VAR kayıtları incelendi mi, TFF VAR odasına girildi mi?

VAR uygulamasının şeffaflığı, Türk futbolunda en çok konuşulan başlıklardan biri olmaya devam ediyor. TFF'nin VAR odasına girilip girilmediği ve VAR kayıtlarının incelenip incelenmediği sorusu, taraftarlardan kulüplere kadar geniş bir kesimin yanıt beklediği konular arasında yer alıyor.

BAŞSAVCILIK: "HERHANGİ BİR İNCELEME YAPTIRILMAMIŞTIR"

TFF VAR Odasına Girildi mi? Başsavcılık ve Federasyondan Farklı Açıklamalar

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 kişinin gözaltına alındığı "Hakemler Dosyası" soruşturmasında VAR odası tartışması gündeme oturdu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Riva'daki tesislerde bulunan VAR odasında emniyet ekiplerinin inceleme yaptığını açıklarken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı VAR odası ve kayıtlarında herhangi bir inceleme yaptırılmadığını duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında VAR odası ve kayıtlarının incelendiği yönündeki iddialara ilişkin kısa bir açıklama yaptı. Açıklamada, MHK Başkanı ve diğer bazı şüpheliler hakkında yürütülen soruşturmada TFF Riva tesislerindeki VAR odasında ve VAR kayıtlarında Başsavcılık tarafından inceleme yaptırılmadığı ifade edildi.

TFF: MALİ SUÇLARLA MÜCADELE EKİPLERİ VAR ODASINDA İNCELEME YAPTI

Başsavcılığın açıklamasından önce TFF, konuyla ilgili kapsamlı bir açıklama yayımlamıştı. Federasyon, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında öğle saatlerinde inceleme gerçekleştirdiğini bildirmişti. TFF, işlemlerin federasyonun ilgili departmanlarındaki yetkililerin bilgisi ve katılımıyla yapıldığını da kaydetmişti.

"DİJİTAL MATERYALLER SİLİNDİ" İDDİASINA YALANLAMA

TFF, inceleme sonrası kamuoyunda dolaşan ve Hakem İşleri Departmanı'ndaki bazı dijital materyallerin silindiği, bunların emniyet teknik personeli tarafından geri getirildiği yönündeki iddiaları da yalanladı. Federasyon, söz konusu iddiaların tamamen asılsız olduğunu vurguladı.

TFF'DEN SUÇ DUYURUSU HAMLESİ

Soruşturma sürecinde adli ve kolluk makamlarıyla iş birliği içinde olduklarını belirten TFF, federasyon ve birimleri hakkında gerçeğe aykırı yayın yapan kişi ve mecralara karşı tüm hukuki hakların kullanılacağını açıkladı. Federasyon, bu kişi ve kurumlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacağını duyurdu. TFF ayrıca yetkili makamların resmi açıklamaları dışında doğruluğu teyit edilmemiş iddialara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.

HAKEMLER DOSYASI SORUŞTURMASINDA NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Hakemler Dosyası" soruşturmasında, hakem klasmanları, görevlendirme, puanlama ve atama süreçleri ile kural sınavlarına müdahale edildiği iddiaları araştırılıyor. Soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

HTS VE MASAK KAYITLARI DA İNCELENİYOR

Operasyon kapsamında şüphelilerin ev, iş yeri ve ofislerinde arama yapıldı. Soruşturma dosyasında müşteki ve tanık ifadelerinin yanı sıra bilirkişi raporları, HTS ve MASAK kayıtlarının da incelendiği belirtildi.

GÖZLER SORUŞTURMANIN SEYRİNDE

TFF ile Başsavcılık açıklamaları arasındaki farklılık, VAR odasına ilişkin sürecin nasıl yürütüldüğüne dair soru işaretlerini gündeme getirdi. Futbol kamuoyu, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yapılacak resmi açıklamaları yakından takip ediyor.

BAŞSAVCILIK İDDİALARA NET YANIT VERDİ

Başsavcılık tarafından yapılan kısa açıklamada, MHK Başkanı ve diğer bir kısım şüpheliler hakkında sürdürülen soruşturma kapsamında TFF Riva tesislerinde bulunan VAR odasında ve VAR kayıtlarında inceleme yaptırılmadığı ifade edildi. Açıklamada özellikle Başsavcılık tarafından böyle bir işlem yapılmadığının altı çizildi.

TFF GÜN İÇİNDE İNCELEME YAPILDIĞINI DUYURMUŞTU

TFF ise daha önce yayımladığı açıklamada, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki VAR odasında inceleme yaptığını kamuoyuyla paylaşmıştı. Federasyon, bu işlemin ilgili TFF yetkililerinin bilgisi ve katılımıyla gerçekleştiğini de belirtmişti.

TFF HANGİ İDDİAYI YALANLAMIŞTI?

Federasyonun açıklamasında yalanlanan konu, VAR odasında inceleme yapıldığı bilgisi değildi. TFF'nin asılsız olarak nitelendirdiği iddia, Hakem İşleri Departmanı'ndaki bazı dijital materyallerin inceleme öncesinde silindiği ve bu materyallerin emniyetin teknik personeli tarafından geri getirildiği yönündeydi. Federasyon, bu iddialara ilişkin gerçeğe aykırı yayın ve paylaşımlar hakkında hukuki yollara başvurulacağını duyurmuştu.

İKİ AÇIKLAMA ARASINDAKİ FARK DİKKAT ÇEKTİ

TFF'nin VAR odasında emniyet incelemesi yapıldığını açıklaması ile Başsavcılığın VAR odası ve kayıtlarında inceleme yaptırılmadığını vurgulaması, kamuoyunda farklı yorumlara neden oldu. Başsavcılığın açıklamasıyla, soruşturma çerçevesinde VAR odası veya VAR kayıtlarına yönelik Başsavcılık kaynaklı bir inceleme bulunmadığı netlik kazandı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 kişinin gözaltına alındığı soruşturmada, hakem klasmanları, görevlendirme, puanlama ve atama süreçleri ile kural sınavlarına müdahale edildiği iddiaları araştırılıyor. Sürecin önümüzdeki günlerde yapılacak resmi açıklamalarla daha da netleşmesi bekleniyor.