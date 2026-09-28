Fon mağdurları 7 gruba bölünerek ödeme yapılacak! İşte masadaki formül

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Sermaye piyasasında yaşanan büyük fon krizinin ardından ekonomi yönetimi ve iktidar kurmayları, mağduriyetleri gidermek ve faturanın boyutunu sınırlandırmak amacıyla ödeme takvimi üzerindeki çalışmalarını hızlandırdı. ABD dönüşü ayağının tozuyla üst üste toplantılar düzenleyen ekonomi yönetiminin, alacaklıları kademeli bir plan dahilinde 7 ana gruba ayırarak ödeme yapmayı planladığı öğrenildi.

Piyasa uzmanları ve bankacılardan sızan bilgilere göre, toplamda 455 bin kişiyi aşan yatırımcı kitlesini kapsayacak ve siyasi faturayı en aza indirmeyi hedefleyen 7 aşamalı ödeme sırası ile krizin çözüm haritası şekilleniyor:

FON MAĞDURLARININ ÖDEME SIRASI (7 AŞAMALI PLAN)

250 bin TL altı küçük tasarrufçular: Sistemde mağduriyet yaşayan en geniş kitleye ilk etapta hızlı ve tam ödeme yapılarak toplumsal rahatlama sağlanması hedefleniyor.

500 bin TL’ye kadar olan alacaklılar: İkinci dilimde yer alan ve orta-küçük ölçekli birikime sahip yatırımcıların ödemeleri tamamlanacak.

1 milyon TL büyüklüğündeki alacaklar: Siyasi iktidarın öncelik sınırını çizdiği 1 milyon TL altındaki tüm alacaklı grubunun son halkası ödeme kapsamına alınacak.

Risk derecesi düşük (1-2) para piyasası fonları: Borçlu serbest fonlardan alacağı öncelikli kılınacak olan bu yatırımcılar, teminat durumuna göre cüzi bir indirimle paralarını kısa sürede tahsil edebilecek.

Maddi durumu iyi olan şirket bağlantılı fonlar: Tasfiye programından muaf tutularak kendi imkânlarıyla yatırımcısına hızlı ödeme yapabilecek fonların müşterileri kapsama girecek.

Risk derecesi yüksek (6-7) serbest fon yatırımcıları: Hisse senetlerindeki yüzde 50-60'lık değer kayıpları nedeniyle yüksek kayıp riski taşıyan ve en büyük zararı görecek kesim alacaklarını kademeli tahsil edecek.

1 milyon TL üzeri büyüklükteki üst segment alacaklılar: Yüksek risk grubundaki ve büyük bakiyeli hesaplar, tasfiye masasının nakit akışına ve varlık satışlarına bağlı olarak en son sırada ödeme alacak.

KAMU KAYNAĞI KULLANILACAK MI?

Ekonomi kurmayları ile bankacılar arasında en çok tartışılan konu ise oluşan zararın kapatılmasında Hazine veya kamu kaynaklarının kullanılıp kullanılmayacağı... Piyasada "bilerek risk alan tasarrufçulara halkın parasının aktarılması" algısının oluşabileceğini belirten uzmanlar, kamu güvencesi imajının piyasa ekonomisine aykırı düşeceğini ifade ediyor. Kamunun ödeme sürecini hızlandırmak adına oluşturulacak havuza geçici köprü finansmanı sağlayabileceği, ancak bu kaynağın daha sonra tasfiye masasından geri tahsil edileceği belirtiliyor.

KRİZİN SİYASİ YANKILARI BÜYÜYOR

Fon skandalı sadece ekonomik boyutlarıyla değil, siyasi kulislerde yarattığı depremle de gündemdeki yerini koruyor. Yeni Parti Sözcüsü'nün eski bakan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı'ndan istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya ile eşinin yurt içi ve yurt dışındaki 4 hesap üzerinden fahiş kazanç sağladığını iddia ederek hesap numaralarını açıklaması tartışmaları büyüttü.

Diğer yandan Cumhur İttifakı ortağı MHP’nin Genel Sekreteri İsmet Büyükataman’ın "Zannediyorum, şahit olacağımız daha önemli gelişmeler olacak" şeklindeki açıklaması, soruşturmanın siyasi ayağının derinleşebileceği sinyalini verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuyla ilgili takınacağı nihayi tavır ise merakla bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com