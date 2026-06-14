Türkiye Avustralya maç ÖZETİ İZLE (DÜNYA KUPASI) Avustralya Türkiye maçı ne oldu, kaç kaç bitti?

2026 FIFA Dünya Kupası’nda 24 yıllık hasretin ardından yeniden sahne alan A Milli Futbol Takımı, grup aşamasındaki ilk sınavında Avustralya ile karşı karşıya geldi. Büyük beklentilerle çıkılan mücadelede Ay-Yıldızlılar, rakibine mağlup olarak turnuvaya puansız başladı. Peki, Avustralya Türkiye maçı ne oldu, kaç kaç bitti? Türkiye Avustralya maç özeti nereden, nasıl izlenir? Detaylar...

TÜRKİYE AVUSTRALYA MAÇ ÖZETİ İZLE

2026 Dünya Kupası D Grubu'nun dikkat çeken mücadelelerinden biri olan Türkiye-Avustralya karşılaşmasında futbolseverler yüksek tempolu bir maç izledi. İlk dakikalardan itibaren oyunun kontrolünü eline almaya çalışan Türkiye, rakip yarı sahada daha fazla görünse de Avustralya savunmasını aşamadı.

Karşılaşmanın kırılma anı 27. dakikada yaşandı. Hızlı gelişen Avustralya atağında Irankunda savunmanın arkasına sarkarak takımını öne geçirdi. Bu gol, maçın dengelerini tamamen değiştirdi.

Golden sonra beraberlik için yüklenen Türkiye, 30. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın sert şutuyla gole çok yaklaştı. Ancak top direkten oyun alanına döndü ve Ay-Yıldızlılar eşitlik fırsatını değerlendiremedi.

İkinci yarıda baskısını artıran Türkiye, rakip kalede etkili olmaya çalışırken Avustralya savunması hata yapmadı. Dakikalar 75'i gösterdiğinde Connor Metcalfe, geliştirdiği etkili atakta farkı ikiye çıkararak mücadeleyi büyük ölçüde kopardı.

TÜRKİYE AVUSTRALYA MAÇ ÖZETİ İZLEMEK İÇİN TIKLA!

AVUSTRALYA TÜRKİYE MAÇI NE, OLDU KAÇ KAÇ BİTTİ?

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası grup aşamasındaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu.

Karşılaşmada Avustralya'nın ilk golü 27. dakikada Nestory Irankunda'dan gelirken, ikinci gol ise 75. dakikada Connor Metcalfe tarafından kaydedildi. Türkiye mücadele boyunca zaman zaman etkili ataklar geliştirse de skor üretmeyi başaramadı.

Özellikle Abdülkerim Bardakcı'nın ilk yarıda direkten dönen şutu, Türkiye adına maçın en net fırsatlarından biri olarak kayıtlara geçti. Buna karşın Avustralya, savunmadaki disiplinli görüntüsünü koruyarak kalesini gole kapattı.

Bu sonuçla Avustralya turnuvaya üç puanla başlarken, Türkiye ise gruptaki sonraki karşılaşmalar öncesinde puan arayışını sürdürmek zorunda kaldı.

MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖNE ÇIKAN ANLARI

27. Dakika | Gol: Avustralya 1-0 Türkiye

Avustralya hızlı hücumla etkili oldu. Nestory Irankunda, savunmanın arkasına sarkarak takımını öne geçiren golü kaydetti.

30. Dakika | Direkten Dönen Top

Türkiye beraberliğe çok yaklaştı. Abdülkerim Bardakcı'nın sert şutunda top direkten geri geldi ve skor değişmedi.

İlk Yarı Sonucu

Türkiye'nin baskılı oyununa rağmen ilk 45 dakika Avustralya'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

75. Dakika | Gol: Avustralya 2-0 Türkiye

Connor Metcalfe orta sahada kazandığı top sonrası etkili bir koşuyla ceza sahasına yaklaştı ve yaptığı vuruşla farkı ikiye çıkardı.

Maç Sonu

Türkiye, Dünya Kupası'ndaki ilk sınavında Avustralya karşısında sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.