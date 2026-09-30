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Yemen ordusu son 24 saatte 414 operasyonla Husi unsurlarını hedef aldığını bildirdi

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Yemen ordusu son 24 saatte Husilere yönelik 414 hedef alma operasyonu düzenlediğini ve birçok Husi unsuru ve askeri teçhizatın etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Ordu Sözcüsü Macid en-Nuzeyli çeşitli cephelerde modern imkanlar kullanıldığını belirtti; Husilerden açıklama gelmedi.

Yemen ordusu, son 24 saatte gerçekleştirilen 414 operasyonla Husilere ait unsurların ve askeri teçhizatın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yemen resmi haber ajansı SABA'ya göre, Yemen Ordusu Sözcüsü Macid en-Nuzeyli yaptığı açıklamada, "Güçlerimiz, son 24 saat içinde Husilerin askeri takviyelerine ve kapasitelerine yönelik 414 hassas hedef alma operasyonu gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı.

Nuzeyli, "Hükümet güçlerinin bu hedef almalarda çeşitli cephelerde modern ve farklı imkanlar kullandığını" belirterek, operasyonların Husilere ait çok sayıda unsur ve teçhizatı etkisiz hale getirdiğini kaydetti.

Husilerden söz konusu açıklamalara ilişkin henüz bir değerlendirme yapılmadı.

Yemen, Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplumca tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Taiz, Marib, El-Cevf, El-Beyda ve Lahic cepheleri, Nisan 2022'deki ateşkesin ardından yaşanan görece sakinliğin sonrasında, Temmuz 2026 başında başlayan çatışmaların en geniş kapsamlılarına sahne oluyor.

Eylül ayı boyunca çatışmaların şiddeti artarken Husilerin, stratejik El-Muha kenti ve Babulmendeb Boğazı'ndaki Meyyun Adası dahil Hudeyde ve Taiz vilayetlerindeki bazı kritik noktaların kontrolünü ele geçirdiği belirtiliyor.

Kaynak: AA
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