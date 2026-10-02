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Demet Özdemir Paris gecelerinde! Siyah minili pozunu peş peşe paylaştı

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Demet Özdemir Paris gecelerinde! Siyah minili pozunu peş peşe paylaştı
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Paris Moda Haftası için Fransa'ya giden Demet Özdemir'den yeni kareler geldi. Uzun saçlarını kısacık kestirerek imaj değişikliğine giden ünlü oyuncu, bu kez siyah mini elbiseli tarzıyla dikkatleri üzerine çekti.

Demet Özdemir, Paris Moda Haftası kapsamında 1 Ekim'de düzenlenen Balenciaga İlkbahar/Yaz 2027 defilesine katıldı. Oyuncu, etkinlikte süet gömlek ve jean tercih ederken kısa saçlarıyla da dikkatleri üzerine çekmişti. Bu kez bambaşka pozlar geldi.

BU KEZ SİYAH MİNİYİ TERCİH ETTİ

Paris'ten paylaşımlarını sürdüren Özdemir, Instagram hesabının hikâye bölümünden yeni bir karesini takipçileriyle paylaştı. Gece saatlerinde çekilen fotoğrafta siyah mini elbise, siyah çorap ve topuklu ayakkabı tercih eden oyuncu, objektif karşısında poz verdi.

PARİS'TEN YENİ KARE

Özdemir'in Paris Moda Haftası'ndaki gündüz kombini bugün birçok magazin sitesinde haber olurken, oyuncu yeni paylaşımında bu kez tamamen siyah bir stille kamera karşısına geçti.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
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