Fatma Betül Sayan Kaya 2,2 milyar TL'yi iade etti mi? Ünlü gazeteci açıkladı

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Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın, fon soruşturmasına konu olan hisse işlemlerinden elde ettikleri 2,2 milyar liralık tutarı devlete iade ettiğine yönelik iddialar yalanlandı. Gazeteci Nagehan Alçı'nın ulaştığı kaynaklar, paranın iade edilmediği söyledi.

"GÜVENDİĞİM KAYNAKLAR HABERİN DOĞRU OLMADIĞINI SÖYLEDİ"

Gündeme bomba gibi düşen "2,2 milyar liralık iade" iddialarının ardından konuyu kendi bağlantıları üzerinden araştırdığını belirten Nagehan Alçı, paranın iade edilmediğini öne sürdü. Alçı, yaptığı açıklamada, "Kaynaklarıma sordum. Güvendiğim bir iki kaynaktan haberin doğru olmadığı söylendi. Paranın iade edilmediği söylendi" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde basına yansıyan iddialarda; Kaya çiftinin Özata Denizcilik hisselerindeki işlemlerden elde ettikleri öne sürülen yaklaşık 2,2 milyar liralık tutarı, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bildirilen hesaba aktardığı ileri sürülmüştü. Bu adımın, SPK Kanunu'ndaki "etkin pişmanlık" uygulamasından yararlanmak amacıyla atıldığı iddia edilmişti.

Kaynak: Haberler.com