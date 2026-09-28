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Trump, Hürmüz Boğazı'nı 'Trump Boğazı' olarak niteleyen görsel paylaştı

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Trump, Hürmüz Boğazı'nı 'Trump Boğazı' olarak niteleyen görsel paylaştı
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ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından körfez bölgesinin haritasını paylaştı. Trump, daire içine alınmış Hürmüz Boğazı alanını 'Trump Boğazı' olarak nitelendirdi. Paylaşılan haritada Hürmüz Boğazı alanı daire içine alındı.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nı 'Trump Boğazı' olarak niteleyen bir görsel paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından körfez bölgesinin haritasını paylaştı. Trump, daire içine alınmış Hürmüz Boğazı alanını 'Trump Boğazı' olarak nitelendirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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