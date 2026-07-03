Türkiye'de İslam felsefesi, metafizik, din felsefesi ve eleştirel düşünme alanlarında yaptığı akademik çalışmalarla tanınan Dr. Öğr. Üyesi Yasin Ramazan Başaran, hem yurt içinde hem de yurt dışında yürüttüğü eğitim ve araştırma faaliyetleriyle dikkat çeken akademisyenler arasında yer almaktadır. Peki, Yasin Ramazan Başaran kimdir? Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Yasin Ramazan Başaran kaç yaşında, nereli? Detaylar...

YASİN RAMAZAN BAŞARAN KİMDİR?

Dr. Öğr. Üyesi Yasin Ramazan Başaran, 1986 yılında Ankara'da doğmuştur. Akademik çalışmalarını felsefe merkezinde şekillendiren Başaran, özellikle İslam felsefesi, metafizik, din felsefesi ve bilim-din ilişkisi alanlarında uzmanlaşmıştır.

Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde tamamladıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nın YLSY bursunu kazanarak Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmiştir. Indiana University Bloomington'da yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlayan Başaran, doktora çalışmasını "Nature, God, and Creation: A Necessitarian Case" başlıklı tez ile tamamlamıştır. Doktora danışmanlığını John Walbridge ve Timothy O'Connor yürütmüştür.

Akademik kariyeri boyunca Indiana University Bloomington, İstanbul Şehir Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi'nde görev yapan Başaran, 2024 yılından itibaren Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir.

2022-2024 yılları arasında International Journal of Theological and Islamic Studies (JIST) adlı uluslararası hakemli akademik derginin baş editörlüğünü de üstlenmiştir.

Araştırmalarında;

Metafizik

Dini epistemoloji

Bilim ve din

Eleştirel düşünme

Değer felsefesi

Hayatın anlamı

başlıca çalışma alanlarını oluşturmaktadır.

AKADEMİK EĞİTİM YOLCULUĞU

Lisans Eğitimi

Yasin Ramazan Başaran, 2004 yılında başladığı Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden 2008 yılında mezun olmuştur. Bu süreçte İslam düşüncesi, temel İslam bilimleri ve felsefe alanlarına yönelmiştir.

Yüksek Lisans Eğitimi

2009 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen YLSY bursunu kazanarak Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmiştir. Indiana University Bloomington Yakın Doğu Dilleri ve Kültürleri (NELC) Bölümü'nde İslam Felsefesi ve Din Felsefesi alanında yüksek lisans eğitimini 2012 yılında tamamlamıştır.

Doktora Süreci

Başaran, aynı üniversitede doktora eğitimini sürdürmüş ve 2018 yılında doktorasını tamamlamıştır.

Doktora tezinin başlığı:

Nature, God, and Creation: A Necessitarian Case

olup tez danışmanlığını John Walbridge ile Timothy O'Connor üstlenmiştir.

AKADEMİK KARİYERİ

Doktorasını tamamladıktan sonra akademik çalışmalarına hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem de Türkiye'de devam etmiştir.

Görev yaptığı kurumlar kronolojik olarak şöyledir:

Indiana University Bloomington (2018)

Felsefe Bölümü'nde Associate Instructor (yardımcı eğitmen) olarak ders vermiştir.

İstanbul Şehir Üniversitesi (2019-2020)

Felsefe Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak akademik çalışmalar yürütmüştür.

Marmara Üniversitesi (2019-2024)

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü'nde Dr. Öğr. Üyesi olarak görev yapmıştır.

Boğaziçi Üniversitesi (2024-Günümüz)

2024 yılından itibaren Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

AKADEMİK İLGİ VE UZMANLIK ALANLARI

Yasin Ramazan Başaran'ın akademik çalışmaları disiplinler arası bir yapıya sahiptir.

Başlıca uzmanlık alanları şunlardır:

İslam Felsefesi

Özellikle İbn Sina ve Farabi üzerine çalışmalar yürütmektedir.

Din Felsefesi

Tanrı'nın varlığı, dini inançların rasyonelliği ve din-bilim ilişkisi üzerine araştırmalar gerçekleştirmektedir.

Metafizik

Doğa, yaratma, zorunluluk ve nedensellik konularında akademik çalışmalar yapmaktadır.

Eleştirel Düşünme

Eleştirel düşünme yöntemleri, akademik kültür ve sağlıklı düşünme süreçleri üzerine kitaplar kaleme almıştır.

