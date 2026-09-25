Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Turhan Mildon, Miller Holding CEO'su olarak özellikle Afrika'daki uluslararası yatırım, inşaat ve altyapı projeleriyle gündeme geliyor. Çorum FK Asbaşkanı olarak da bilinen Mildon'un adı son olarak Donald Trump'ın eski avukatı Alina Habba ile evlilik haberleriyle öne çıktı. Peki, Turhan Mildon ne iş yapıyor? Turhan Mildon kaç yaşında, nereli? Detaylar...

TURHAN MİLDON NE İŞ YAPIYOR?

Turhan Mildon, Miller Holding'in CEO'su olarak uluslararası yatırım, inşaat, altyapı ve proje geliştirme alanlarında görev yapıyor. Kendi resmi internet sitesinde de Miller Holding'in uluslararası yatırım, inşaat ve sanayi alanlarında faaliyet gösterdiği ve Mildon'un farklı coğrafyalardaki projelerde liderlik görevleri üstlendiği belirtiliyor.

Mildon'un çalışmalarının önemli bölümünü Afrika'daki projeler oluşturuyor. Miller Holding ve grup şirketlerinden Milvest bünyesinde sağlık kompleksleri, kamu binaları, konut projeleri, lojistik merkezleri ve altyapı yatırımlarının planlama, koordinasyon ve uygulama süreçlerinde görev aldığı aktarılıyor.

Miller Holding'in resmi yönetim sayfasında Mildon'un CEO olarak görev yaptığı görülürken, şirketin tarihçesinde holdingin inşaat, taahhüt, madencilik ve enerji alanlarında faaliyet gösterdiği belirtiliyor.

Mildon'un iş hayatındaki faaliyetleri yalnızca Türkiye ile sınırlı değil. Özellikle Afrika kıtasındaki uluslararası projelerde şirket yönetimi ve proje koordinasyonu görevleriyle öne çıkıyor. Miller Holding'in kurumsal kaynaklarında da Afrika'daki yatırımların şirketin uluslararası faaliyetleri içerisinde önemli bir yer tuttuğu ifade ediliyor.

TURHAN MİLDON KAÇ YAŞINDA?

Güncel haber kaynaklarında Turhan Mildon'un 29 yaşında olduğu belirtiliyor. Alina Habba ile evlilik haberlerinin gündeme gelmesinin ardından yayımlanan haberlerde de Mildon'un yaşı 29 olarak aktarılıyor.

TURHAN MİLDON NERELİ?

Turhan Mildon'un nereli olduğuna ilişkin doğum yeri bilgisi ise Miller Holding'in resmi biyografi sayfasında belirtilmiyor. Resmi şirket tarihçesinde Miller Holding'in temellerinin 1967 yılında Muhsin Turhan Mildon tarafından Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde atıldığı bilgisi yer alıyor. Ancak bu bilgi, doğrudan Turhan Mildon'un doğum yeri olarak verilmiş değil.

Miller Holding'in resmi yönetim sayfasında Turhan Mildon'un CEO olarak görev yaptığı bilgisi yer alırken, şirketin tarihçesinde ailenin ticari geçmişi ve holdingin faaliyet alanları hakkında bilgiler bulunuyor.

TURHAN MİLDON KİMİNLE EVLENİYOR?

Turhan Mildon, Alina Habba ile evleniyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın eski kişisel avukatı ve danışmanı olarak bilinen Alina Habba ile Mildon'un evlilik hazırlığında olduğu 2026 yılının eylül ayında gündeme geldi.

Türkiye Today'in 24 Eylül 2026 tarihli haberinde, Miller Holding CEO'su ve Çorum FK Asbaşkanı Turhan Mildon ile Alina Habba'nın 26 Eylül'de New York'ta evlenmesinin planlandığı bildirildi. Haberde Mildon'un da çiftin evlilik planlarını doğruladığı aktarıldı.

Evlilik haberleri, Alina Habba'nın Donald Trump ile olan geçmişteki hukuki ve siyasi görevleri nedeniyle de gündeme geldi. Habba, 2021-2024 yılları arasında Trump'ı çeşitli davalarda temsil etmiş, Trump'ın ikinci başkanlık döneminde ise Beyaz Saray'da danışman olarak görev yapmıştı.

Turhan Mildon ve Alina Habba'nın nasıl tanıştığına ilişkin olarak ise Mildon'un açıklamasına yer veren kaynaklarda, çiftin ABD'de ortak bir büyükelçi arkadaşları aracılığıyla tanıştığı aktarılıyor. Aynı haberde Mildon, evliliğin siyasi bir amaç taşımadığını ifade etti.

Güncel bilgilere göre Turhan Mildon'un Alina Habba ile düğününün 26 Eylül 2026'da New York'ta yapılması planlanıyor.