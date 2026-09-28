Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın favori ismi için harekete geçildi

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Fenerbahçe'de transfer hareketliliği bu kez takım içindeki isimlere taşındı. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek futbolcuların durumunu değerlendirmeye başlayan sarı-lacivertli yönetimin ilk hamlelerinden birini Mert Müldür için yapmaya hazırlandığı belirtildi.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda hareket eden yönetimin, milli futbolcuyla yeni sözleşme konusunda görüşmelere başlamayı planladığı kaydedildi.

MERT MÜLDÜR'LE MASAYA OTURULACAK

Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1,5-2 ay daha sahalardan uzak kalması beklenen Mert Müldür'ün mevcut kontratı 30 Haziran 2027'de sona eriyor. Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki futbolcuyu kaybetmek istemediği ve sözleşmesini uzatmak için yakın zamanda görüşmelere başlayacağı belirtildi. Mert'in de kariyerine sarı-lacivertli formayla devam etmek istediği ifade edildi.

AZİZ YILDIRIM ÖZELLİKLE İŞARET ETMİŞTİ

Mert Müldür'ün adı daha önce Başkan Aziz Yıldırım'ın yaptığı bir açıklamayla gündeme gelmişti. Yıldırım, Eylül ayı başında kadro planlamasına ilişkin değerlendirmelerde bulunurken milli futbolcu için, “Mert Müldür diye bir oyuncu var, niye faydalanmıyoruz?” ifadelerini kullanmıştı. Bu çıkışın ardından Mert'in daha fazla forma şansı bulması da dikkat çekmişti. Şimdi ise yönetim, sözleşmesini uzatarak milli futbolcuyu gelecek sezonların kadro planlamasında tutmak istiyor.

FENERBAHÇE'DE 124 MAÇA ÇIKTI

Fenerbahçe formasıyla bugüne kadar 124 resmi karşılaşmaya çıkan Mert Müldür, bu maçlarda 5 gol ve 13 asistlik katkı sağladı. Taraflar arasında yapılması beklenen görüşmelerin ardından yeni sözleşmenin süresi ve şartlarının netleşmesi bekleniyor.