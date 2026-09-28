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Cezaevinde yok artık dedirten firar

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Cezaevinde yok artık dedirten firar
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Brezilya’da bir mahkum, cezaevindeki hücresinden çıkmak için sıra dışı bir yöntem denedi. Vücudunu eğip bükerek son derece dar parmaklıkların arasından geçmeyi başaran mahkumun o anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

  • Brezilya'da bir cezaevinde bir mahkum, hücre kapısındaki dar parmaklıkların arasından geçerek firar etti.
  • Olay, cezaevindeki güvenlik kamerası tarafından yaklaşık bir dakika boyunca kaydedildi.
  • Olayın hangi cezaevinde gerçekleştiği ve mahkumun yakalanıp yakalanmadığına ilişkin doğrulanmış bilgi bulunmuyor.

Brezilya’da bir cezaevinde kaydedildiği belirtilen görüntüler kısa sürede gündem oldu. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda bir mahkum, hücre kapısındaki oldukça dar parmaklıkların arasından çıkmak için sıra dışı bir yöntem denedi.

VÜCUDUNU PARMAKLIKLARIN ARASINA SIKIŞTIRDI

Yaklaşık bir dakika süren görüntülerde mahkumun önce parmaklıkların arasındaki boşluğu kontrol ettiği, ardından vücudunu yana çevirerek geçmeye çalıştığı görülüyor.  Mahkum, başını ve omuzlarını demirlerin arasından çıkardıktan sonra gövdesini de aynı boşluktan geçirmek için uzun süre uğraştı.

SANİYE SANİYE KAMERAYA YANSIDI

Görüntülerde mahkumun oldukça dar olan aralıktan geçebilmek için vücudunu farklı açılarda eğip büktüğü görülüyor. Bir süre sonra gövdesinin büyük bölümünü parmaklıkların dışına çıkaran mahkum, bacaklarını da boşluktan geçirerek hücrenin dışına çıkmayı başarıyor. O anların tamamı cezaevindeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

GÖRÜNTÜLER DİKKAT ÇEKTİ

Mahkumun bu kadar dar bir boşluktan geçebilmesi görüntüleri izleyenleri şaşırtırken, olayın hangi cezaevinde gerçekleştiğine ve mahkumun daha sonra yakalanıp yakalanmadığına ilişkin doğrulanmış ayrıntılar henüz netleşmedi.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
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