Trossard Belçika Türkiye maçında oynayacak mı?

Belçika- Türkiye maçı yaklaşırken, Beşiktaş'ın Belçikalı yıldızı Leandro Trossard'ın sağlık durumu gündemin üst sıralarına yerleşti. Bir süredir takımıyla çalışmalara katılamayan tecrübeli oyuncunun, millilerimize karşı sahaya çıkıp çıkamayacağı hem Beşiktaş taraftarlarının hem de milli takım takipçilerinin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Belçika Teknik Direktörü Mark Van Bommel'in maç öncesi yaptığı açıklama ise soruların yanıtına ışık tuttu. Trossard Türkiye maçında forma giyecek mi? Haberimizde konuya ilişkin son gelişmeleri derledik.

TROSSARD BELÇİKA-TÜRKİYE MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Belçika cephesinden gelen açıklama, Beşiktaşlı oyuncunun karşılaşma için forma şansı bulabileceğine işaret ediyor. Teknik Direktör Mark Van Bommel, Trossard'ın Türkiye maçına hazır olduğunu açıkladı. Bu açıklamayla birlikte tecrübeli oyuncunun, cuma günü oynanacak mücadelede Belçika kadrosunda yer alması bekleniyor. Ancak Trossard'ın ilk 11'de mi yoksa yedek kulübesinde mi başlayacağı, maç saatinde açıklanacak kadroyla netlik kazanacak.

BİR HAFTA ANTRENMAN YAPAMADI

Van Bommel, Trossard'ın son dönemde zorlu bir süreç geçirdiğini de doğruladı. Belçikalı teknik adam, Beşiktaşlı yıldızın yaklaşık bir hafta boyunca antrenmanlara katılamadığını ancak bu süreci geride bırakarak karşılaşmaya hazır hale geldiğini ifade etti. Bu gelişme, hem Belçika teknik heyeti hem de Beşiktaş taraftarları açısından sevindirici bir haber olarak değerlendirildi.

VAN BOMMEL: "HERKES MAÇA HAZIR"

Basın toplantısında takımın genel durumuna da değinen Van Bommel, tüm oyuncuların Türkiye karşılaşmasına hazır olduğunu söyledi. Her maçı kazanmaları gerektiğini vurgulayan genç teknik adam, Türkiye mücadelesinin ayrı bir önem taşıdığını belirtti. Van Bommel, kendi sahalarında oynayacak olmalarının ve tribünlerdeki atmosferin takıma büyük güç katacağını dile getirdi.

LUKAKU HAKKINDA DA KONUŞTU

Van Bommel'in açıklamalarında Fenerbahçe forması giyen Romelu Lukaku da önemli bir yer tuttu. Belçikalı teknik adam, Lukaku ile görüşmek için kısa süre önce İstanbul'a gittiğini ve oyuncuyla uzun bir videolu görüşme gerçekleştirdiklerini açıkladı. Lukaku'nun Fenerbahçe'de fazla süre almadığını kabul eden Van Bommel, bunun kendisi için bir sorun olmadığını ve tecrübeli golcünün Belçika için büyük değer taşıdığını vurguladı.

SÜPER LİG'İN İKİ YILDIZI MİLLİLERİMİZE RAKİP

Belçika kadrosunda Süper Lig'de forma giyen iki önemli isim bulunması, karşılaşmayı Türk futbolseverler için daha da ilgi çekici hale getiriyor. Beşiktaş'ta oynayan Trossard ve Fenerbahçe forması giyen Lukaku, bu kez ülkelerinin formasıyla A Milli Takımımızın karşısına çıkabilir. Özellikle Beşiktaş taraftarları, takımlarının yıldızının millilerimize karşı nasıl bir performans sergileyeceğini merakla bekliyor.

BELÇİKA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Uluslar Ligi'ndeki Belçika-Türkiye karşılaşması cuma günü Belçika'da oynanacak. Grup sıralaması açısından büyük önem taşıyan mücadelede, ev sahibi avantajını kullanmak isteyen Belçika ile deplasmandan olumlu sonuçla dönmeyi hedefleyen A Milli Takımımız arasında çekişmeli bir maç bekleniyor.