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Milli arada düğmeye bastılar! Aziz Yıldırım dediğini yaptı

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Milli arada düğmeye bastılar! Aziz Yıldırım dediğini yaptı
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Fenerbahçe, milli arayı stadyumdaki kapsamlı yenileme çalışmaları için fırsata çevirdi. Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde futbol takımının kullandığı soyunma odaları, koridorlar, sağlık odası ve ıslak alanlar baştan aşağı yenileniyor. Çalışmaların maliyetini ise Fenerbahçe Yönetim Kurulu karşılayacak.

  • Fenerbahçe, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde futbol takımının kullandığı bölümleri kapsamlı şekilde yeniliyor.
  • Yenileme çalışmaları soyunma odaları, koridorlar, sağlık odası ve ıslak alanları kapsıyor.
  • Yenilemelerin tüm masrafları Fenerbahçe Yönetim Kurulu tarafından karşılanacak ve kulüp bütçesine ilave yük getirmeyecek.

Fenerbahçe'de milli arayla birlikte stadyumda hummalı bir çalışma başladı. Sarı-lacivertliler, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde futbol takımının kullandığı bölümleri kapsamlı şekilde yenilemek için harekete geçti.

Çalışmalar yalnızca belirli odalarla sınırlı kalmayacak. Futbolcuların maç günlerinde kullandığı soyunma odalarından koridorlara, sağlık odasından ıslak alanlara kadar birçok bölüm baştan aşağı değişecek.

SOYUNMA ODALARI VE KORİDORLAR YENİLENİYOR

Yenileme çalışmalarının merkezinde futbolcuların en fazla kullandığı alanlar bulunuyor. Soyunma odaları tamamen elden geçirilirken, takımın sahaya çıkarken kullandığı koridorlarda da önemli değişiklikler yapılacak.

Sağlık odası ve ıslak alanlar da yeniden düzenlenecek. Yapılacak çalışmalarla futbolcuların maç öncesi ve sonrasında kullandığı bölümlerin daha modern, konforlu ve işlevsel hale getirilmesi amaçlanıyor.

FENERBAHÇE KİMLİĞİ YANSITILACAK

Yeni tasarımda sarı-lacivertli kulübün kimliğini ön plana çıkaracak detaylara da yer verilecek. Böylece stadyumun futbol takımına ayrılan bölümlerinin hem görünümü hem de kullanım standartları değişecek.

Takımın kullandığı ortak alanlarda da düzenlemeler yapılarak stadyum içerisindeki çalışma ve dinlenme ortamının daha yüksek standartlara taşınması hedefleniyor.

KULÜBÜN BÜTÇESİNE YÜK OLMAYACAK

Çalışmalarla ilgili en dikkat çeken ayrıntılardan biri ise maliyet konusu oldu. Soyunma odaları, koridorlar ve diğer bölümlerde gerçekleştirilecek yenilemelerin tüm masraflarının Fenerbahçe Yönetim Kurulu tarafından karşılanacağı belirtildi. Bu nedenle yapılan çalışmaların kulüp bütçesine ilave bir yük getirmeyeceği ifade edildi.

İLK İÇ SAHA MAÇINA YETİŞTİRİLECEK

Stadyumdaki çalışmaların milli ara boyunca hız kesmeden devam etmesi planlanıyor. Soyunma odaları, koridorlar ve diğer alanlardaki yenilemenin, milli aranın ardından oynanacak ilk iç saha karşılaşmasına kadar tamamlanması hedefleniyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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