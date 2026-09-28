UEFA Uluslar Ligi kaç yılda bir oynanır? Uluslar Ligi'ni en son kim kazandı?

UEFA Uluslar Ligi, Avrupa millî takımlarının belirli bir format doğrultusunda mücadele ettiği ve yükselme-küme düşme sisteminin uygulandığı organizasyon olarak öne çıkıyor. Futbolseverler ise turnuvanın nasıl oynandığını ve takımların hangi kurallara göre gruplandırıldığını merak ediyor. Peki, UEFA Uluslar Ligi kaç yılda bir oynanır? UEFA Uluslar Ligi nedir, formatı nedir? Detaylar haberimizde.

UEFA ULUSLAR LİGİ NEDİR?

UEFA Uluslar Ligi, Avrupa'daki millî futbol takımlarının karşı karşıya geldiği ve millî takım maçlarına daha rekabetçi bir yapı kazandırmayı amaçlayan organizasyondur. UEFA tarafından oluşturulan turnuva, millî takımlar arasındaki hazırlık maçlarının yerine daha düzenli ve rekabetçi karşılaşmalar oynanmasını sağlayan bir sistem üzerine kurulmuştur. UEFA'nın ilk formatında takımlar, seviyelerine göre A, B, C ve D olmak üzere dört kümeye ayrılmış ve yükselme-düşme sistemi uygulanmıştır.

Uluslar Ligi sisteminde takımlar yalnızca kendi gruplarında yer alan ülkelerle mücadele eder. Grup karşılaşmaları iç saha ve deplasmanda olmak üzere oynanırken, elde edilen sonuçlar takımların bir üst kümeye yükselmesi veya bir alt kümeye düşmesi açısından önem taşır.

Turnuvanın en üst seviyesi olan A Kümesi'nde gruplarını lider tamamlayan takımlar, Uluslar Ligi şampiyonunu belirlemek üzere düzenlenen final aşamasında mücadele eder. İlk formatta dört grup lideri, yarı final, üçüncülük maçı ve finalden oluşan bir organizasyonda karşılaşarak şampiyonu belirlemiştir.

Bu yapı ile millî takımların yalnızca büyük turnuvalar sırasında değil, turnuvalar arasındaki dönemde de rekabetçi maçlar oynaması hedeflenmiştir. UEFA'nın açıklamasına göre Uluslar Ligi'nin oluşturulmasındaki temel amaçlardan biri, hazırlık maçlarının önemli bölümünü rekabetçi karşılaşmalarla değiştirmek ve takımların birbirlerine daha yakın seviyedeki rakiplerle mücadele etmesini sağlamaktır.

UEFA ULUSLAR LİGİ FORMATI NEDİR?

UEFA Uluslar Ligi'nin ilk formatında UEFA'ya üye millî takımlar, UEFA Millî Takımlar sıralamasındaki konumlarına göre A, B, C ve D olmak üzere dört kümeye ayrılmıştır. İlk organizasyonda A Kümesi'nde 12, B Kümesi'nde 12, C Kümesi'nde 14 ve D Kümesi'nde 16 takım yer alacak şekilde yapılandırılmıştır. UEFA'nın resmi format açıklamasında da ilk organizasyon için A ve B kümelerinin 12'şer, C'nin 15 ve D'nin 16 takımdan oluştuğu belirtilmiştir.

Kümeler kendi içerisinde gruplara ayrılır. A ve B kümelerinde dört grup bulunurken, C Kümesi'nde bir üçlü ve üç dörtlü grup; D Kümesi'nde ise dört dörtlü grup oluşturulmuştur. Takımlar, gruplarındaki rakipleriyle iç saha ve deplasmanda karşılaşır. Grup aşamasının sonunda elde edilen sıralama, yükselme ve küme düşme açısından belirleyici olur.

A KÜMESİ

A Kümesi, organizasyonun en üst seviyesidir. İlk formatta dört gruptan oluşan A Kümesi'nde toplam 12 millî takım yer almıştır.

Grup 1: Üç ülke

Grup 2: Üç ülke

Grup 3: Üç ülke

Grup 4: Üç ülke

Gruplarında ilk sırayı alan dört takım, Uluslar Ligi şampiyonunun belirleneceği final aşamasına katılma hakkı elde eder. Bu aşamada iki yarı final, üçüncülük maçı ve final oynanır.

B KÜMESİ

B Kümesi, A Kümesi'nin ardından gelen ikinci seviyedir. Dört gruptan oluşan bu bölümde toplam 12 millî takım bulunur.

Grup 1: Üç ülke

Grup 2: Üç ülke

Grup 3: Üç ülke

Grup 4: Üç ülke

B Kümesi'ndeki grup liderleri bir üst kümeye yükselme hakkı kazanırken, gruplarını son sırada tamamlayan takımlar bir alt kümeye düşer.

C KÜMESİ

C Kümesi'nde toplam 14 takım yer alır. Bu kümedeki grupların takım sayıları diğer kümelerden farklıdır.

Grup 1: Dört ülke

Grup 2: Dört ülke

Grup 3: Üç ülke

Grup 4: Üç ülke

C Kümesi'nde de grup birincileri üst kümeye çıkarken, grup sonuncuları alt kümeye düşme sistemi içerisinde değerlendirilir.

D KÜMESİ

D Kümesi, sistemin en alt seviyesidir. İlk formatta dört gruptan oluşan D Kümesi'nde 16 millî takım yer almıştır.

