Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Uğurcan Çakır neden Fransa maçında yok? Milli kaleci Uğurcan Çakır kimdir, nereli?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Uğurcan Çakır neden Fransa maçında yok? Milli kaleci Uğurcan Çakır kimdir, nereli?
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uğurcan Çakır neden Fransa maçında yok, kimdir? Milli kaleci, omzundaki sakatlık nedeniyle bu akşam 22.45'te Bordeaux'da oynanacak Fransa-Türkiye maçının kadrosundan çıkarıldı ve kalede Berke Özer başlayacak. 5 Nisan 1996'da Antalya'da doğan 30 yaşındaki kaleci, Eylül 2025'te 27,5 milyon euro artı KDV bedelle Trabzonspor'dan Galatasaray'a transfer olmuştu.

Uğurcan Çakır, omzundaki sakatlık nedeniyle Fransa maçının kadrosundan çıkarıldı. A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'ndeki grubunun son maçına bu akşam saat 22.45'te Bordeaux'daki Matmut Atlantique Stadı'nda çıkacak; kalede Berke Özer başlayacak.

Türkiye grupta Belçika'ya 2-1 yenilmişti. Çakır sakatlığı bu maçın ardından yaşadı ve gece İzmir'de röntgen çektirdi. Sağlık heyeti onu riske etmemeye karar verdi.

UĞURCAN ÇAKIR NEDEN FRANSA MAÇINDA YOK?

Uğurcan Çakır, omzundan sakatlandığı için 15 Kasım 2026 Pazar akşamı oynanacak Fransa maçında forma giyemeyecek. Sakatlığın derecesi ve sahalara ne zaman döneceği açıklanmadı.

Kaleci, Fransa'yla eylülde oynanan ilk maçta da talihsiz bir gece yaşamıştı. 25 Eylül 2026'daki karşılaşmayı Türkiye Kylian Mbappe'nin golüyle 1-0 kaybetti; Çakır maçın son dakikalarında ceza sahası dışında topa elle müdahale ettiği için VAR incelemesinin ardından doğrudan kırmızı kart gördü ve İtalya maçında cezalı duruma düştü.

UĞURCAN ÇAKIR'IN YERİNE KALEDE KİM OYNAYACAK?

Uğurcan Çakır'ın yerine Fransa karşısında kaleyi Berke Özer koruyacak. Kadroya kaleci Serhat Öztaşdelen de alındı. Maçı İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek, karşılaşma ATV'den canlı yayınlanacak.

UĞURCAN ÇAKIR NERELİ?

Uğurcan Çakır Antalya doğumlu. Futbola İstanbul'da, Trabzonspor'un Dudullu'daki futbol okulunda başladı; ardından Çekmeköyspor ve Yamanspor'da oynadı.

UĞURCAN ÇAKIR KAÇ YAŞINDA?

Uğurcan Çakır 30 yaşında. Kaleci 5 Nisan 1996'da doğdu, boyu 1,91.

UĞURCAN ÇAKIR KİMDİR?

Uğurcan Çakır, Galatasaray ve A Milli Takım'ın kalecisi. Trabzonspor formasıyla 2021-22 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Bordo-mavili takımla 2019-20'de Türkiye Kupası'nı, 2020 ve 2022'de Süper Kupa'yı kazandı.

2011'de 1461 Trabzon'a, 2012'de Trabzonspor altyapısına geçti. A takımda ilk kez 2014'te kadroya girdi, 2016'da bir süre 1461 Trabzon'a kiralandı. José Sosa'nın ayrılmasının ardından 2020-21 sezonunda Trabzonspor'un kaptanı oldu.

UĞURCAN ÇAKIR NE ZAMAN GALATASARAY'A GELDİ?

Uğurcan Çakır, 2 Eylül 2025'te Galatasaray'a transfer oldu. Sarı-kırmızılı kulüp Trabzonspor'a 27,5 milyon euro artı KDV bonservis ödedi ve kaleciyle beş yıllık sözleşme imzaladı.

A Milli Takım'daki ilk maçına 30 Mayıs 2019'da Yunanistan'la oynanan hazırlık karşılaşmasında çıktı. Haziran 2026'da da milli takımın 26 kişilik kadrosunda yer aldı.

Defne Ela Güneş
Defne Ela Güneş
Haberler.com
MasterChef'te haftanın son eleme adayı Enes oldu: Potada dört isim var

MasterChef'te eleme heyecanı! İşte yarışmaya veda etme riski olanlar
Felipe Melo ve Abdurrahim Albayrak yeniden bir arada! İşte o anlar

Anında birbirlerine sarıldılar! Programa damga vuran anlar

ASELSAN'ın Ejderha'sı gücünü gösterdi! 51 dronu saniyeler içinde etkisiz hale getirdi18

Gökten yağanlar sinek falan değil! Yeni silahımız hiçbirine acımadı
Kemal Sunal'ın Yoksul filmindeki Leyla'sıydı! Şehnaz Dilan'ın son hali ortaya çıktı

Kemal Sunal'ın Yoksul filmindeki Leyla'sıydı! Son hali ortaya çıktı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kahramanmaraş'ta Aşık Kamberi olarak tanınan halk ozanı otogar tuvaletinde ölü bulundu

Türküleri dillerdeydi! Cansız bedeni otogar tuvaletinde bulundu
Trump'ın İran planında Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı! Mossad harekete geçti

Mossad devreye girdi, ortalık karıştı! Gündem yaratacak Erdoğan detayı
Obama'nın 3 yıl önceki filmi gerçek mi oluyor? ABD'de korkutan tesadüf

Film gerçek mi oluyor? Bu kadar tesadüf fazla
İsrail'den Trump'a suikast uyarısı! İran'ın planında patlayıcı yüklü dronlar var29

Mossad'dan korkutan uyarı! Bu istihbarat doğruysa vay dünyanın haline
Vicdanları yaralayan görüntü İstanbul'dan! Hayvan sokak ortasında yere yığıldı

Vicdanları yaralayan görüntü İstanbul'dan! Sizin yüreğiniz kurumuş
5 maçta sıfır çektik ama umutlar tükenmedi! İşte o ihtimal13

Kimsenin bilmediği o ihtimal ortaya çıktı! Bu akşam ligde kalabiliriz

Özgür Özel'in yeni A takımı belli oluyor! İşte 160 kişilik liste

Özgür Özel'in yeni A takımı belli oluyor! İşte 160 kişilik liste