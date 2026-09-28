Müjde Uzman yeni yaşını kutladı! Paylaşımı dikkat çekti

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Oyuncu Müjde Uzman, 26 Eylül’de yeni yaşını kutladı. 42 yaşına giren Uzman, doğum gününden kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncunun kutlama anları kısa sürede ilgi görürken, hayranlarından da çok sayıda tebrik mesajı geldi.

YENİ YAŞINI SEVDİKLERİYLE KUTLADI

“Kızılcık Şerbeti”, “Muhteşem Yüzyıl”, “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” ve “Kiralık Aşk” gibi birçok yapımda rol alan Müjde Uzman, yeni yaşına sevdikleriyle birlikte girdi. Doğum günü kutlamasından paylaştığı karelerde keyifli halleri dikkat çekti. Müjde Uzman, 26 Eylül 1984 doğumlu.

PAYLAŞIMINA YORUM YAĞDI

Sosyal medyada aktif isimlerden biri olan Uzman’ın doğum günü paylaşımı takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Ünlü oyuncunun hayranları, mesajlarıyla yeni yaşını kutladı.