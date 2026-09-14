Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan hakkında gündeme gelen gelişmenin ardından, kamuoyunda valinin hayatı ve mesleki geçmişi araştırılmaya başlandı. AK Parti Burdur Milletvekili Prof. Dr. Adem Korkmaz, yurttaşların şikâyetlerini Ankara'da dile getirmesi nedeniyle Tülay Baydar Bilgihan'ın kendisine yönelik tehdit niteliğinde ifadeler kullandığını öne sürerek Ankara Valiliği'ne yakın koruma talebinde bulunduğunu duyurdu. Bu gelişmenin ardından Tülay Baydar Bilgihan'ın kim olduğu, kaç yaşında olduğu, nereli olduğu ve özel hayatına ilişkin bilgiler merak konusu oldu. Peki, Tülay Baydar Bilgihan kimdir? Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan kaç yaşında, nereli, eşi kim? Detaylar...

BURDUR VALİSİ TÜLAY BAYDAR BİLGİHAN KİMDİR?

Tülay Baydar Bilgihan, 1979 yılında Ağrı'da doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Kaymakamlık mesleğindeki görev sürecine staj döneminde başlayan Bilgihan, henüz 21 yaşındayken Balıkesir'in Gömeç ve Muğla'nın Kavaklıdere ilçelerinde kaymakam vekili olarak görev yaptı.

Staj döneminin ardından asaleten ilk görev yeri Isparta'nın Yenişarbademli ilçesi oldu. 2004 yılının başında Köprüköy kaymakamlığı görevine atanan Bilgihan, burada yeşil kart çalışmaları ile birlikte okuma yazma seferberliği başlattı.

2005-2007 yılları arasında Hekimhan kaymakamlığı görevini yürüttü. Daha sonra İngiltere'ye giderek Portsmouth Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimi aldı.

Mesleki kariyerinin ilerleyen döneminde İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulunan Tülay Baydar Bilgihan, 19 Eylül 2024 tarihli ve 32667 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2024/321 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Burdur Valisi olarak atandı.

TÜLAY BAYDAR BİLGİHAN KAÇ YAŞINDA?

Tülay Baydar Bilgihan 1979 yılında doğdu. Doğum yılı bilgisine göre 2026 yılı itibarıyla 47 yaşındadır.

TÜLAY BAYDAR BİLGİHAN NERELİ?

Tülay Baydar Bilgihan Ağrı'da doğdu. Eğitim hayatında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü tamamladı. Mesleki kariyerinde farklı ilçelerde kaymakamlık görevlerinde bulunan Bilgihan, daha sonra İçişleri Bakanlığı bünyesinde görev yaptı.

TÜLAY BAYDAR BİLGİHAN EŞİ KİM?

Tülay Baydar Bilgihan'ın özel hayatına ilişkin verilen bilgilere göre kendisi evlidir ve iki çocuk annesidir. Bilgihan ayrıca iyi derecede İngilizce bilmektedir. Eşinin kimliğine ilişkin ise verilen bilgiler arasında herhangi bir isim veya ayrıntı yer almamaktadır.