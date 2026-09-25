Netanyahu'ya BM'de büyük protesto! Salonda kalan 5 ülke dikkat çekti

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun New York'ta gerçekleştirdiği BM Genel Kurulu konuşmasında yaşanan toplu protesto dünya basınının gündemine oturdu. Netanyahu kürsüye doğru ilerlediği sırada çok sayıda ülkenin temsilcisi koltuklarından kalkarak salonu terk etti.

Reuters'ın aktardığına göre onlarca delege protestoya katılırken, çıkışların ardından Genel Kurul salonundaki çok sayıda koltuk boş kaldı. BM Genel Kurul Başkanı Khalilur Rahman, yuhalama ve sloganların duyulduğu salonda birkaç kez düzen çağrısı yapmak zorunda kaldı.

PROTESTOYA KATILMAYAN 5 ÜLKE ÖNE ÇIKTI

Toplu çıkışın ardından gözler bu kez Netanyahu'yu dinlemeye devam eden delegasyonlara çevrildi. Dış basında yer alan haberlerde ABD, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin ve Kolombiya, protestoya katılmayarak salonda kalan ülkeler arasında gösterildi.

Al-Monitor, Bahreyn, Çin ve Kolombiya'nın salonda kaldığını açıkça aktarırken, Times of Israel ise Arap ve Müslüman ülkelerin büyük bölümünün çıkışına karşın Birleşik Arap Emirlikleri'nin salonda kaldığını bildirdi.

BAHREYN VE BAE'NİN TAVRI DİKKAT ÇEKTİ

Salonda kalan ülkeler arasında özellikle Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri dikkat çekti.

Times of Israel'ın haberine göre Arap ve Müslüman ülkelerin büyük bölümü Netanyahu kürsüye çıktığında salonu terk etti. Buna karşın BAE delegasyonu yerinde kaldı. Al-Monitor da Bahreyn'i protestoya katılmayan ülkeler arasında gösterdi.

İki ülke, 2020 yılında imzalanan İbrahim Anlaşmaları kapsamında İsrail ile diplomatik ilişkiler kurmuştu.

ÇİN VE KOLOMBİYA DA SALONDA KALDI

Protestoya katılmayanlar arasında Çin ve Kolombiya'nın bulunması da öne çıkan ayrıntılardan biri oldu.

Al-Monitor'un New York'tan yayımladığı haberde Bahreyn'in yanı sıra Çin ve Kolombiya'nın da Netanyahu konuşurken salonda kalan ülkeler arasında olduğu belirtildi.

Ancak delegasyonların salonda kalması tek başına Netanyahu'nun politikalarına destek verdikleri anlamına gelmiyor. Söz konusu ülkelerin protesto amacıyla gerçekleştirilen toplu çıkışa katılmadıkları doğrulanabiliyor.

ABD DE PROTESTOYA KATILMADI

İsrail'in en yakın müttefiklerinden ABD'nin temsilcileri de Netanyahu'nun konuşmasını takip edenler arasındaydı. Netanyahu da konuşmasının önemli bölümünü İran ve bölgesel gelişmelere ayırırken ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür etti.

Böylece dış basında adı açıkça öne çıkan ülkeler şu şekilde oldu: ABD, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin ve Kolombiya.

NETANYAHU SALONU TERK EDENLERE TEPKİ GÖSTERDİ

Netanyahu ise delegasyonların çıkışını sessizce karşılamadı. Konuşmasının hemen başında salonu terk eden temsilcileri "ahlaki korkaklar" olarak nitelendiren Netanyahu, henüz çıkmamış olanlara da salonu terk etmeleri yönünde seslendi.

Protestonun ardından Netanyahu konuşmasını çok sayıda boş koltuğun bulunduğu Genel Kurul salonunda sürdürdü. Reuters görüntülerinde de delegelerin toplu şekilde çıkış yaptığı ve konuşmanın büyük ölçüde boşalmış bir salonda devam ettiği görüldü.

TAM LİSTE HENÜZ YOK

Öte yandan ABD, Bahreyn, BAE, Çin ve Kolombiya'yı "salonda kalan tek 5 ülke" olarak vermek doğru değil. BM, Netanyahu'nun konuşması sırasında salonda kalan ülkelerin tamamını gösteren resmi bir liste açıklamadı.

Dış basında bu beş ülkenin protestoya katılmadığına ilişkin bilgiler bulunurken, görüntülerde başka ülkelerden bazı temsilcilerin de salonda kaldığı görülüyor. Bu nedenle en doğru ifade, söz konusu beş ülkenin "salonda kaldığı dış basında adıyla belirtilen ülkeler arasında olduğu" şeklinde.