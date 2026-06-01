Türkiye Kuzey Makedonya maçı Dünya Kupası maçı mı, Türkiye Kuzey Makedonya ne maçı, hazırlık maçı mı, tek maç mı?

A Milli Futbol Takımı'nın Kuzey Makedonya ile oynayacağı hazırlık karşılaşması öncesinde futbolseverler maçın yayın bilgilerini araştırmaya başladı. Milli takımın yeni maç öncesi performansını görmek isteyen taraftarlar, "Türkiye - Kuzey Makedonya maçı hangi kanalda, saat kaçta?" sorularına yanıt arıyor. İşte karşılaşmanın yayın saati, kanalı ve maçla ilgili detaylar...

TÜRKİYE - KUZEY MAKEDONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye ile Kuzey Makedonya arasında oynanacak hazırlık karşılaşması ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi televizyon ve dijital platformlar üzerinden şifresiz olarak takip edebilecek.

Karşılaşma ayrıca uydu yayını ve çeşitli TV platformları aracılığıyla da izlenebilecek.

TÜRKİYE - KUZEY MAKEDONYA MAÇI SAAT KAÇTA?

A Milli Takım'ın Kuzey Makedonya ile karşı karşıya geleceği mücadele, 1 Haziran 2026 Pazartesi günü saat 20.30'da başlayacak.

TÜRKİYE - KUZEY MAKEDONYA MAÇI HAZIRLIK MAÇI MI?

Türkiye ile Kuzey Makedonya arasında oynanacak mücadele resmi bir turnuva veya eleme maçı değil, hazırlık karşılaşması olarak düzenlenecek.

Tek maç üzerinden oynanacak mücadelede iki takım da teknik ekiplerin belirleyeceği kadrolarla sahaya çıkacak ve gelecek organizasyonlar öncesinde son durumlarını test etme fırsatı bulacak.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Türkiye - Kuzey Makedonya hazırlık maçı İstanbul'da oynanacak. Karşılaşmaya Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi ev sahipliği yapacak.

ATV FREKANS VE YAYIN BİLGİLERİ

Karşılaşmayı ATV ekranlarından takip etmek isteyen izleyiciler, kanala Digiturk 25, D-Smart 25, Kablo TV 24, Tivibu 24 ve TV+ 24 numaralı kanallar üzerinden ulaşabilecek. ATV ayrıca Türksat uydusu ve internet yayını aracılığıyla da izlenebiliyor.

TÜRKİYE KUZEY MAKEDONYA MAÇI DÜNYA KUPASI MAÇI MI?

Türkiye Kuzey Makedonya maçı hazırlık maçıdır, tek maçtır.