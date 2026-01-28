Torreira neden yok, Manchester City Galatasaray maçında Torreira yedek mi, cezalı mı, Torreira nerede?

Şampiyonlar Ligi sahnesinde Manchester City ile Galatasaray kritik bir mücadelede karşı karşıya geliyor. Müsabakayı canlı izlemek isteyen sporseverler, yayıncı kuruluş, maç saati ve karşılaşmanın şifresiz ekranlara gelip gelmeyeceğini öğrenmek istiyor. Ayrıca Galatasaray taraftarının gündeminde Lucas Torreira var. Torreira neden kadroda yok, Manchester City maçında oynayacak mı, cezalı mı yoksa teknik tercih nedeniyle mi sahada değil? Sorular peş peşe geliyor.

MANCHESTER CITY – GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Manchester City – Galatasaray karşılaşması futbolseverlerle TRT 1 ekranlarında buluşacak. Dev mücadele, Türkiye genelinde canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

MANCHESTER CITY – GALATASARAY MAÇI TRT 1 CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Karşılaşmayı izlemek isteyenler, TRT 1'i Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20 ve Vodafone TV 21 numaralı kanallardan takip edebilecek. Ayrıca Türksat uydusu ve TRT 1'in internet yayını üzerinden maç ücretsiz olarak izlenebilecek.

MANCHESTER CITY – GALATASARAY MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Manchester City ile Galatasaray arasındaki kritik Şampiyonlar Ligi mücadelesi, 28 Ocak Çarşamba günü futbolseverlerin karşısına çıkacak.

MANCHESTER CITY – GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Zorlu karşılaşma, Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

MANCHESTER CITY – GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Manchester City ile Galatasaray'ı karşı karşıya getirecek UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, İngiltere'nin Manchester kentinde yer alan Etihad Stadyumu'nda oynanacak.

TORREİRA NEDEN YOK?

Manchester City Galatasaray maçında Torreira yedekler arasında yer alıyor.