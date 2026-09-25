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Salah transferi emlak piyasasına da sıçradı! İstenen rakama bakın

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Salah transferi emlak piyasasına da sıçradı! İstenen rakama bakın
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Mohamed Salah'ın Trabzonspor'a transferi kentte gayrimenkul ilanlarına da yansıdı. Papara Park'ın yakınında bulunan 3 katlı villa, "Mohamed Salah'a komşu ol" ifadesiyle 31 milyon TL'den satışa çıkarıldı.

Trabzonspor'un dünya yıldızı Mohamed Salah'ı kadrosuna katmasının ardından kentte dikkat çeken bir emlak ilanı ortaya çıktı. Papara Park'a yakın konumdaki lüks bir villa, Mısırlı futbolcunun adı kullanılarak satışa sunuldu. 34 yaşındaki yıldızın bordo-mavili takıma gelişiyle birlikte Trabzon'da oluşan hareketlilik, bu kez gayrimenkul sektörüne taşındı.

"MOHAMED SALAH'A KOMŞU OL"

Akyazı bölgesinde bulunan 3 katlı villa için hazırlanan ilanda " Mohamed Salah'a komşu ol! Trabzonspor stadyum karşısı lüks villa" ifadelerine yer verildi. İlanda 551 metrekare brüt, 417 metrekare net kullanım alanına sahip olduğu belirtilen villa için 31 milyon TL fiyat belirlendi.

STADA YAKINLIĞI ÖNE ÇIKARILDI

Satış ilanında villanın konumuna özellikle dikkat çekilirken, Papara Park'a yakınlığı da pazarlama unsuru olarak kullanıldı. Trabzonspor, Mohamed Salah ile 6 Ağustos'ta iki yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıklamıştı. 

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

ben alacaktım baktım param yok vaz geçtim

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Haber Yorumlarıfikretmalkocoglu:

alınır tabii.. 28 verdim adam oralı olmadı bile hemde kapalı otoparkı yok..

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