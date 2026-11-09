Van okullar tatil mi, 9 Kasım Pazartesi bugün Van'da okullar tatil mi (VAN VALİLİĞİ - SON DAKİKA)?

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Van Valiliği'nden il genelinde okulların tatil edildiğine dair bir açıklama yapılmadı. İl genelinde eğitim öğretim normal şekilde devam ediyor. İpekyolu Kaymakamlığı ise yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilçede taşımalı eğitime bugün 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu. İşte Van'da okulların durumuna ilişkin son dakika gelişmeleri.

VAN OKULLAR TATİL Mİ?

Van genelinde okullar bugün tatil değil. Van Valiliği'nden il genelinde eğitime ara verildiğine ilişkin herhangi bir duyuru yapılmadı. Valilikten yeni bir açıklama gelmediği sürece kentteki okullarda dersler olağan şekilde işlenecek. İlçe bazında alınan kararlar ise kaymakamlıklar tarafından açıklanıyor.

9 KASIM PAZARTESİ BUGÜN VAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Bugün, 9 Kasım Pazartesi Van'da genel bir okul tatili bulunmuyor. Kar yağışı nedeniyle alınan tek karar İpekyolu ilçesinden geldi. İpekyolu'nda taşımalı eğitim kapsamında okula giden öğrenciler bugün derslere katılmayacak. İlçede taşımalı eğitim kapsamı dışında kalan öğrenciler için okullar açık olacak.

VAN VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Van Valiliği'nden kar tatiline ilişkin il geneline yönelik bir açıklama yapılmadı. Hava koşullarının seyrine bağlı olarak sabah saatlerinde yeni kararlar alınabileceği için öğrenci ve velilerin Van Valiliği'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarını takip etmeleri öneriliyor.

İPEKYOLU'NDA TAŞIMALI EĞİTİME ARA VERİLDİ

İpekyolu Kaymakamlığı, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilçede taşımalı eğitime ara verdi. Kaymakamlığın duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

"Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle İpekyolu ilçemizde taşımalı eğitime 1 gün süreyle (9 Kasım 2026 Pazartesi) ara verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

TAŞIMALI EĞİTİME ARA VERİLMESİ NE DEMEK?

Taşımalı eğitime ara verilmesi, köy ve mezralardan servis araçlarıyla merkezdeki okullara taşınan öğrencilerin o gün derse gitmeyeceği anlamına geliyor. Bu karar, kar ve buzlanma nedeniyle yolların güvenli olmadığı durumlarda öğrencilerin güvenliği için alınıyor. Taşımalı eğitime ara verilmesi, okulların tamamen tatil edildiği anlamına gelmiyor.

VAN HAVA DURUMU 9 KASIM PAZARTESİ

Van'da bugün havanın kar yağışlı olması bekleniyor. Gün içinde en yüksek sıcaklığın 8 derece, en düşük sıcaklığın ise 3 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücülerin ve yayaların dikkatli olması gerekiyor.

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre birinci ara tatil 16 Kasım 2026 Pazartesi ile 20 Kasım 2026 Cuma arasında yapılacak. Hafta sonlarıyla birlikte öğrenciler 14 Kasım Cumartesi'den 22 Kasım Pazar'a kadar 9 gün tatil yapacak.