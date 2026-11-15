Uğurcan Çakır neden Fransa maçında yok? Milli kaleci Uğurcan Çakır kimdir, nereli?

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Uğurcan Çakır, omzundaki sakatlık nedeniyle Fransa maçının kadrosundan çıkarıldı. A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'ndeki grubunun son maçına bu akşam saat 22.45'te Bordeaux'daki Matmut Atlantique Stadı'nda çıkacak; kalede Berke Özer başlayacak.

Türkiye grupta Belçika'ya 2-1 yenilmişti. Çakır sakatlığı bu maçın ardından yaşadı ve gece İzmir'de röntgen çektirdi. Sağlık heyeti onu riske etmemeye karar verdi.

UĞURCAN ÇAKIR NEDEN FRANSA MAÇINDA YOK?

Uğurcan Çakır, omzundan sakatlandığı için 15 Kasım 2026 Pazar akşamı oynanacak Fransa maçında forma giyemeyecek. Sakatlığın derecesi ve sahalara ne zaman döneceği açıklanmadı.

Kaleci, Fransa'yla eylülde oynanan ilk maçta da talihsiz bir gece yaşamıştı. 25 Eylül 2026'daki karşılaşmayı Türkiye Kylian Mbappe'nin golüyle 1-0 kaybetti; Çakır maçın son dakikalarında ceza sahası dışında topa elle müdahale ettiği için VAR incelemesinin ardından doğrudan kırmızı kart gördü ve İtalya maçında cezalı duruma düştü.

UĞURCAN ÇAKIR'IN YERİNE KALEDE KİM OYNAYACAK?

Uğurcan Çakır'ın yerine Fransa karşısında kaleyi Berke Özer koruyacak. Kadroya kaleci Serhat Öztaşdelen de alındı. Maçı İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek, karşılaşma ATV'den canlı yayınlanacak.

UĞURCAN ÇAKIR NERELİ?

Uğurcan Çakır Antalya doğumlu. Futbola İstanbul'da, Trabzonspor'un Dudullu'daki futbol okulunda başladı; ardından Çekmeköyspor ve Yamanspor'da oynadı.

UĞURCAN ÇAKIR KAÇ YAŞINDA?

Uğurcan Çakır 30 yaşında. Kaleci 5 Nisan 1996'da doğdu, boyu 1,91.

UĞURCAN ÇAKIR KİMDİR?

Uğurcan Çakır, Galatasaray ve A Milli Takım'ın kalecisi. Trabzonspor formasıyla 2021-22 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Bordo-mavili takımla 2019-20'de Türkiye Kupası'nı, 2020 ve 2022'de Süper Kupa'yı kazandı.

2011'de 1461 Trabzon'a, 2012'de Trabzonspor altyapısına geçti. A takımda ilk kez 2014'te kadroya girdi, 2016'da bir süre 1461 Trabzon'a kiralandı. José Sosa'nın ayrılmasının ardından 2020-21 sezonunda Trabzonspor'un kaptanı oldu.

UĞURCAN ÇAKIR NE ZAMAN GALATASARAY'A GELDİ?

Uğurcan Çakır, 2 Eylül 2025'te Galatasaray'a transfer oldu. Sarı-kırmızılı kulüp Trabzonspor'a 27,5 milyon euro artı KDV bonservis ödedi ve kaleciyle beş yıllık sözleşme imzaladı.

A Milli Takım'daki ilk maçına 30 Mayıs 2019'da Yunanistan'la oynanan hazırlık karşılaşmasında çıktı. Haziran 2026'da da milli takımın 26 kişilik kadrosunda yer aldı.