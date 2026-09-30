Miyom ameliyatında ölen Gülşah Gizem Angı davasında kritik karar! Raporda 24 litre sıvı detayı

ANTALYA'da 2022 yılında doktora öğrencisi ve turizmci Gülşah Gizem Angı'nın (32), Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde miyom ameliyatı sırasında hayatını kaybetmesine ilişkin asliye ceza mahkemesinde görülen dava dosyasının ağır ceza mahkemesine gönderilmesine karar verildi.

Doktora öğrencisi ve turizmci Gülşah Gizem Angı, rahminde tespit edilen yaklaşık 33 milimetrelik tip 2 miyom nedeniyle 5 Nisan 2022'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyata alındı. Histeroskopik miyomektomi operasyonu sırasında durumu kötüleşen Angı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Angı'nın ölümünün ardından ailesinin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada, ameliyat sırasında tıbbi hata veya ihmal bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla inceleme yapıldı. Soruşturmanın ardından, ameliyattan sorumlu Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Mete Ç. ve 9 sanık hakkında 'Taksirle adam öldürme' suçundan Antalya 15'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

AMELİYATTA 'DEMO' CİHAZ İDDİASI

Yargılamada, dosyaya giren resmi yazışmalar, tutanaklar ve tanık beyanlarında, operasyonda kullanılan histeroskopi sisteminin hastane envanterinde bulunmadığı ve 'demo' olarak getirildiği iddiaları yer aldı. Cihazın kullanımında görev alan personelin yetki ve eğitim durumu da dava kapsamında incelenen konular arasına girdi. 4'üncü duruşmada genç kadının ölüm nedeninin ve sağlık çalışanlarının kusur durumlarının belirlenmesi amacıyla dosya Adi Tıp'a gönderildi.

24 LİTRE SIVI KULLANILDI, AĞIRLIĞI 16 KİLO ARTTI

Gülşah Gizem Angı'nın ölümünün histeroskopik miyomektomi ameliyatı sırasında meydana gelen 'aşırı sıvı yüklenmesi' sonucu gerçekleştiği belirtildi. Raporda, ameliyat sırasında 8 adet 3 bin cc'lik izotonik olmak üzere toplam 24 litre sıvı kullanıldığı kaydedildi. İşlem sonunda uterusa giren ve çıkan sıvı miktarı arasındaki farkın ise 1500 cc olarak hesaplandığının belirtildiği aktarıldı. Ameliyat öncesinde 58 kilo olan Angı'nın otopside 74 kilo olarak tartıldığı, vücut ağırlığının 16 kilo arttığı ve yaygın ödem bulgularının bulunduğu belirtildi.

DOSYA AĞIR CEZAYA GÖNDERİLDİ

Antalya 15'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına müştekiler, taraf avukatları ve sanıklar katıldı. Duruşmada tarafların beyan ve savunmalarının alınmasının ardından mahkeme heyeti, görevsizlik kararı vererek yargılamanın devamı için dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesine hükmetti.

Verilen karardan memnun olduklarını dile getiren müşteki avukatı Onur Şahin, "Başından beri olayın basit bir hekim hatası veya öngörülebilir bir durum olmadığını iddia ediyorduk. Ortada bir kamu kurumunda yaşanmaması gereken çok ağır bir can kaybı var. Halen ameliyatta kullanılan ve bizim tanımımızda suç aleti olan demo cihazın oraya ne şekilde, kimler tarafından getirildiği belli değil. Bu cihazın temin edilip kullanılmasında menfaat umanların, eğitimi verilmemiş cihazı kullananların hak ettikleri cezayı almaları için yaklaşık 5 yıldır süren hukuk mücadelemiz bugün yeni bir aşamaya girdi. 15'inci Asliye Ceza Mahkemesi, görevsizlik kararıyla bilinçli taksir, ihmali kast gibi konuların irdelenmek üzere yargılamanın ağır ceza mahkemesinde yapılmasına hükmetti. Bizce hukuka uygun bir karar. Ağır ceza mahkemesinde tek bir yargıç tarafından değil, uzman yargıçlar heyeti tarafından yargılama yapılır. Sorumluluğu olanlar da Türk adaleti önünde hak ettikleri cezayı almalı" dedi.

AİLE: YAVRUM BİR NEBZE OLSUN RAHAT UYUYACAK

Gülşah Gizem Angı'nın babası Ayhan Angı, "Adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz. 15'inci Asliye Ceza Mahkemesi çok yerinde bir karar verdi. Kendilerine müteşekkiriz. Bundan sonra esas olan mahkemede gereğinin yapılacağına da inanıyoruz. Hukuk her zaman ve herkese lazım. Yalan beyanda bulunan da gerçek beyanda bulunan da hakkını avucuna alacağını bilsin. Canım yavrumun kanının yerde kalmayacağına inanıyorum" diye konuştu.

Duruşma sonrası gözyaşlarına hakim olamayan Gülşah Gizem Angı'nın annesi Vicdan Angı, "Eninde sonunda adalet tecelli edecek. Sonsuz güvenimiz var. Canım yavrum için her şey. Yavrum bir nebze olsun rahat uyuyacak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı