Eskişehir'de dükkana sığınan 15 yaşındaki çocuk takipçilerince darp edildi

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Eskişehir'de 2 grup arasında çıkan kavgada havaya ateş ettikten sonra kaçarak bir dükkana sığınmaya çalışan 15 yaşındaki çocuk, kendisini takip eden şahıslar tarafından dışarı çıkarıldı. Darp edilen şahıs hastaneye kaldırılırken arbede anları dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Yenibağlar Mahallesi ara sokaklarda henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine çevrede silah sesleri yükseldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Kavga esnasında elinde silah bulunan 15 yaşındaki Ö.Ü., olay yerinden kaçarak Üniversite Caddesi üzerinde bulunan bir cep telefonu tamircisine sığındı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Ö.Ü.'nün dükkan sahibine "Abi kapıyı tut" diyerek bir rafın arkasına gizlendiği görüldü. Kısa süre sonra dükkana giren kavganın diğer tarafındaki şahıslar, 15 yaşındaki Ö.Ü.'yü saklandığı raftan yaka paça dışarı çıkardı. Havaya ateş açılan olayda elindeki silahı alınan Ö.Ü., şahıslar tarafından darp edildi. Olayın ardından sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Ö.Ü., tedavi edilmek üzere Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan şahsın elinden alınan silahın bir başka şahısça dükkandan çıkarıldığı kameraya yansıdı. Polis yaptığı çalışmada şahısları gözaltına alırken bahse konu silahı da ele geçirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı