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Müjde Uzman yeni yaşını kutladı! Paylaşımı dikkat çekti

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Müjde Uzman yeni yaşını kutladı! Paylaşımı dikkat çekti Haber Videosunu İzle
Müjde Uzman yeni yaşını kutladı! Paylaşımı dikkat çekti
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Ünlü oyuncu Müjde Uzman, 42’nci yaşını sevdikleriyle birlikte kutladı. Doğum gününden kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Uzman’ın keyifli halleri dikkat çekerken, takipçilerinden de peş peşe tebrik mesajları geldi.

Oyuncu Müjde Uzman, 26 Eylül’de yeni yaşını kutladı. 42 yaşına giren Uzman, doğum gününden kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncunun kutlama anları kısa sürede ilgi görürken, hayranlarından da çok sayıda tebrik mesajı geldi.

YENİ YAŞINI SEVDİKLERİYLE KUTLADI

“Kızılcık Şerbeti”, “Muhteşem Yüzyıl”, “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” ve “Kiralık Aşk” gibi birçok yapımda rol alan Müjde Uzman, yeni yaşına sevdikleriyle birlikte girdi. Doğum günü kutlamasından paylaştığı karelerde keyifli halleri dikkat çekti. Müjde Uzman, 26 Eylül 1984 doğumlu. 

PAYLAŞIMINA YORUM YAĞDI

Sosyal medyada aktif isimlerden biri olan Uzman’ın doğum günü paylaşımı takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Ünlü oyuncunun hayranları, mesajlarıyla yeni yaşını kutladı.

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