Diğer Araştırma Alanları

Bilim ve Din

Dini Epistemoloji

Değer Felsefesi

Hayatın Anlamı

HANGİ DİLLERİ BİLMEKTEDİR?

Yasin Ramazan Başaran farklı dillerde akademik çalışmalar yürütebilecek dil yeterliliğine sahiptir.

Dil bilgisi şu şekildedir:

Ana dili: Türkçe

İleri seviye: İngilizce

İleri seviye: Arapça

İleri seviye: Osmanlı Türkçesi

Orta seviye: Farsça

İleri okuma düzeyi: Almanca

KİTAPLARI

Başaran'ın yayımlanan telif kitapları şunlardır:

Düşünmenin Alfabesi (2020)

Araştırmanın Alfabesi (2021)

Düşün Bir de Sağlıklı Düşün (2022)

Gerçeklik Yeniden: Metafiziğe Dönüş Üzerine Bir İnceleme (2023)

Analitik Felsefe Okumaları (F. Zehra Selvi ile birlikte, 2024)

İşe Yaramayan Şeyler Üzerine (2025)

Editörlüğünü üstlendiği kitap:

Düşünme Biçimleri (Yusuf Şahin ile birlikte, 2025)

AKADEMİK MAKALELERİ

Uluslararası indekslerde yer alan ve akademik dergilerde yayımlanan çalışmalarından bazıları şunlardır:

Two Methods of Understanding the Sacred Book (2010)

The Idea of Subjective Faith in al-Maturidi's Theology (2011)

Avicenna on the Soul's Power to Manipulate Material Objects (2015)

God of Ibn Sina: Immutable Yet Responsive (2023)

Metaphysics of Extraordinary Events (2023)

A Defence of Intrinsic Necessity on the Metaphysical Unity of Nature (2025)

KİTAP BÖLÜMLERİ VE DİĞER AKADEMİK ÇALIŞMALARI

Başaran'ın yayımladığı kitap bölümleri arasında;

Mûcib Bizzat Teorisi

Din-Bilim İlişkisinde Model Arayışları

Dinî İddialar Ne Kadar Rasyonel Olabilir?

Ethics in the Premodern Ottoman Empire

Reconstruction of Legal Authority

Eleştirel Düşünme

Gerçeklik

Anlamın Peşinde: Metafizik, Natüralizm ve Nihilizm

başlıklı çalışmalar bulunmaktadır.

Ayrıca Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nin güncellenen baskısında "Harikulade" maddesini hazırlamıştır.

ÇEVİRİ VE EDİTÖRLÜK ÇALIŞMALARI

Başaran;

Prof. Gürbüz Deniz'in Metaphysics of Free Will in Islamic Philosophy adlı eserini İngilizceye çevirmiştir.

BabilKitap bünyesinde Bilim Felsefesi ve Zihin Felsefesi dizilerinin yayın yönetmenliğini üstlenmiştir.

ULUSLARARASI KONFERANSLAR

Yasin Ramazan Başaran çeşitli uluslararası toplantılarda akademik bildiriler sunmuştur.

Bunlardan bazıları:

Indiana University Bloomington (2014)

MESA Boston (2016)

George Mason University (2017)

Haifa University destekli program (2022)

III. Uluslararası Dil, Düşünce ve Din Bilimleri Kongresi (2022)

Goethe Üniversitesi Frankfurt (2023)

Templeton Foundation ve Marmara Üniversitesi ortak konferansı (2023)

Van YYÜ Uluslararası Sempozyumu (2023)

ÖDÜLLERİ VE BURSLARI

Akademik yaşamı boyunca aldığı burs ve ödüller şunlardır:

YLSY Lisansüstü Eğitim Bursu (2009-2015)

Louise McNutt Dissertation Fellowship (2016)

İslamitische Stichting Nederland Akademik Teşvik Ödülü (2007-2008)

YASİN RAMAZAN BAŞARAN KAÇ YAŞINDA?

Dr. Öğr. Üyesi Yasin Ramazan Başaran, 1986 yılında Ankara'da doğmuştur. 2026 yılı itibarıyla 40 yaşındadır.

YASİN RAMAZAN BAŞARAN NERELİ?

Yasin Ramazan Başaran, Ankara doğumludur. Aslen Ankaralıdır. İlk eğitim yıllarını ve lisans öğrenimini Ankara'da tamamladıktan sonra lisansüstü eğitim için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmiş, doktora eğitimini Indiana University Bloomington'da tamamlamıştır. Daha sonraki akademik kariyerini hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem de Türkiye'de sürdürmüş; 2024 yılından itibaren Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.