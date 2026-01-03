Venezuela nerede? Harita konumu neresi, Venezuela Türkiye arası kaç km?

Venezuela, harita üzerindeki yeri nedeniyle Güney Amerika ve Karayipler bağlantısında anılan ülkelerden biri olarak biliniyor. Venezuela nerede? Türkiye'den bakıldığında uzaklığı ve saat farkı da en çok merak edilen ayrıntılar arasında bulunuyor.

VENEZUELA NEREDE?

Venezuela, Güney Amerika kıtasının kuzeyinde yer alan bir ülkedir. Haritada bakıldığında kıtanın üst bölümünde, Karayip Denizi ve Kuzey Atlas Okyanusu kıyısına uzanan bir konumda görülür. Ülkenin batısında Kolombiya, güneyinde Brezilya, doğusunda ise Guyana bulunur. Kuzey kıyıları boyunca Karayipler'e açılan bir hat yer alır.

Coğrafi açıdan Venezuela, tropik kuşağın içinde kalan bir noktada yer alır. Güney Amerika kıtasının kuzeybatı köşesine yakın bu konum, haritada bakıldığında kıtanın Karayipler'e açılan üst bölümünde dikkat çeker. Ayrıca Karayip Denizi'nde ülkeye bağlı adalar ve adacıklar da bulunur.

VENEZUELA NEREDE HARİTA KONUMU?

Harita üzerinde Venezuela, Güney Amerika'nın kuzey kenarında konumlanmış şekilde görünür. Kıtanın bu bölümünde, Karayip Denizi ile Kuzey Atlas Okyanusu arasında uzanan kıyı şeridi dikkat çeker.

Batıdan Kolombiya, güneyden Brezilya ve doğudan Guyana ile çevrili olan Venezuela, kuzeyde ise tamamen denize açılır. Harita üzerinde bakıldığında, ülkenin sınırları ve deniz bağlantıları net biçimde seçilir. Karayip Denizi'ndeki adalar ve adacıklar da bu konumun bir parçası olarak haritada yer alır.

VENEZUELA TÜRKİYE ARASI KAÇ KM?

Türkiye ile Venezuela arasındaki mesafe, seçilen şehir çiftlerine göre değişiklik gösterebilir. Yaygın bir ölçüm olarak başkentler üzerinden yapılan Ankara-Caracas hattındaki kuş uçuşu mesafe yaklaşık 10.078 kilometre olarak verilir.

Mesafe hesaplaması İstanbul'dan ya da Venezuela'nın farklı noktalarından yapıldığında sonuç birkaç yüz kilometre farklılık gösterebilir. Ancak genel tablo değişmez. Türkiye ile Venezuela arasındaki uzaklık on bin kilometreye yaklaşan bir düzeydedir. Bu nedenle iki ülke arasındaki ulaşım ve zaman planlaması uzun mesafeli yolculuklar kapsamında değerlendirilir.

VENEZUELA TÜRKİYE SAAT FARKI!

Venezuela, VET saat diliminde yer alır ve bu dilim UTC-4 olarak ifade edilir. Türkiye ise UTC+3 saat dilimini kullanır ve ülke genelinde tek saat uygulaması geçerlidir. Bu iki saat dilimi arasındaki fark toplamda 7 saattir. Saat farkı günlük yaşamda net bir karşılık bulur. Venezuela'da saat 12.00 olduğunda Türkiye'de aynı anda saat 19.00 olur.