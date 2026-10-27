Torino Como maçı hangi kanalda, Torino Como maçı nereden CANLI izlenir?

Torino – Como maçı bugün, 27 Ekim 2026 Salı günü Türkiye saatiyle 22.45’te başlayacak. Ancak güncel yayın planına göre karşılaşma Türkiye’de herhangi bir kanaldan yayınlanmayacak. İşte Torino – Como maçına dair bilinenler.

TORİNO COMO MAÇI HANGİ KANALDA?

Torino ile Como arasındaki Serie A karşılaşması, mevcut yayın planına göre Türkiye’de herhangi bir televizyon kanalında ya da dijital platformda yer almıyor. Serie A’nın Türkiye yayıncısı S Sport’un, aynı saatte oynanan diğer karşılaşmaları yayın akışına aldığı görülüyor.

TORİNO COMO MAÇI CANLI İZLENECEK Mİ?

Şu an için Torino – Como maçının Türkiye’den resmi olarak canlı izlenebileceği bir yayın bulunmuyor. Yayın planında son dakika değişikliği yapılması halinde karşılaşmanın S Sport kanallarından birinde ya da S Sport Plus’ta yer alma ihtimali bulunuyor. Bu nedenle maç saatine yakın yayıncı kuruluşun güncel akışını kontrol etmekte fayda var. Maçın skorunu takip etmek isteyenler ise canlı skor uygulamalarını kullanabilir.

TORİNO COMO MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma bugün, 27 Ekim 2026 Salı günü Türkiye saatiyle 22.45’te, İtalya yerel saatiyle ise 20.45’te başlayacak. Maç saatinde değişiklik yapılma ihtimaline karşı güncel bilgilerin takip edilmesinde fayda var.

TORİNO COMO MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, Torino’nun iç saha maçlarını oynadığı Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak. Stadyum, kulübün efsanevi “Grande Torino” takımının anısına bu adla anılıyor.

TORİNO VE COMO HANGİ TAKIM?

Torino, İtalya’nın Torino kentini temsil eden ve yedi kez İtalya şampiyonluğu yaşayan köklü bir kulüp. Kulübün 1940’lı yıllardaki efsane kadrosu “Grande Torino”, 1949’daki Superga uçak kazasında hayatını kaybetmiş ve bu trajedi İtalyan futbol tarihine derin bir iz bırakmıştı. Como ise İtalya’nın kuzeyindeki Como Gölü kıyısında yer alan Como kentinin takımı. Teknik direktör Cesc Fabregas yönetimindeki Como, geçen sezonu Serie A’da dördüncü sırada tamamlayarak tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı kazanmıştı.

İZİNSİZ YAYINLARA DİKKAT

Resmi yayını bulunmayan maçlarda sosyal medyada “canlı izle” başlığıyla paylaşılan bağlantılar daha da yaygınlaşıyor. Bu bağlantılar çoğunlukla izinsiz yayın yapan sitelere yönlendiriyor ve zararlı yazılım ile kişisel veri hırsızlığı gibi ciddi riskler taşıyor. Futbolseverlerin bu tür sitelerden uzak durması öneriliyor.