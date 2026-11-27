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Türkiye'de milyonlarca kullanıcısı bulunan hikâye ve kitap paylaşım platformu Wattpad'e yönelik erişim engeli yeniden gündeme geldi. Özellikle gençlerin hikâye okuyup yazmak ve kendi eserlerini yayımlamak için kullandığı platformun Türkiye'de ne zaman yeniden erişime açılacağı merak ediliyor. Peki, Wattpad açıldı mı, erişim engeli kalktı mı? Wattpad Türkiye’de neden kapatıldı, ne zaman açılacak? Detaylar...

WATTPAD AÇILDI MI, ERİŞİM ENGELİ KALKTI MI?

Wattpad, 27 Kasım 2026 itibarıyla Türkiye'de erişime kapalı bulunuyor. Platforma yönelik erişim engelinin kaldırıldığına ilişkin resmî bir karar veya duyuru bulunmuyor. 12 Temmuz 2024 tarihinde alınan mahkeme kararı sonrasında Türkiye'deki kullanıcılar Wattpad'e erişim sağlayamıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının talebi üzerine alınan erişim engeli kararı, 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında uygulandı. Ankara 10. Sulh Ceza Hâkimliğinin 2024/6507 sayılı kararıyla erişime kapatılan platformun yeniden açılması için açıklanmış bir tarih de bulunmuyor.

WATTPAD TÜRKİYE'DE NEDEN KAPATILDI?

Wattpad'e Türkiye'den erişim engeli getirilmesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının talebi etkili oldu. İfade Özgürlüğü Derneği'nin EngelliWeb kayıtlarına göre platform, Bakanlığın talebi üzerine 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında Ankara 10. Sulh Ceza Hâkimliğinin 12 Temmuz 2024 tarihli kararıyla erişime engellendi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Çocuk Hakları Alt Komisyonu tarafından hazırlanan Dijital Mecralarda Çocuklarımızı Bekleyen Tehdit ve Riskler Raporu'nda da Wattpad'e yönelik erişim engeline değinildi. Raporda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının talebiyle siber zorbalık, intihara teşebbüs, cinsel taciz ve çocuğun cinsel istismarı gibi tespitler üzerine 12 Temmuz 2024 tarihinde platforma erişim engeli getirildiği kaydedildi.

Bununla birlikte mahkeme kararının ayrıntılı gerekçesi kamuoyuyla paylaşılmış değil. Dolayısıyla erişim engelinin hukuki dayanağı ve TBMM raporunda belirtilen tespitler birbirinden ayrı değerlendirilmelidir.

WATTPAD ERİŞİM ENGELİ NE ZAMAN GELDİ?

Wattpad'e yönelik erişim engeli kararı 12 Temmuz 2024 tarihinde Ankara 10. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından alındı. 2024/6507 D.İş sayılı karar kapsamında platformun Türkiye'den kullanımına kısıtlama getirildi.

Kararın ardından Wattpad'in internet sitesiyle birlikte mobil uygulamalarına erişim konusunda da kısıtlamalar uygulandı. İfade Özgürlüğü Derneği, 23 Temmuz 2024 tarihli kaydında Wattpad uygulamalarının App Store ve Google Play üzerinden Türkiye'den erişime engellendiğini bildirdi.

WATTPAD NE ZAMAN AÇILACAK?

Wattpad'in Türkiye'de yeniden erişime açılacağı tarihe ilişkin henüz kesinleşmiş bir takvim bulunmuyor. Erişim engelinin kaldırıldığına veya platformun yeniden kullanıma sunulacağına yönelik resmî bir açıklama yapılmadı.

Wattpad yönetimi, erişim engelinin ardından Temmuz 2024'te yaptığı açıklamada Türkiye'deki kullanıcıların platforma yeniden erişebilmesi için seçenekleri değerlendirdiklerini bildirmişti. Ancak bu açıklamanın ardından erişim engelinin kaldırıldığına ilişkin bir gelişme duyurulmadı.

Platformun yeniden açılabilmesi için erişim engeline ilişkin hukuki sürecin sonuçlanması ve engelin kaldırılmasına yönelik karar alınması gerekiyor. Mevcut durumda Wattpad'in ne zaman açılacağına ilişkin kesin bir tarih vermek mümkün değil.

WATTPAD NEDİR, NE İÇİN KULLANILIR?

Wattpad, kullanıcıların kendi hikâyelerini, romanlarını ve farklı türlerdeki yazılarını yayımlayabildiği, diğer kullanıcıların eserlerini okuyup takip edebildiği dijital bir hikâye paylaşım platformudur. 2006 yılında kurulan platform, özellikle genç yazarların eserlerini geniş kitlelerle buluşturmasına imkân tanıyan yapısıyla tanınıyor.

Kullanıcılar Wattpad üzerinden kendi hikâyelerini bölüm bölüm yayımlayabiliyor, diğer yazarların çalışmalarını okuyabiliyor ve eserler hakkında yorum yapabiliyor. Platform, okurlar ile yazarların doğrudan etkileşim kurabildiği özellikleriyle de öne çıkıyor.

Türkiye'de erişim engelinin uygulanmasının ardından Wattpad kullanıcıları, daha önce takip ettikleri hikâyelere ve platform üzerinden sürdürdükleri yazarlık çalışmalarına erişim konusunda sorun yaşamaya başladı.