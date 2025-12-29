Uşak okullar tatil mi? 29 Aralık Pazartesi Uşak'ta okul yok mu (KAR TATİLİ – UŞAK VALİLİĞİ)?

Hava sıcaklıklarının belirgin şekilde düşmesiyle beraber ülkenin pek çok noktasında kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün peş peşe yayımladığı uyarıların ardından, olası tatil kararları için yetkili makamların açıklamaları yakından takip ediliyor. Öğrenciler ve veliler gelişmeleri dikkatle izlerken, " Uşak'ta okullar tatil mi?", "29 Aralık Pazartesi günü Uşak'ta eğitim durdurulacak mı?" ve "Uşak'ta kar tatili ilan edildi mi?" sorularına yanıt aranıyor.

UŞAK'TA YARIN OKULLAR TATİL EDİLECEK Mİ?

29 Aralık Pazartesi günü Uşak'ta eğitime ara verilip verilmeyeceğine ilişkin olarak şu ana kadar yetkili kurumlardan resmi bir açıklama gelmiş değil. Hava şartlarının seyrine göre alınabilecek olası tatil kararının Uşak Valiliği tarafından duyurulması bekleniyor. Öğrenci ve veliler süreci yakından takip ederken, resmi bir karar alınması halinde kamuoyunun bilgilendirileceği belirtiliyor.

METEOROLOJİ'DEN YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Aralık Pazar gününe ilişkin güncel hava durumu tahminlerini paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre Düzce, Bartın, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise Erzincan, Elazığ, Tunceli, Erzurum ve Ardahan'da kar yağışının kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca Iğdır'ın yüksek kesimleri ile Ağrı, Kars ve Van genelinde kar kalınlığının 5 ila 20 santimetre arasında olabileceği öngörülüyor. Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak'ın kuzey ve doğu kesimlerinde ise yer yer 20 santimetreyi aşan yoğun kar yağışı bekleniyor.