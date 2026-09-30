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3 çocuk annesine "evde doğurduğu bebeği çöpe atma" suçlaması! Savcı talebini açıkladı

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3 çocuk annesine 'evde doğurduğu bebeği çöpe atma' suçlaması! Savcı talebini açıkladı
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Samsun İlkadım'da evinde doğurduğu bebeğini çöpe attığı iddiasıyla yargılanan 3 çocuk annesi kadının davasında savcı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Sanık suçlamaları reddedip tahliye talep ederken avukatı beraat istedi, duruşma ertelendi.

  • Samsun'da 3 çocuk annesi Hanım C. (42), evinde doğurduğu bebeğini çöpe attığı iddiasıyla 'yenidoğan çocuğu kasten öldürmek' suçundan tutuklu yargılanıyor.
  • Savcı, Hanım C.'nin 'çocuğu ve alt soyu nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.
  • Sanık, mahkemedeki savunmasında bebeğinin ölü doğduğunu belirterek suçlamaları kabul etmedi ve tahliyesini istedi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde evinde doğurduğu bebeğini çöpe attığı iddiasıyla tutuklu yargılanan 3 çocuk annesi kadının davasında savcı, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

HAMİLELİĞİNİ GİZLEDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Olay, İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre eşinden boşandığı öğrenilen 3 çocuk annesi Hanım C. (42), hamileliğini gizleyerek evinde tek başına doğum yaptı. Doğum sonrası rahatsızlanan kadın, 14 Ekim'de Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan kontrollerde doğum yaptığı belirlenen kadının bebeğinin ortada olmaması üzerine durum polise bildirildi.

POLİSE AYRI, SAVCIYA AYRI BEYAN

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kadının beyanı doğrultusunda çöp konteynerleri ve çöp aktarma istasyonunda arama yaptı ancak bebeğe ulaşılamadı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan Hanım C., ilk ifadesinde bebeğini evde doğurduğunu, bir süre sonra öldüğünü fark ederek poşete koyup çöpe attığını söyledi. 

MAHKEMEDE DE "ÖLÜ DOĞDU" DEDİ

Savcılıktaki ifadesinde ise bebeğin canlı doğduğunu belirtti. Tutuklanan Hanım C. hakkında "yenidoğan çocuğu kasten öldürmek" suçundan Samsun 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Davanın bugün görülen üçüncü duruşmasında tutuklu sanık Hanım C., "Çocuğum ölü doğdu. Canlı doğsaydı bakardım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tutuklu olduğum için özel çocuğum ve diğer çocuklarım mağdur. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Sanık avukatı İlhan Ayrancı ise "Sanık gerek hastanede gerekse poliste ölü doğum yaptığını söylemiş, ilk ifadesinde kendinde değilken canlı doğduğunu söylemiştir. Bebeğin canlı doğduğuna dair delil yoktur. Biz müvekkilimin beraat kararı verilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Savcı, toplanan deliller doğrultusunda mütalaasını açıklayarak Hanım C.'nin "çocuğu ve alt soyu nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Sanık avukatı İlhan Ayrancı'nın mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre istemesi üzerine duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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