Ufuk Özünlü kimdir, yeni Kırkpınar Ağası Ufuk Özünlü zengin mi, serveti ne kadar?

Yeni Kırkpınar Ağası olarak gündeme gelen Ufuk Özünlü, geleneksel yağlı güreş organizasyonunun en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Kırkpınar Ağalığı'nı kazanmasının ardından Ufuk Özünlü'nün kim olduğu, hangi sektörde faaliyet gösterdiği ve servetinin ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Ufuk Özünlü kimdir, zengin mi ve servetiyle ilgili bilinenler neler? İşte merak edilen tüm ayrıntılar.

UFUK ÖZÜNLÜ KİMDİR?

2027 yılı 666. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağalık İhalesi'ni 46 milyon 666 bin 666 TL teklif vererek kazanan Ufuk Özünlü, üst üste üçüncü kez Kırkpınar Ağası oldu. Son gelişmenin ardından "Ufuk Özünlü kimdir?", "Kaç yaşında?", "Ne iş yapıyor?", "Serveti ne kadar?" ve "Hangi şirketin CEO'su?" soruları yeniden gündeme geldi. İşte iş dünyası ve yağlı güreş camiasının yakından tanıdığı Ufuk Özünlü hakkında merak edilenler.

UFUK ÖZÜNLÜ'NÜN HAYATI VE EĞİTİMİ

Ufuk Özünlü, 1978 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Sinop'un Ayancık ilçesinden olan Özünlü, çocukluk yıllarında yaz aylarını memleketinde geçirirken küçük yaşta çalışma hayatıyla tanıştı. Henüz 8-9 yaşlarındayken edindiği iş deneyimlerinin kariyerine yön verdiğini çeşitli açıklamalarında dile getirdi.

İlk, orta ve lise öğrenimini tamamlayan Özünlü, daha sonra Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde eğitim gördü ve 2001 yılında mezun oldu. Üniversite yıllarında hem akademik hem de iş hayatına yönelik tecrübeler kazandı.

ÖZÜNLÜ DAMPER'İN CEO'SU

Ufuk Özünlü, sanayici kimliğiyle tanınan babası Zeki Özünlü'nün kurduğu Özünlü Damper'de uzun yıllardır görev alıyor. 1977 yılında İstanbul Çağlayan'da küçük bir atölyede faaliyetlerine başlayan aile şirketi, yıllar içinde Türkiye'nin üst yapı ve damper sektöründeki önemli markalarından biri haline geldi.

2013 yılından bu yana Özünlü Damper'in CEO'luk görevini yürüten Ufuk Özünlü, şirketin büyüme sürecinde aktif rol üstlenirken aile şirketinin yurt içi ve yurt dışındaki faaliyetlerinin geliştirilmesine katkı sağladı.

KIRKPINAR TUTKUSU AİLEDEN GELİYOR

Ufuk Özünlü'nün yağlı güreşe ilgisi çocukluk yıllarına dayanıyor. Babası Zeki Özünlü, Sultangazi Yağlı Güreşleri'nde 2013, 2014 ve 2015 yıllarında ağalık yaparak altın kemer kazanan isimlerden biri oldu. Daha sonra Kırkpınar ağalığı için de ihalelere katılan Zeki Özünlü, bu hedefini gerçekleştiremedi.

Babasının bu hayalini devam ettiren Ufuk Özünlü ise Kırkpınar Ağalığı için düzenlenen ihalelere katılarak adını yağlı güreş camiasında duyurdu.

KIRKPINAR AĞASI NASIL OLDU?

2024 yılında düzenlenen ağalık ihalesinde 34 milyon 571 bin 952 TL teklif veren Ufuk Özünlü, 2025 yılı 664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ağalığını kazandı. Böylece hem babasının uzun yıllardır kurduğu hayali gerçekleştirdi hem de Kırkpınar Ağası unvanını aldı.

Görev süresi boyunca Sarayiçi Er Meydanı'nda pehlivan soyunma odalarının, tribün oturma alanlarının ve tuvaletlerin yenilenmesi gibi çeşitli projelerin hayata geçirilmesine destek verdi. Ayrıca Kırkpınar'a kalıcı eserler kazandırmayı hedeflediğini belirterek "3 yılda 3 proje" vizyonunu kamuoyuyla paylaştı.

ÜST ÜSTE ÜÇ KEZ KIRKPINAR AĞASI SEÇİLDİ

2026 yılı ağalık ihalesinde tek aday olarak yarışan Özünlü, 40 milyon 664 bin 665 TL teklif vererek görevini sürdürdü. Ayrıca ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 122 koç bağışlayacağını açıkladı.

5 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilen 2027 yılı 666. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağalık İhalesi'nde ise bu kez 46 milyon 666 bin 666 TL teklif verdi. İhaleyi kazanarak üst üste üçüncü kez Kırkpınar Ağası olmayı başaran Özünlü, ağalık görevini devam ettirme hakkı elde etti.

KIYAFET TARTIŞMALARIYLA DA GÜNDEME GELDİ

Ufuk Özünlü, ağalık görevi sırasında yaptığı bazı açıklamalar ve tercihleri nedeniyle de kamuoyunda tartışıldı. Ağalık kıyafetinin güncellenmesine yönelik önerileri ile kadınlar için özel tribün oluşturulması fikri, yağlı güreş camiasında farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Bunun yanı sıra Ankara'daki resmi davetlerde ve kırmızı dipli mum daveti programlarında geleneksel ağa kıyafeti yerine takım elbise tercih etmesi de bazı çevreler tarafından Kırkpınar geleneğine uygun bulunmazken, bazı kesimler ise bunun kişisel bir tercih olduğunu savundu.

UFUK ÖZÜNLÜ'NÜN SERVETİ NE KADAR?

Ufuk Özünlü'nün kişisel servetine ilişkin kamuoyuna açıklanmış resmi bir bilgi bulunmuyor. Ancak CEO'luğunu yaptığı Özünlü Damper'in Türkiye'nin damper ve üst yapı sektöründe faaliyet gösteren köklü aile şirketlerinden biri olması nedeniyle iş dünyasında tanınan isimler arasında yer alıyor. Buna karşın Özünlü'nün net mal varlığı veya servetine ilişkin doğrulanmış herhangi bir rakam açıklanmış değil.