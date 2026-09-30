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Fatma Betül Sayan Kaya 2,2 milyar TL'yi iade etti mi? Ünlü gazeteci açıkladı

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Fatma Betül Sayan Kaya 2,2 milyar TL'yi iade etti mi? Ünlü gazeteci açıkladı Haber Videosunu İzle
Fatma Betül Sayan Kaya 2,2 milyar TL'yi iade etti mi? Ünlü gazeteci açıkladı
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Eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın, fon soruşturmasına konu olan hisse işlemlerinden elde ettikleri öne sürülen 2,2 milyar TL’yi devlete iade ettiği iddiasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Gazeteci Nagehan Alçı, güvendiği kaynaklardan aldığı bilgiye göre söz konusu paranın iade edilmediğini söyledi.

  • Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın fon soruşturmasına konu hisse işlemlerinden elde ettikleri 2,2 milyar liralık tutarı devlete iade ettiği iddiaları yalanlandı.
  • Gazeteci Nagehan Alçı, güvendiği kaynaklara dayanarak paranın iade edilmediğini öne sürdü.
  • Kaya çiftinin Özata Denizcilik hisselerindeki işlemlerden elde ettikleri iddia edilen 2,2 milyar lirayı Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bildirdiği hesaba aktardığı ve bunu SPK Kanunu'ndaki etkin pişmanlık uygulamasından yararlanmak için yaptığı iddia edilmişti.

Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın, fon soruşturmasına konu olan hisse işlemlerinden elde ettikleri 2,2 milyar liralık tutarı devlete iade ettiğine yönelik iddialar yalanlandı. Gazeteci Nagehan Alçı'nın ulaştığı kaynaklar, paranın iade edilmediği söyledi.

"GÜVENDİĞİM KAYNAKLAR HABERİN DOĞRU OLMADIĞINI SÖYLEDİ"

Gündeme bomba gibi düşen "2,2 milyar liralık iade" iddialarının ardından konuyu kendi bağlantıları üzerinden araştırdığını belirten Nagehan Alçı, paranın iade edilmediğini öne sürdü. Alçı, yaptığı açıklamada, "Kaynaklarıma sordum. Güvendiğim bir iki kaynaktan haberin doğru olmadığı söylendi. Paranın iade edilmediği söylendi" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde basına yansıyan iddialarda; Kaya çiftinin Özata Denizcilik hisselerindeki işlemlerden elde ettikleri öne sürülen yaklaşık 2,2 milyar liralık tutarı, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bildirilen hesaba aktardığı ileri sürülmüştü. Bu adımın, SPK Kanunu'ndaki "etkin pişmanlık" uygulamasından yararlanmak amacıyla atıldığı iddia edilmişti. 

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Ne diyordu değirmenci dayı, bu nasıl çark ulan, buğday bizim ezilen biziz, un olan biz, aç kalan biziz. kim ulan bu doymak bilmeyen soysuzlar.

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Hakan helal sana

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıBehlül Kaçar:

Şu olay başka ülkede yaşansaydı, başta hükümet olmak üzere sorumluluklarını yerine getirmeyen kişiler istifasını verirdi, onlara gevur, bizdekilere Müslüman diyoruz.

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Behlül ...güzel bir yorum

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıYüzarsif Mican:

Nagi Yalancıyı skem mi.?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
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