Transfermarkt güncel değerleri ne, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş güncel piyasa değerleri arttı mı, düştü mü?

Futbol dünyasının en çok takip edilen veri platformlarından Transfermarkt, Türkiye'nin dev kulüplerinin güncel piyasa değerlerini açıkladı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kadro değerlerinde yaşanan artış ve düşüşler, hem transfer politikalarını hem de oyuncu performanslarını yansıtıyor. Peki Transfermarkt'a göre hangi kulübün değeri yükseldi, hangisi kayıp yaşadı? Üç büyüklerin güncel piyasa değerleri ve karşılaştırmalı tablo haberimizde.

TRANSFERMARKT SÜPER LİG GÜNCELLEMESİNDE NELER DEĞİŞTİ?

Futbol ekonomisinin en çok takip edilen veri platformu Transfermarkt, sezonun ilk haftalarındaki performansları dikkate alarak Süper Lig'deki oyuncuların değerlerini güncelledi. Yeni verilere göre yıldız isimlerin önemli bir kısmı değer kaybederken genç oyuncular yükselişiyle dikkat çekti. Güncellemenin en çarpıcı sonucu ise takım sıralamasında yaşandı: Üç büyükler arasında yalnızca Beşiktaş kadro değerini artırmayı başardı.

GALATASARAY DEĞER KAYBETTİ AMA ZİRVEYİ BIRAKMADI

Sarı-kırmızılıların toplam kadro değeri 30,10 milyon euro azalarak 381,50 milyon euroya geriledi. Buna rağmen Galatasaray, rakiplerinin açık ara önünde ligin en değerli takımı olmayı sürdürdü.

Galatasaray'da en büyük düşüş Victor Osimhen ve Rafael Leão'da yaşandı. Osimhen'in değeri 75 milyon eurodan 65 milyon euroya, Leão'nun değeri ise 50 milyon eurodan 40 milyon euroya indi. Nijeryalı golcünün değer kaybında sakatlıklar nedeniyle forma giyemediği maçlar ve mevcut değerinin Süper Lig standartlarına göre oldukça yüksek olması belirleyici oldu.

Leroy Sané 15 milyon euroya, Wilfried Singo 20 milyon euroya, Uğurcan Çakır 13 milyon euroya ve Roland Sallai 12 milyon euroya geriledi. Takımda sevindirici haber ise genç santrfor Deniz Gül'den geldi. Gül'ün değeri 5 milyon eurodan 10 milyon euroya çıkarak iki katına yükseldi.

BEŞİKTAŞ YÜKSELİŞE GEÇTİ, İKİNCİ SIRAYA ÇIKTI

Güncellemenin kazançlı çıkan büyük kulübü Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlıların kadro değeri 6,90 milyon euro artarak 273,50 milyon euroya ulaştı ve Beşiktaş, Fenerbahçe'yi geride bırakarak ligin en değerli ikinci takımı konumuna yükseldi.

Kaptan Orkun Kökçü'nün değeri 25 milyon eurodan 28 milyon euroya çıktı. Milli yıldız bu rakamla Süper Lig'in en değerli altıncı, Beşiktaş'ın ise en değerli ikinci oyuncusu oldu. Takımdaki en dikkat çekici sıçrama İlhan Fakılı'da yaşandı: Genç oyuncunun değeri 1,2 milyon eurodan 7 milyon euroya fırladı.

Junior Olaitan 12 milyon euroya, Salih Özcan 6 milyon euroya, Emirhan Topçu 9 milyon euroya, Ümit Akdağ 8 milyon euroya ve Rıdvan Yılmaz 7 milyon euroya yükseldi. Buna karşın Dušan Vlahovic 32 milyon euroya, Ernest Poku 22 milyon euroya ve Semih Kılıçsoy 8 milyon euroya geriledi.

FENERBAHÇE'DE GREENWOOD DARBESİ

Fenerbahçe, güncellemeden en çok kayıpla çıkan takımlardan biri oldu. Sarı-lacivertlilerin kadro değeri 19,70 milyon euro düşerek 261 milyon euroya indi ve takım üçüncü sıraya geriledi.

