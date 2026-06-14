Türkiye Avustralya tek maç mı, rövanşı var mı? 2026 Dünya Kupası D Grubu'nda Vancouver’da sahne alacak olan "Bizim Çocuklar" için her saniye altın değerinde. Gruplarda hata payının minimum olduğu bu dev organizasyonda, Avustralya karşısında alınacak sonucun rövanşının olup olmadığı taraftarlarca sıkça sorgulanıyor. Eleme turlarının aksine grup aşamasındaki bu kritik randevunun puan tablosuna etkisi ne olacak? Türkiye Avustralya maçı kaç kez oynanacak? Milli heyecana ortak olmadan önce turnuva fikstürü ve statüsü hakkında bilmeniz gereken kritik bilgiler haberimizde...

DÜNYA KUPASI GRUP MAÇLARI TEK MAÇ MI OYNANIYOR?

A Milli Futbol Takımımızın 24 yıl aradan sonra yeniden dünya sahnesine çıktığı 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı tüm hızıyla sürerken, futbolseverlerin aklında tek bir soru var: "Türkiye Avustralya tek maç mı, rövanşı var mı?"

Kanada'nın Vancouver şehrindeki BC Place Stadyumu'nda oynanacak bu tarihi randevu öncesinde, turnuva formatı ve grup aşaması kuralları hakkında merak edilen tüm detayları sizler için derledik. İşte 2026 Dünya Kupası statüsüne dair bilmeniz gerekenler.

Futbolseverlerin en çok merak ettiği konulardan biri, kulüp turnuvalarından alışık olduğumuz rövanş sisteminin Dünya Kupası'nda uygulanıp uygulanmadığıdır. 2026 FIFA Dünya Kupası formatına göre, grup aşamasındaki tüm karşılaşmalar tek maç üzerinden oynanmaktadır.

Yani, A Milli Takımımız D Grubu'ndaki ilk rakibi olan Avustralya ile yalnızca bir kez karşı karşıya gelecek. Bu maçın bir rövanşı veya "ev sahibi-deplasman" usulü bir karşılığı bulunmuyor. Alınacak her puanın ve atılacak her golün gruptan çıkma yolunda hayati önem taşımasının temel sebebi de tam olarak bu "tek maçlık" sistemdir.

2026 DÜNYA KUPASI FORMATI VE RÖVANŞ SİSTEMİ

2026 yılında ABD, Kanada ve Meksika’nın ortaklaşa düzenlediği bu turnuva, tarihin en geniş katılımlı Dünya Kupası olma özelliğini taşıyor. 48 takımın yer aldığı organizasyonda, takımlar 4'erli 12 gruba ayrılmış durumda.

Grup aşamasında takımlar rakipleriyle sadece birer kez karşılaşır. Puan cetveli bu tek maçlık sonuçlara göre şekillenir. Dolayısıyla Türkiye - Avustralya maçının bir rövanşı yoktur. 90 dakika sonunda elde edilen skor, doğrudan grup puan durumuna işlenir.

GRUPTAN ÇIKMA HESAPLARI: KAÇ TAKIM ÜST TURA YÜKSELİYOR?

Tek maç üzerinden oynanan grup müsabakalarının ardından, bir üst tura (Son 32 Turu) yükselecek takımlar şu kriterlere göre belirlenir:

Grup Birincileri ve İkincileri: 12 grupta ilk iki sırayı alan toplam 24 takım doğrudan üst tura yükselir.

En İyi Üçüncüler: Gruplarını 3. sırada tamamlayan takımlar arasından en iyi puana ve averaja sahip olan 8 takım da Son 32 turuna adını yazdırır.

Bu sistem, Avustralya maçında alınacak bir beraberliğin bile ilerleyen süreçte "en iyi üçüncüler" kontenjanı için ne kadar kritik olabileceğini gösteriyor. Ancak hedefimiz, ilk iki maçta maksimum puanı toplayarak matematiksel olarak işi son maça bırakmamak.

ELEME TURLARINDA DURUM DEĞİŞİYOR MU?

Grup aşaması bittikten sonra başlayan eleme turlarında (Son 32, Son 16, Çeyrek Final, Yarı Final ve Final) da rövanş sistemi uygulanmaz. Dünya Kupası'nın doğası gereği tüm maçlar "kazan ya da eve dön" prensibiyle tek maç üzerinden oynanır.

Eğer eleme turlarındaki bir maçın 90 dakikası berabere biterse, 15'er dakikalık iki uzatma devresine geçilir. Eşitlik bozulmazsa seri penaltı atışları kazananı belirler. Ancak grup aşamasında (Türkiye - Avustralya maçı dahil) uzatma dakikaları yoktur; 90 dakika sonunda beraberlik varsa her iki takım da hanesine 1'er puan yazdırır.

TÜRKİYE'NİN D GRUBU FİKSTÜRÜ VE RAKİPLERİ

Milli Takımımız, D Grubu'ndaki tek maçlık maratonuna Avustralya ile başlıyor. İşte grubumuzdaki diğer kritik randevular:

14 Haziran 2026: Türkiye - Avustralya (Vancouver, Kanada)

20 Haziran 2026: Türkiye - Paraguay (Levi's Stadium, ABD)

26 Haziran 2026: Türkiye - ABD (SoFi Stadium, ABD)

Görüldüğü üzere rakiplerimizle sadece birer kez karşılaşıyoruz. Özellikle ev sahibi ABD ile oynayacağımız son maçın, grubun liderini belirlemesi bekleniyor.

Özetle, Türkiye - Avustralya maçı tek maçtır ve rövanşı yoktur. Bu durum, oyuncularımızın sahaya tam konsantrasyonla çıkmasını zorunlu kılıyor. Turnuvaya galibiyetle başlamak, sadece 3 puan kazanmak değil, aynı zamanda 48 takımlık dev turnuvada rakiplerimize gözdağı vermek anlamına geliyor.

Ay-yıldızlı ekibimize bu tarihi yolda başarılar dilerken, tüm Türkiye'nin sabahın ilk ışıklarında Vancouver'dan gelecek müjdeli haberi beklediğini hatırlatmak isteriz. Haydi Bizim Çocuklar, zafer bizim olsun!