WhatsApp çöktü mü? 5 Ocak WhatsApp Web'e neden girilmiyor?

5 Ocak sabahı çevrim içi platformlarda yaşanan ani yavaşlamalar, kullanıcılar arasında soru işaretlerine neden oldu. Birçok kişi günlük işlemlerini gerçekleştirirken beklenmedik erişim sorunlarıyla karşılaşırken, küresel ölçekte hizmet veren Google'a ait uygulamaların da bu durumdan etkilenip etkilenmediği merak konusu oldu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? 5 OCAK SON DURUM

5 Ocak Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren WhatsApp kullanıcılarının bir kısmı erişim ve mesajlaşma sorunları yaşadıklarını dile getirdi. Ancak mevcut veriler ışığında, WhatsApp genelinde küresel çapta doğrulanmış bir çökme veya uzun süreli hizmet kesintisi bulunduğuna dair resmi bir açıklama yapılmış değil. Mesaj gönderme, sesli ve görüntülü arama, medya paylaşımı ve durum güncelleme gibi temel özelliklerin büyük bölümünün normal şekilde çalıştığı görülüyor. Anlık kesinti izleme platformlarında da WhatsApp'a ilişkin yaygın ve kalıcı bir arıza kaydı yer almıyor.

WHATSAPP ERİŞİM SORUNLARI NEDEN GÜNDEMDE?

Bazı kullanıcıların bildirdiği mesaj iletiminde gecikme, bağlantı kopması ya da uygulamaya girişte yaşanan sorunların, doğrudan WhatsApp altyapısından kaynaklanmadığı değerlendiriliyor. Uzmanlara göre internet hızındaki dalgalanmalar, mobil şebeke yoğunluğu, Wi-Fi modem veya yönlendirici sorunları, VPN kullanımı ve cihaz ayarları bu tür geçici aksaklıklara neden olabiliyor. 5 Ocak itibarıyla WhatsApp cephesinden doğrulanmış bir sistem arızası açıklaması bulunmuyor.

İNTERNET YAVAŞLAMALARINA DAİR OLASI ETKENLER

5 Ocak sabah saatlerinden itibaren Türkiye başta olmak üzere Avrupa'nın bazı bölgelerinde farklı dijital platformlarda kısa süreli yavaşlamalar yaşandığına dair kullanıcı paylaşımları dikkat çekti. Uzmanlar, bu durumun genel internet altyapısına bağlı geçici teknik sorunlardan veya bölgesel yoğunluktan kaynaklanmış olabileceğini belirtiyor.

GÜNCEL DURUM

Son kontroller doğrultusunda birçok dijital hizmette erişimin büyük ölçüde normale döndüğü ifade ediliyor. Mevcut tabloya göre, kullanıcıların önemli bir bölümü WhatsApp ve diğer popüler uygulamalara sorunsuz şekilde erişim sağlayabiliyor. Şu an için küresel çapta bir WhatsApp çökmesi söz konusu değil.