Grup 1: Dört ülke

Grup 2: Dört ülke

Grup 3: Dört ülke

Grup 4: Dört ülke

D Kümesi'nde gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar bir üst kümeye yükselme fırsatı elde eder.

UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇLAR NASIL OYNANIR?

Uluslar Ligi'nin grup aşamasında ülkeler yalnızca kendi gruplarında bulunan takımlarla karşılaşır. Karşılaşmalar iç saha ve deplasmanda olmak üzere iki kez oynanır. Böylece gruplardaki takım sayısına bağlı olarak dört veya altı karşılaşmalık bir maç programı ortaya çıkar. UEFA'nın ilk format açıklamasında maçların eylül-kasım döneminde oynanacağı ve takımların grup yapısına bağlı olarak dört ya da altı maç yapacağı belirtilmiştir.

Grup aşamasının sonunda üst sıralarda yer alan takımlar yükselme mücadelesi verirken, gruplarını son sırada tamamlayan ekipler bir alt kümeye düşer. A Kümesi'ndeki dört grup lideri ise turnuvanın şampiyonunu belirleyecek final aşamasına gider.

ULUSLAR LİGİ ŞAMPİYONU NASIL BELİRLENİR?

Uluslar Ligi şampiyonu, A Kümesi gruplarında birinci olan dört takım arasından belirlenir. Dört grup lideri final aşamasında iki yarı final karşılaşmasına çıkar. Yarı finallerin ardından final ve üçüncülük maçı oynanır.

Finali kazanan takım, o dönemin UEFA Uluslar Ligi şampiyonu olur. UEFA'nın ilk turnuva formatında final aşamasının haziran ayında oynanması ve organizasyonda yarı final, üçüncülük maçı ile final karşılaşmalarının bulunması kararlaştırılmıştır.

ULUSLAR LİGİ'NİN AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA ETKİSİ

Uluslar Ligi'nin oluşturulmasıyla Avrupa Şampiyonası'na katılım sisteminde de değişiklik yapılmıştır. Avrupa Şampiyonası elemelerinde 10 grup üzerinden oynanan yapı korunmuş, gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar doğrudan finallere katılma hakkı elde etmiştir.

Son dört Avrupa Şampiyonası finalistini belirlemek için ise Uluslar Ligi bağlantılı play-off sistemi devreye alınmıştır. Avrupa Şampiyonası'na elemeler üzerinden katılamayan takımlar, Uluslar Ligi'ndeki konumlarına göre play-off sürecinde yer alabilmiştir.

UEFA'nın EURO 2020 için açıkladığı sistemde Avrupa Şampiyonası elemelerindeki 10 grubun ilk iki sırasını alan toplam 20 takım doğrudan finallere giderken, kalan dört bilet Uluslar Ligi grup birincileri üzerinden oluşturulan play-off yollarıyla belirlenmiştir.

Bir Uluslar Ligi grup birincisinin Avrupa Şampiyonası elemeleri üzerinden zaten finallere katılmaya hak kazanması durumunda, play-off hakkı aynı kümedeki bir sonraki uygun takıma aktarılmıştır. Böylece Uluslar Ligi, millî takımlar açısından Avrupa Şampiyonası'na giden yolda da ek bir fırsat oluşturmuştur.

UEFA ULUSLAR LİGİ KAÇ YILDA BİR OYNANIR?

UEFA Uluslar Ligi iki yılda bir oynanır. Organizasyon bir sezon içerisinde tamamlanır ve turnuvanın farklı aşamaları millî takım takvimine yerleştirilir. UEFA'nın resmi yönetmeliğinde de Uluslar Ligi'nin iki yılda bir, bir sezon üzerinden düzenlendiği belirtilmektedir.

İlk Uluslar Ligi organizasyonu 2018 yılında başlamıştır. UEFA'nın açıkladığı takvime göre ilk turnuvanın grup karşılaşmaları 2018 yılının eylül, ekim ve kasım aylarında oynanmış, A Kümesi'nin dört grup liderinin mücadele ettiği final aşaması ise 2019 yılının haziran ayında gerçekleştirilmiştir.

Uluslar Ligi'nin iki yıllık döngüsü, Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası gibi büyük turnuvalar arasındaki millî takım takvimine yerleştirilmiştir. Bu yapı sayesinde millî takımlar, büyük turnuvaların elemeleri ve finalleri arasındaki dönemde de resmi statüde karşılaşmalar oynayabilmektedir.

ULUSLAR LİGİ'NDE KÜMELER NASIL OLUŞTURULUR?

İlk formatta takımların kümelere yerleştirilmesinde UEFA Millî Takımlar sıralama sistemi kullanılmıştır. Takımların sıralamadaki konumlarına göre A'dan D'ye uzanan dört farklı seviyede mücadele etmesi planlanmıştır. UEFA'nın ilk format açıklamasında da kümelerin UEFA Millî Takımlar Katsayı Sıralaması'na göre oluşturulduğu belirtilmiştir.

Bu sistemde A Kümesi en üst sıradaki takımları, D Kümesi ise daha alt sıralarda bulunan takımları kapsayacak şekilde düzenlenmiştir. Böylece takımlar kendi seviyelerine yakın rakiplerle karşılaşırken, turnuva sonunda alınan sonuçlara göre kümeler arasında hareket edebilmiştir.

UEFA ULUSLAR LİGİ'Nİ EN SON KİM KAZANDI?

UEFA Uluslar Ligi turnuvasını en son 2025 UEFA Uluslar Ligi Finalleri'nde İspanya'yı penaltılarla yenen Portekiz kazanmıştır.