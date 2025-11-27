Haberler

Tolga Karel kimdir? Tolga Karel kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Tolga Karel kimdir? Tolga Karel kaç yaşında, nereli, kariyeri?
Güncelleme:
Türk televizyon ve sinema dünyasının tanınan isimlerinden Tolga Karel, kariyeri boyunca hem ekranlarda hem sahnede çeşitli rollerde boy gösterdi. Peki, Tolga Karel kimdir? Tolga Karel kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Tolga Karel, yıllardır hem ekranlarda hem sosyal medyada adından söz ettiren bir isim. Hayatındaki dönüm noktaları ve kariyerindeki sürpriz gelişmeler, onu takip edenlerin merakını her zaman canlı tutuyor. Tolga Karel ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor.

TOLGA KAREL KİMDİR?

Tolga Karel, 1978 yılında İstanbul'da doğmuş, Türkiye'nin tanınmış oyuncularından biridir. Eğitimine Yeditepe Üniversitesi Fransız Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde başlamış, ardından tiyatroya olan ilgisi nedeniyle Paris Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. Oyunculuk kariyerine 1999 yılında Necati Aslan'ın yönettiği "Gece Şahinleri" adlı sinema filmiyle adım atan Karel, kısa sürede televizyon dünyasında da kendine sağlam bir yer edinmiştir.

Tolga Karel kimdir? Tolga Karel kaç yaşında, nereli, kariyeri?

TOLGA KAREL KAÇ YAŞINDA?

Tolga Karel, 1 Ekim 1978 doğumlu olup, 2025 itibarıyla 47 yaşındadır.

TOLGA KAREL NERELİ?

Tolga Karel, Türkiye'nin en büyük şehirlerinden biri olan İstanbul'da doğmuştur ve kökeni itibarıyla İstanbul'ludur.

TOLGA KAREL'İN KARİYERİ

Tolga Karel, oyunculuk kariyerinde hem televizyon dizilerinde hem de sinema filmlerinde rol almıştır. 2000 yılında "Evdeki Yabancı" dizisinde Tekin karakteriyle televizyon dünyasına adım atmış, en büyük çıkışını ise "Yaprak Dökümü" dizisinde canlandırdığı Oğuz Ayhan karakteriyle yapmıştır. 5 sezon süren bu dizideki performansı, Karel'in geniş bir hayran kitlesi kazanmasını sağlamıştır.

2014 yılında "Survivor" yarışmasına katılarak 102 gün boyunca yarışmada kalmayı başarmış, bu süreç kariyerine farklı bir boyut katmıştır. Sinema alanında ise 2015 yılında "Kod Adı: K.O.Z." filminde İstanbul Emniyeti İstihbarat Müdürü Remzi Akkaya karakterini canlandırmıştır. 2016'da çekimlerine başlanan "Kalbimdeki Yabancı" dizisi ise yayınlanmadan sona ermiştir.

Tolga Karel kimdir? Tolga Karel kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Karel'in kariyeri aynı zamanda müzik sektörüne de uzanır. Ebru Gündeş, Özcan Deniz, Hande Yener gibi isimlerle çalışmış ve albümlerde söz yazarlığı yapmıştır.

Özel hayatında ise 2011'de Azeri manken Günay Musayeva ile evlenmiş, 2015'te bu evlilik sona ermiştir. Bu evlilikten Cihangir adında bir oğlu vardır. 2016'da Dominik'te Sarah Scotti ile evlenmiş ve bu evlilikten Mia Margaret adında bir kızı olmuştur.

ABD'ye yerleşen Karel, sağlık turizmi alanında SakaMedical isimli bir şirket kurmuş, ancak işletmede istediği başarıyı yakalayamayınca iflas etmiştir. Şu anda ABD'de tır şoförlüğü yaparak yaşamını sürdürmektedir.

Karel'in oyunculuk kariyerinde yer aldığı bazı projeler arasında "Yaprak Dökümü", "Evdeki Yabancı", "Kod Adı: K.O.Z.", "Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam", "Kanıt" ve "Ödünç Hayat" gibi televizyon ve sinema yapımları bulunur.