Bu düşüşte en büyük pay Mason Greenwood'a ait. İngiliz oyuncunun değeri 55 milyon eurodan 40 milyon euroya inerek ligin en sert düşüşü olarak kayıtlara geçti. Kerem Aktürkoğlu 18 milyon euroya, Jayden Oosterwolde 17 milyon euroya ve Marco Asensio 12 milyon euroya geriledi.

Kanarya'da yükselen isimlerin başında ise Archie Brown geldi. Sol bekin değeri 12 milyon eurodan 18 milyon euroya çıktı. Oğuz Aydın 9 milyon euroya, Kojo Oppong 12 milyon euroya ve Vedat Muriqi 7 milyon euroya yükseldi.

TRABZONSPOR'DA NWAIWU RÜZGARI

Trabzonspor'un kadro değeri sınırlı bir düşüşle 184,30 milyon euro olarak hesaplandı. Bordo-mavililerde Chibuike Nwaiwu, değerini 10 milyon eurodan 18 milyon euroya çıkararak güncellemenin en fazla değer kazanan futbolcusu oldu. Aral Şimşir 15 milyon euroya, Noah Saviolo ve Wagner Pina ise 12'şer milyon euroya yükseldi. Mohamed Salah 17 milyon euroya, Fabinho 8 milyon euroya, André Onana 8 milyon euroya ve Arseniy Batagov 10 milyon euroya geriledi.

SÜPER LİG'İN EN DEĞERLİ TAKIMLARI

Sıra Takım Kadro Değeri Değişim

1 Galatasaray 381,50 milyon euro -30,10 milyon euro

2 Beşiktaş 273,50 milyon euro +6,90 milyon euro

3 Fenerbahçe 261 milyon euro -19,70 milyon euro

4 Trabzonspor 184,30 milyon euro -1,50 milyon euro

5 Başakşehir 72,15 milyon euro -3,35 milyon euro

SÜPER LİG'İN EN DEĞERLİ 10 FUTBOLCUSU

Sıra Futbolcu Takım Değer Değişim

1 Victor Osimhen Galatasaray 65 milyon euro -10 milyon euro

2 Rafael Leão Galatasaray 40 milyon euro -10 milyon euro

3 Mason Greenwood Fenerbahçe 40 milyon euro -15 milyon euro

4 Dušan Vlahovic Beşiktaş 32 milyon euro -3 milyon euro

5 Barış Alper Yılmaz Galatasaray 30 milyon euro Değişmedi

6 Orkun Kökçü Beşiktaş 28 milyon euro +3 milyon euro

7 Aleksey Batrakov Galatasaray 28 milyon euro Değişmedi

8 Mattéo Guendouzi Fenerbahçe 27 milyon euro Değişmedi

9 Gabriel Sara Galatasaray 27 milyon euro Değişmedi

10 Lesley Ugochukwu Galatasaray 22 milyon euro Değişmedi

EN FAZLA DEĞER KAZANAN VE KAYBEDEN FUTBOLCULAR

Değer kazananlar listesinin zirvesinde 8 milyon euroluk artışla Chibuike Nwaiwu yer aldı. Onu 6 milyon euroluk yükselişle Archie Brown ve 5,8 milyon euroluk artışla İlhan Fakılı izledi. Aral Şimşir, Junior Olaitan ve Deniz Gül ise 5'er milyon euro değer kazandı.

Değer kaybedenler tarafında 15 milyon euroluk düşüşle Mason Greenwood ilk sırada bulunuyor. Victor Osimhen ve Rafael Leão 10'ar milyon euro, Mohamed Salah ve Leroy Sané 5'er milyon euro, Fabinho ise 4 milyon euro kaybetti.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Süper Lig'in en değerli futbolcusu kim?

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, 65 milyon euroluk değeriyle ligin en değerli oyuncusu.

Orkun Kökçü'nün güncel piyasa değeri ne kadar?

Orkun Kökçü'nün değeri 3 milyon euro artarak 28 milyon euroya yükseldi.

Beşiktaş mı daha değerli, Fenerbahçe mi?

Son güncellemeyle 273,50 milyon euroya ulaşan Beşiktaş, 261 milyon euroluk Fenerbahçe'nin önüne geçti.

Süper Lig'in en değerli takımı hangisi?

Galatasaray, 381,50 milyon euroluk kadro değeriyle ilk sırada yer alıyor.