Yarın okullar tatil mi, 23 Kasım Pazartesi okul var mı, hangi illerde okullar tatil edildi ve valilikten tatil açıklaması geldi mi soruları, hafta sonunun son gününde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre birinci dönem ara tatili sona erdi ve okullar 23 Kasım Pazartesi günü yeniden açılıyor. Şu ana kadar hiçbir valilik ya da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 23 Kasım için genel bir okul tatili duyurusu yapılmadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise İstanbul ve Marmara Bölgesi için kuvvetli sağanak ve fırtına nedeniyle sarı kodlu uyarı verdi. Olumsuz hava koşullarının etkili olacağı illerde valiliklerin akşam saatlerinde ya da sabah erken saatlerde açıklama yapma ihtimali bulunuyor. İşte 23 Kasım Pazartesi okulların durumu ve il il hava durumu.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Hayır. 23 Kasım Pazartesi günü okullar için şu ana kadar açıklanmış bir tatil kararı bulunmuyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın çalışma takvimine göre ara tatil sona erdi ve öğrenciler yarın derslerine başlayacak. Valiliklerden de herhangi bir okul tatili duyurusu gelmedi.

23 KASIM PAZARTESİ OKUL VAR MI?

Evet. 23 Kasım Pazartesi günü okullarda eğitim öğretim normal şekilde devam edecek. 2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım tarihleri arasında yapıldı. Öğrenciler ve öğretmenler yarın itibarıyla yeniden ders başı yapacak.

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Valiliği, 23 Kasım Pazartesi günü için okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapmadı. Valilik, Meteoroloji'nin uyarısı doğrultusunda vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmaya çağırdı.

METEOROLOJİ'DEN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve Marmara Bölgesi için kuvvetli sağanak ve rüzgâr nedeniyle sarı kodlu uyarı yayımladı. İstanbul Valiliği'nin açıklamasına göre pazartesi sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde, saatte 50 ila 75 kilometre hızla esmesi beklenen rüzgârın yer yer fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor. Vatandaşların ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması isteniyor.

KAR TATİLİ OLAN İLLER VAR MI?

Şu an için 23 Kasım Pazartesi günü kar ya da olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edildiği bir il bulunmuyor. Kars ve Ardahan'da karla karışık yağmur, Doğu Anadolu ve Karadeniz'in bazı illerinde ise şiddetli ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Valiliklerin, hava koşullarına göre son dakika tatil kararı alma ihtimali bulunuyor.

OKUL TATİL KARARINI KİM VERİR?

Olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edilmesine, ilgili il ya da ilçenin valiliği veya kaymakamlığı karar veriyor. Valilikler, genellikle Meteoroloji'nin uyarılarını değerlendirdikten sonra kararlarını bir gün önceden akşam saatlerinde ya da sabahın erken saatlerinde resmi internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden duyuruyor.

İL İL HAVA DURUMU

81 il için açıklanan hava durumu tahminleri şöyle:

Adana: Sağanak yağış, 24°C / 16°C

Adıyaman: Sağanak yağış, 16°C / 14°C

Afyonkarahisar: Parçalı bulutlu, 13°C / 6°C

Ağrı: Gök gürültülü sağanak yağış, 8°C / 5°C

Aksaray: Çok bulutlu, 13°C / 7°C

Amasya: Sağanak yağış, 14°C / 8°C

Ankara : Çok bulutlu, 11°C / 6°C

Antalya: Parçalı bulutlu, 25°C / 16°C

Ardahan: Karla karışık yağmur, 5°C / 2°C

Artvin: Şiddetli, gök gürültülü sağanak yağış, 10°C / 8°C

Aydın: Puslu, güneşli, 22°C / 13°C

Balıkesir: Puslu, güneşli, 18°C / 8°C

Bartın: Sağanak yağış, 16°C / 9°C

Batman: Kuvvetli, gök gürültülü sağanak yağış, 15°C / 12°C

Bayburt: Sağanak yağış, 10°C / 5°C

Bilecik: Parçalı bulutlu, 15°C / 8°C

Bingöl: Şiddetli, gök gürültülü sağanak yağış, 13°C / 10°C

Bitlis: Yağmurlu, 7°C / 5°C

Bolu: Sağanak yağış, 11°C / 5°C

Burdur: Parçalı bulutlu, 15°C / 8°C

Bursa: Parçalı bulutlu, 18°C / 11°C

Çanakkale: Puslu, güneşli, 18°C / 11°C

Çankırı: Çok bulutlu, 15°C / 4°C

Çorum: Çok bulutlu, 12°C / 6°C

Denizli: Parçalı bulutlu, 18°C / 11°C

Diyarbakır: Gök gürültülü sağanak yağış, 15°C / 11°C

Düzce: Sağanak yağış, 16°C / 7°C

Edirne: Çok bulutlu, 17°C / 7°C

Elazığ: Sağanak yağış, 15°C / 12°C

Erzincan: Parçalı bulutlu, 13°C / 9°C

Erzurum: Yağmurlu, 7°C / 3°C

Eskişehir: Çok bulutlu, 13°C / 6°C

Gaziantep: Sağanak yağış, 17°C / 13°C

Giresun: Sağanak yağış, 15°C / 12°C

Gümüşhane: Sağanak yağış, 12°C / 5°C

Hakkari: Yağmurlu, 14°C / 9°C

Hatay: Sağanak yağış, 22°C / 16°C

Iğdır: Gök gürültülü sağanak yağış, 11°C / 9°C

Isparta: Parçalı bulutlu, 15°C / 8°C

İstanbul: Çok bulutlu, 16°C / 11°C

İzmir : Puslu, güneşli, 21°C / 14°C

Kahramanmaraş: Sağanak yağış, 17°C / 13°C

Karabük: Sağanak yağış, 11°C / 7°C

Karaman: Çok bulutlu, 15°C / 9°C

Kars: Karla karışık yağmur, 10°C / 3°C

Kastamonu: Sağanak yağış, 10°C / 4°C

Kayseri: Sağanak yağış, 13°C / 6°C

Kırıkkale: Çok bulutlu, 13°C / 7°C

Kırklareli: Çok bulutlu, 15°C / 8°C

Kırşehir: Parçalı bulutlu, 12°C / 6°C

Kilis: Sağanak yağış, 19°C / 14°C

Kocaeli: Sağanak yağış, 17°C / 12°C

Konya: Parçalı bulutlu, 14°C / 8°C

Kütahya: Çok bulutlu, 13°C / 5°C

Malatya: Sağanak yağış, 13°C / 10°C

Manisa: Puslu, güneşli, 20°C / 13°C

Mardin: Gök gürültülü sağanak yağış, 15°C / 12°C

Mersin: Çok bulutlu, 23°C / 16°C

Muğla: Parçalı bulutlu, 18°C / 9°C

Muş: Gök gürültülü sağanak yağış, 11°C / 9°C

Nevşehir: Çok bulutlu, 11°C / 6°C

Niğde: Sağanak yağış, 14°C / 7°C

Ordu: Gök gürültülü sağanak yağış, 16°C / 12°C

Osmaniye: Sağanak yağış, 21°C / 16°C

Rize: Şiddetli, gök gürültülü sağanak yağış, 16°C / 12°C

Sakarya: Çok bulutlu, 17°C / 10°C

Samsun: Gök gürültülü sağanak yağış, 17°C / 11°C

Siirt: Kuvvetli, gök gürültülü sağanak yağış, 13°C / 11°C

Sinop: Sağanak yağış, 17°C / 12°C

Sivas: Sağanak yağış, 10°C / 5°C

Şanlıurfa: Gök gürültülü sağanak yağış, 17°C / 13°C

Şırnak: Gök gürültülü sağanak yağış, 17°C / 8°C

Tekirdağ: Çok bulutlu, 18°C / 10°C

Tokat: Sağanak yağış, 12°C / 8°C

Trabzon: Şiddetli, gök gürültülü sağanak yağış, 16°C / 13°C

Tunceli: Sağanak yağış, 14°C / 10°C

Uşak: Parçalı bulutlu, 13°C / 6°C

Van: Yağmurlu, 14°C / 8°C

Yalova: Çok bulutlu, 18°C / 13°C

Yozgat: Çok bulutlu, 8°C / 4°C

Zonguldak: Sağanak yağış, 16°C / 12°C

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

2026-2027 eğitim öğretim yılının ikinci dönem ara tatili 8-12 Mart 2027 tarihleri arasında yapılacak. Birinci dönem ise 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler karnelerini alarak yarıyıl tatiline çıkacak.