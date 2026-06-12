Türkiye Dünya Kupası’na en son ne zaman katıldı?

Kuzey Amerika'da düzenlenen dev futbol şöleniyle birlikte Türk futbolunun kupa hasretine dair veriler de yeniden mercek altına alındı. Spor sitelerinde en çok tıklanan başlıklar arasında yer alan "Milli Takımımızın Dünya Kupası geçmişi nasıl, en son hangi yıl katılmıştık?" sorgusu, özellikle genç kuşak futbolseverlerin en çok merak ettiği konulardan biri oldu. Efsaneleşen 2002 Güney Kore-Japonya serüveninden 2026 yılındaki güncel duruma kadar, ay-yıldızlıların dünya kupalarındaki inişli çıkışlı tüm yolculuğunu ve elde ettiği unutulmaz dereceleri haberimizde detaylarıyla bir araya getirdik.

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI’NA EN SON NE ZAMAN KATILDI?

A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası finallerine en son 2002 yılında katılmıştır. Güney Kore ve Japonya'nın ortaklaşa düzenlediği bu tarihi organizasyon, Türk futbolunun uluslararası arenadaki altın çağı olarak kayıtlara geçmiştir. Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki ay-yıldızlı ekibimiz, sergilediği muazzam performansla sadece Türkiye'yi değil, tüm dünyayı kendine hayran bırakmıştır.

2002 DÜNYA KUPASI’NDA NELER YAŞANDI? (DÜNYA ÜÇÜNCÜLÜĞÜ)

Milyonları sokağa döken, ülkeyi kırmızı-beyaz boyayan 2002 yılındaki turnuva, Türk spor tarihinin en büyük başarılarından birine sahne oldu. İşte o unutulmaz turnuvanın dönüm noktaları:

• Zorlu Grup Aşaması: Millilerimiz; Brezilya, Kosta Rika ve Çin ile aynı grupta yer aldı. Grubu ikinci sırada tamamlayarak eleme turlarına yükseldi.

• Tarihi Goller ve Eleme Turları: Son 16 turunda ev sahibi Japonya’yı Ümit Davala’nın golüyle 1-0; Çeyrek Finalde ise Senegal’i İlhan Mansız’ın hafızalara kazınan altın golüyle 1-0 eleyerek adını yarı finale yazdırdı.

• Dünya Üçüncülüğü: Yarı finalde, daha sonra şampiyon olacak Brezilya'ya şanssız bir şekilde 1-0 mağlup olan millilerimiz, üçüncülük maçında Güney Kore'yi 3-2 yenerek Dünya Üçüncüsü oldu.

TÜRKİYE'NİN DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ VE İLK KATILIMI

Çoğu futbolsever Türkiye'nin turnuvaya sadece 2002'de katıldığını düşünse de, ay-yıldızlı ekibimiz aslında kupa tarihinde daha önce de yer almıştır:

• 1954 İsviçre: Türkiye, tarihindeki ilk Dünya Kupası vizesini 1954 yılında aldı. İspanya ile baraj maçı oynayan ve kurayla kupaya gitme hakkı kazanan millilerimiz, İsviçre'deki turnuvada Federal Almanya ve Güney Kore ile aynı grupta mücadele etmiş ancak gruptan çıkamamıştır.

Önemli Not: Millilerimiz aslında 1950 Brezilya Dünya Kupası'na da katılma hakkı kazanmıştı; ancak dönemin ekonomik şartları ve yolculuk maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle turnuvaya katılamamıştı.

KUPA HASRETİ KAÇ YILDIR SÜRÜYOR?

2002 yılındaki o büyük zaferin ardından Türkiye, ne yazık ki uzun bir duraklama dönemine girdi. Dünya Kupası hasretimiz tam 24 yıldır devam ediyor. 2006, 2010, 2014, 2018 ve 2022 turnuvalarını kaçıran A Milli Takımımız, katılım formatının değiştiği ve takım sayısının arttığı sonraki turnuvalarda bu makus talihi yenmek ve bayrağımızı yeniden dünya sahnesinde dalgalandırmak için mücadelesini sürdürüyor.