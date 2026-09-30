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Şehri adeta yaktılar! Filistin Milli Takımı'na coşkulu karşılama

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Şehri adeta yaktılar! Filistin Milli Takımı'na coşkulu karşılama
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Konyaspor ile oynayacağı maç için Konya Büyükşehir Stadyumu'na gelen Filistin Milli Takımı, taraftarların meşaleli karşılamasıyla stadyuma giriş yaptı.

Konyaspor ile oynayacağı maç için Konya Büyükşehir Stadyumu'na gelen Filistin Milli Takımı, taraftarların meşaleli karşılamasıyla stadyuma giriş yaptı.

FİLİSTİN MİLLİ TAKIMI'NA COŞKULU KARŞILAMA

Konyaspor ile oynanacak dostluk maçı öncesi Filistin Milli Takımı, konakladığı otelden Konya Büyükşehir Stadyumu'na hareket etti. Kafile, stadyum yolunda taraftarların meşaleli karşılamasıyla karşılandı. Yoğun ilgi gören Filistin Milli Takımı, Konyalı taraftarların tezahüratları eşliğinde stadyuma girdi.

KONYASPOR FİLİSTİN MAÇI SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleye MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu ev sahipliği yapacak. Karşılaşmaya girişlerin ücretsiz ve biletsiz olacağı açıklandı. Konyaspor Başkanı Ömer Atiker, tüm taraftarları stadyumu doldurmaya davet etti.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

ücretsiz ve biletsiz olacağına cüzi bir ücreti olsaydı da geliri de Filistin'e bağışlansaydı

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