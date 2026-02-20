Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 19 Şubat 2026 tarihinde yayımlanan Resmî Gazete kararlarıyla kamu yönetiminde kapsamlı bir yenilenme sürecine gidildi. Bu kapsamda Adalet Bakanlığı'nda önemli bir üst düzey personel değişimi gerçekleştirildi. Kararnameler, 2026/60 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri çerçevesinde resmi olarak yürürlüğe girdi ve Adalet Bakanlığı bünyesindeki bakan yardımcıları koltuğunda kapsamlı bir rota değişimi yaşandı. Peki, Yeni Adalet Bakanlığı bakan yardımcıları kim? Adalet Bakanlığı bakan yardımcıları neden görevden alındı? Detaylar...

RAMAZAN CAN, HURŞİT YILDIRIM, MEHMET YILMAZ VE NİYAZİ ACAR GÖREVDEN ALINDI

Adalet Bakanlığı'nda görev yapan mevcut bakan yardımcıları Ramazan Can, Hurşit Yıldırım, Mehmet Yılmaz ve Niyazi Acar'ın görevleri resmî kararlarla sona erdirildi. Söz konusu karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensipleriyle alınarak Resmî Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamlı değişim, bakanlığın yönetim kadrosunda yenilik arayışının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

YENİ ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILARI KİM?

Adalet Bakanlığı'nda bakan yardımcısı olarak görevlendirilen yeni isimler şu şekilde sıralandı:

Abdullah Aydoğdu – Yeni Bakan Yardımcısı

Burak Ceyhan – Yeni Bakan Yardımcısı

Can Tuncay – Yeni Bakan Yardımcısı

Sedat Ayyıldız – Yeni Bakan Yardımcısı

Bu atamalarla birlikte Adalet Bakanlığı, yeni bir yönetim yapısına kavuştu. Yeni yardımcıların atanmasıyla birlikte bakanlığın stratejik fonksiyonlarında etkinlik, koordinasyon ve reform niteliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Yeni Yardımcıların Arka Planı

Göreve getirilen isimlerin bir kısmı, yargı sistemindeki kritik soruşturmalar ve yürütülen adli süreçlerde üst düzey sorumluluklar üstlenmiş deneyimli isimler olarak dikkat çekiyor. Örneğin Burak Ceyhan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde narkotik suçlarla mücadele biriminde uzun süre görev yaptı ve bu alandaki adli süreçlere odaklandı.

ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILARI NEDEN GÖREVDEN ALINDI?

Yönetimsel Yenilenme ve Bakanlık Politikaları

Adalet Bakanlığı'nda gerçekleştirilen bakan yardımcılığı değişimlerinin temel nedeni, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri çerçevesinde kamu yönetiminde yenilenme ve stratejik yeniden yapılandırma ihtiyaçları olarak açıklandı.