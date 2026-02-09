Uzak Şehir 49. bölüm full HD tek parça nereden izlenir?

Kanada'dan küçük oğluyla birlikte Mardin'e gelen Alya'nın, vefat eden eşinin son dileğini yerine getirmek için verdiği mücadeleyi konu alan Uzak Şehir, derin duygularla örülü hikâyesi ve etkileyici atmosferiyle öne çıkıyor. Peki, dizinin 49. bölümü nereden izlenebilir? İşte Uzak Şehir'in yeni bölümüyle ilgili merak edilen tüm ayrıntılar…

UZAK ŞEHİR KONUSU

Alya, Cihan'ın evlenme teklifini geri çevirir. Bu karar üzerine Cihan, Albora hakkındaki şikayetini geri çekmekten vazgeçer ve dava süreci resmen başlar. Alya'nın bu adımı, Sadakat'in son hamlesini yapmasına neden olur; ancak bu plan, Alya'nın öfkesini dindirmek yerine daha da körükler. Öte yandan, Demir bu karmaşayı kendi lehine çevirmek ister ve Alya'yı kendi tarafına çekmek için harekete geçer.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

MAHKEMEDEKİ KRİTİK VİDEO SİLİNİNCE ORTALIK KARIŞTI

Mahkemeye kanıt olarak sunulması beklenen videonun Alya tarafından silinmesi, Cihan için adeta yıkım olur. Gerçeğin ortaya çıkacağına inanan Cihan, bu hamleyle büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Güveni sarsılan Cihan'ın öfkesi ve çaresizliği, olayların seyrini tamamen değiştirir.

BORAN'IN SABRI TAŞTI: ARTIK GERİ DÖNÜŞ YOK

Boran için bıçak kemiğe dayanmıştır. Kendi mutluluğunu çoktan kaybettiğine inanan Boran, "Ben mutlu olmayacaksam kimse olamaz" düşüncesiyle hareket etmeye başlar. Alya ve Cihan'ın da huzur bulmasını istemeyen Boran, tehlikeli bir yola girer.

ÖLÜM PLANINA CANI PAHASINA ENGEL

Boran'ın Alya'yı da yanına alarak intihara sürükleyecek planı, olayların en karanlık anlarından biri olur. Tam her şeyin biteceği sırada Cihan devreye girer. Kendi hayatını hiçe sayarak Alya'yı kurtaran Cihan, geri dönüşü olmayan bir felaketi son anda engeller.

GERÇEK ORTAYA ÇIKIYOR, CİHAN ÇILDIRIYOR

Silinen görüntülerin arkasında Alya'nın olduğunu öğrenen Cihan adeta deliye döner. Bu gerçeği kabullenmekte zorlanan Cihan, hem hayal kırıklığı hem de büyük bir öfke içindedir. En büyük korkusu ise Boran'ın Alya'ya giderek daha fazla yaklaşmasıdır.

CIHAN'IN KORKTUĞU BAŞINA GELİYOR

Alya'yı gözünden bile sakınan Cihan için endişe dolu günler başlar. Ne kadar korumaya çalışsa da olaylar Cihan'ın kontrolünden çıkar. Boran'ın gölgesi Alya'nın üzerine düşerken, Cihan'ın en çok korktuğu senaryo gerçeğe dönüşür.

Gerilim her geçen an tırmanırken, karakterlerin alacağı kararlar herkesi derinden etkileyecek gelişmelerin habercisi olur.

GEÇEN BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Alya, Sadakat'in kurduğu ince planın gölgesinde, oğluyla birlikte sessiz bir yolculuğa hazırlanır. Bu adımı atarken Cihan'ın sezgilerinden saklanmak isterken ona bu desteği en güvendiği isimlerden biri verir. Alya her şeyi geride bırakmaya kararlı görünürken, devam eden dava cephesinde beklenmedik bir hareketlilik yaşanır. Cihan'ın onu korumak için kurduğu plan adım adım işlerken, Alya bu çabanın varlığından habersizdir.

Gerçek ortaya çıktığında Cihan vakit kaybetmez; ancak ona ulaşmaya çalışırken hesaba katmadığı bir karanlık, yollarını keser. Alya'nın attığı her adım, geçmişten gelen bir gölgenin biraz daha yaklaşmasına neden olur.

Öte yandan Zerrin'in ruh hâlindeki değişim, Fidan'ı endişelendirmeye başlar. Söylenenler ile saklananlar arasındaki çatlak büyürken, gerçeğin peşine düşen Fidan kendini bir anda iki düşman ailenin tam ortasında bulur.

Alya ile Boran'ın boşanma günü geldiğinde ise mahkeme salonunda yaşananlar, dengeleri altüst ederken Cihan'la Alya'nın aşkı bundan nasıl etkilenecektir?