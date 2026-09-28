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Rusya insanlarla dolu iş merkezini küle çevirdi! Görüntüler korkunç

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Rusya insanlarla dolu iş merkezini küle çevirdi! Görüntüler korkunç Haber Videosunu İzle
Rusya insanlarla dolu iş merkezini küle çevirdi! Görüntüler korkunç
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Rusya’nın Ukrayna’nın Dnipro kentine düzenlediği saldırıda, yerleşim bölgesindeki bir iş merkezi ağır hasar gördü. Saldırı sırasında binada insanların bulunduğu belirtilirken, çevredeki konutlar, işletmeler ve araçlarda da hasar oluştu. Bölgeye kurtarma ekipleri sevk edilirken, can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin net bilanço henüz açıklanmadı.

Rusya’nın Ukrayna’nın Dnipro kentine düzenlediği saldırıda, yerleşim bölgesindeki bir iş merkezi ağır hasar gördü. İlk paylaşımlarda saldırı sırasında binada insanların bulunduğu belirtilirken, bölgeye kurtarma ve acil durum ekipleri sevk edildi. Can kaybı ya da yaralı sayısına ilişkin ilk saatlerde net bir bilanço açıklanmadı.

İŞ MERKEZİ VE ÇEVRESİNDEKİ BİNALAR ZARAR GÖRDÜ

Dnipro Bölgesel Askeri İdaresi, 27 Eylül boyunca Rusya’nın Dnipropetrovsk bölgesindeki üç ilçeye insansız hava araçları ve topçu sistemleriyle yaklaşık 20 saldırı düzenlediğini açıkladı.

Saldırılarda Dnipro’da bir işletme, spor okulu, eğitim kurumu, apartmanlar ve çok sayıda araç zarar gördü. Kriviy Rih’te de bir işletmenin hasar aldığı bildirildi. Nikopol ve çevresindeki yerleşimlerde ise apartman ve müstakil evlerde hasar oluştu. Pravda

SALDIRI SONRASI YANGIN ÇIKTI

Dnipro’ya yönelik saldırının ardından kentte yangın çıktığı duyuruldu. Bölgesel yönetim, saldırıdan hemen sonra yaralı olup olmadığına ilişkin bilgilerin netleştirilmeye çalışıldığını bildirdi. Ukrinform

Yerel kaynaklar, saldırıların son haftalarda özellikle işletmeler, ticari yapılar ve sivil altyapı üzerinde ciddi hasara yol açtığını aktarıyor. Eylül ayı boyunca kentte depolar, ticaret merkezleri, işletmeler ve konutların birçok kez hedef olduğu bildirildi. Telegram

DNIPRO SON GÜNLERDE PEŞ PEŞE SALDIRILARIN HEDEFİ OLDU

Kent, yalnızca son birkaç gün içinde birden fazla ağır saldırıya maruz kaldı. 19 Eylül’de Dnipro’daki bir alışveriş merkezine düzenlenen saldırıda yangın çıkmış, çevredeki apartmanların camları kırılmış ve binada bulunan kişiler tahliye edilmişti. Görgü tanıkları, saldırı sırasında insanların alışveriş merkezinin içinde bulunduğunu ve büyük panik yaşandığını anlatmıştı. ????????? | ??????

22 Eylül’de ise Rus saldırısında Ukrayna’nın büyük sanayi kuruluşlarından Interpipe’a ait bir tesis vuruldu. Şirketin açıklamasına göre saldırıda 4 çalışan hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Dnipropetrovsk bölgesi, ülkenin en önemli sanayi ve lojistik merkezlerinden biri olması nedeniyle savaş boyunca sık sık Rus saldırılarının hedefinde yer aldı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
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