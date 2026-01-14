Ümit Karan, Türk futbolunun 2000'li yıllarına damga vuran forvet oyuncularından biridir. Golcülüğü, hırslı yapısı ve saha içindeki lider karakteriyle tanınan Karan, hem kulüp kariyerinde hem de milli takımda önemli izler bırakmıştır. Ümit Karan kimdir? Ümit Karan kaç yaşında, nereli hangi takımlarda oynadı? Ümit Karan evli , bekar mı, çocuğu var mı?

ÜMİT KARAN KİMDİR?

Ümit Karan, Türk futbolunun 2000'li yıllarına damga vuran forvet oyuncularından biridir. Golcülüğü, hırslı yapısı ve saha içindeki lider karakteriyle tanınan Karan, hem kulüp kariyerinde hem de milli takımda önemli izler bırakmıştır. Futbolculuk sonrası dönemde ise teknik direktörlük ve televizyon programlarıyla adından söz ettirmeye devam etmiştir.

ÜMİT KARAN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Ümit Karan, 1 Ekim 1976 tarihinde Almanya'nın Batı Berlin kentinde dünyaya gelmiştir. 2026 yılı itibarıyla 49 yaşındadır. Ailesi Türk kökenli olan Karan, futbola Almanya'da başlamış, profesyonel kariyerini ise Türkiye'de sürdürmüştür.

Fiziksel gücü, hava toplarındaki etkinliği ve ceza sahası içindeki bitiriciliğiyle öne çıkan Ümit Karan, forvet pozisyonunda oynamıştır.

FUTBOL KARİYERİNE NASIL BAŞLADI?

Ümit Karan futbola Almanya'da amatör kulüplerde başladı. Genç yaşlarda gösterdiği performans sayesinde profesyonel seviyeye yükseldi. Almanya'daki ilk yıllarının ardından Türkiye'ye transfer olan Karan, kısa sürede Süper Lig'in dikkat çeken golcülerinden biri haline geldi.

ÜMİT KARAN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

GENÇLERBİRLİĞİ

Ümit Karan, Türkiye'deki çıkışını Gençlerbirliği formasıyla yaptı. Burada sergilediği başarılı performans, büyük kulüplerin dikkatini çekti. Attığı gollerle takımının hücum gücünü sırtladı ve kariyerinde önemli bir basamak atladı.

GALATASARAY

Kariyerinin zirvesini Galatasaray'da yaşayan Ümit Karan, sarı-kırmızılı formayla lig şampiyonlukları yaşadı. Derbi maçlardaki golleri ve kritik anlarda sahneye çıkmasıyla taraftarların sevgisini kazandı. Galatasaray döneminde hem Süper Lig'de hem de Avrupa maçlarında önemli performanslar sergiledi.

ANKARASPOR (KİRALIK)

Galatasaray döneminde kısa süreliğine Ankara spor'a kiralık olarak giden Karan, burada da gol katkısı sağlamaya devam etti.

ESKİŞEHİRSPOR

Kariyerinin son döneminde Eskişehir spor forması giyen Ümit Karan, burada futbolculuk kariyerini noktaladı.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Ümit Karan, Türkiye A Milli Futbol Takımı formasını da giydi. Milli takımda sınırlı sayıda forma şansı bulmasına rağmen, çıktığı maçlarda gol atmayı başardı ve ay-yıldızlı formayla da skor katkısı verdi.

FUTBOLDAN SONRA NE YAPTI?

Futbolu bıraktıktan sonra Ümit Karan, teknik direktörlük kariyerine adım attı. Türkiye'de ve yurt dışında çeşitli kulüplerde görev aldı. Bunun yanı sıra televizyon programlarında, spor yorumculuğunda ve yarışma programlarında yer alarak medyada da tanınan bir isim haline geldi.

Survivor gibi popüler programlara katılması, onu futbol dışındaki izleyici kitlesiyle de buluşturdu.

ÜMİT KARAN EVLİ Mİ, BEKAR MI? ÇOCUĞU VAR MI?

Ümit Karan'ın özel hayatı da sıkça merak edilen konular arasında yer alıyor.

Medeni durumu : Evli

Eşi : Zeynep Karan

Çocuğu : Bir oğlu bulunuyor

Ailesiyle birlikte sakin bir yaşam sürmeyi tercih eden Karan, özel hayatını genellikle gözlerden uzak yaşamaktadır.

ÜMİT KARAN'IN FUTBOL TARİHİNDEKİ YERİ

Ümit Karan, Türk futbolunda özellikle 2000'li yıllarda iz bırakan santrforlardan biri olarak hatırlanıyor. Büyük maçlarda attığı goller, mücadeleci karakteri ve saha içindeki agresif oyun tarzıyla akıllarda kalmıştır. Galatasaray taraftarları için ayrı bir yere sahip olan Karan, Türk futbolunun renkli figürlerinden biri olmayı başarmıştır.