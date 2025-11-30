Haberler

Teşkilat bu akşam var mı, yok mu? Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? TRT 1 yayın akışı

Güncelleme:
TRT 1'in popüler dizisi Teşkilat'ın 159. bölümünün yayın tarihi merak konusu oldu. Teşkilat bu akşam yayınlanacak mı, yoksa farklı bir tarihte mi ekranlara gelecek? Teşkilat bu akşam var mı, yok mu? Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? TRT 1 yayın akışı haberimizde!

Teşkilat dizisinin merakla beklenen yeni bölümü izleyiciyle bu akşam buluşuyor. Türkiye'nin en çok izlenen aksiyon ve dram dizilerinden biri olan Teşkilat, her hafta olduğu gibi bu hafta da heyecan dolu sahneleriyle ekranlara gelecek. Peki, Teşkilat bu akşam var mı, yok mu? Teşkilat yeni bölüm ne zaman? Teşkilat 159. bölüm ne zaman yayınlanacak? Detaylar...

TEŞKİLAT BU AKŞAM VAR MI YOK MU?

Dizinin yapım ekibi tarafından yapılan açıklamaya göre, yeni bölüm bu akşam İsviçre – Türkiye maçından hemen sonra saat 21.30'da TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. Bu yayın saati, maç sonrası prime time program akışına denk geldiği için izleyicilerin diziyi kaçırmaması öneriliyor.

Teşkilat izleyicileri için bu akşamki bölüm, sürpriz gelişmeler ve heyecan dolu operasyon sahneleriyle dolu olacak. Dizinin sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımlar, karakterlerin yeni bölümde önemli bir görev üstleneceğini gösteriyor.

159. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Teşkilat dizisinin 159. bölümü için izleyiciler yoğun bir merak içindeydi. Dizinin yayın programına göre, 159. bölüm bu akşam saat 21.30'da yayınlanacak.

Dizinin 159. bölümünde, ekibin yeni operasyonları ve içerdeki gizemli gelişmeler ana tema olacak. Önceki bölümlerde yaşanan dramatik olayların ardından karakterlerin alacağı kararlar, dizinin gidişatını belirleyecek kritik sahneleri oluşturuyor.

TRT 1 yayın akışında bu bölüm, özellikle maç sonrası saat diliminde yer almasıyla, hem spor hem de dizi izleyicilerini ekran başına toplamayı hedefliyor.

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

İzleyicilerin en çok sorduğu sorulardan biri de Teşkilat yeni bölüm ne zaman? sorusudur. Resmi açıklamalara göre, dizinin yeni bölümü bu akşam saat 21.30'da yayınlanacak ve herhangi bir özet verilmeden doğrudan ekranlara gelecek.

Yeni bölüm, dizinin karakterleri arasındaki stratejik planları ve ekibin gizli görevlerini konu alıyor. İzleyiciler, karakterlerin karşılaştığı zorlukları ve çözüm arayışlarını bu bölümde canlı olarak takip edebilecek.

Bu bağlamda, dizi severlerin TRT 1 ekranlarını saat 21.30'da açmaları öneriliyor. Sosyal medya ve haber siteleri de bölüm öncesi analizler ve fragman yorumlarıyla izleyicileri bilgilendiriyor.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

Teşkilat'ın yeni bölümünü kaçırmamak için TRT 1'in 30 Kasım 2025 tarihli yayın akışını bilmek önem taşıyor. İşte detaylı TRT 1 yayın akışı:

05:58 – İstiklal Marşı

06:00 – Ege'nin Hamsisi

08:25 – Gönül Dağı

11:45 – Enine Boyuna (Canlı)

13:00 – Yurda Dönüş

14:05 – Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör | Türk Sineması

16:30 – Kod Adı Kırlangıç

18:00 – Ana Haber (Canlı)

19:00 – İsviçre - Türkiye | FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri (Canlı)

21:00 – Teşkilat

00:15 – 3'Te 3

01:40 – Taşacak Bu Deniz

04:35 – Yurda Dönüş

05:25 – Kapanış

Bu akış doğrultusunda, Teşkilat izleyicileri maç sonrası prime time saatinde diziyi kaçırmadan izleyebilir. TRT 1'in yayın akışı, hem diziyi hem de diğer popüler programları takip etmek isteyenler için düzenli olarak güncelleniyor.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
