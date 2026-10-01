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Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) tasfiye sürecindeki yatırım fonlarına ilişkin yeni kararı, fonlarında parası bulunan yatırımcıların ödeme sürecini yeniden gündeme getirdi. Tera Portföy Yönetimi, Pusula Portföy Yönetimi, Atlas Portföy Yönetimi ve Hedef Portföy Yönetimi tarafından kurulan ve tasfiye kapsamına alınan fonlarda, belirli şartları sağlayan yatırımcılara 1 milyon TL'ye kadar ara ödeme yapılmasının önü açıldı. Peki, Tasfiye fonların ödeme takvimi (Tera, Pusula, Atlas, Hedef) Tasfiye edilen fonlar ne zaman, nasıl ödenecek? Hangi şirketlerin fonları tasfiye edilecek? Detaylar...

TASFİYE FONLARIN ÖDEME TAKVİMİ

Yeni düzenlemeyle tasfiye kapsamındaki bazı fonlarda yatırımcıların nihai tasfiye işlemlerinin tamamlanmasını beklemeden ara ödeme alabilmesinin yolu açıldı. Ara ödeme için yatırımcıların mutabakat işlemlerinin tamamlanmış olması gerekiyor.

Ödemede, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından belirlenecek net yatırım tutarı esas alınacak. Ödeme tarihinde net yatırım tutarı 1 milyon TL'nin altında olan yatırımcılara bu tutarın tamamına kadar ara ödeme yapılabilecek. Net yatırım tutarı 1 milyon TL veya üzerinde olan yatırımcılara yapılabilecek ara ödeme ise en fazla 1 milyon TL olacak.

Yapılacak ara ödeme, yatırımcının nihai tasfiye sonucunda hak kazanacağı toplam tutardan mahsup edilecek. Bu ödeme, fondaki katılma paylarının iade edildiği anlamına gelmeyecek. Katılma paylarının iadesine ilişkin işlemler nihai tasfiye ödemeleri sırasında gerçekleştirilecek.

SPK daha önce tasfiye konusu fonlara ilişkin sürenin 3 aydan 6 aya çıkarıldığını açıklamıştı. Kurul, 6 aylık sürenin tasfiyenin mutlaka 6 ay boyunca devam edeceği anlamına gelmediğini, piyasa koşulları ve fonların portföy yapısına bağlı olarak sürecin daha erken tamamlanabileceğini belirtmişti.

HANGİ ŞİRKETLERİN FONLARI TASFİYE EDİLECEK?

Tasfiye sürecine ilişkin yeni uygulama kapsamında Tera Portföy Yönetimi, Pusula Portföy Yönetimi, Atlas Portföy Yönetimi ve Hedef Portföy Yönetimi tarafından kurulan ve tasfiye kapsamına alınan fonlar bulunuyor.

SPK'nın 17 Eylül 2026 tarihli kararları kapsamında ise toplam 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiyesine karar verilmişti. Merkezi Kayıt Kuruluşu kayıtlarına göre söz konusu fonlarda 455 bin 758 tekil yatırımcı bulunuyor.

SPK'nın açıkladığı diğer düzenlemede A1 Capital Portföy Yönetimi, Bulls Portföy Yönetimi ve Pardus Portföy Yönetimi tarafından kurulan ve daha önce tasfiye listesine alınan yatırım fonları için de tasfiye işlemlerinin hangi sırayla yürütüleceği belirlendi.

Bu fonlarda öncelik, unvanında "para piyasası" ibaresi bulunan yatırım fonlarına verilecek. Para piyasası fonlarının kendi içerisindeki sıralama ise yatırımcı sayısına göre yapılacak. Buna göre yatırımcı sayısı en yüksek para piyasası fonundan başlanacak ve yatırımcı sayısı daha düşük olan fonlara doğru ilerlenilecek.

SPK, 17 Eylül'de tasfiye konusu fonların TEFAS üzerinden alım ve satım işlemlerine kapatıldığını, 2026/61 sayılı Kurul Bülteni ile de tasfiyeye konu fonların güncel listesinin ve TEFAS dışındaki alım-satım işlemlerinin durdurulduğunu açıklamıştı.

TASFİYE EDİLEN FONLAR NE ZAMAN NASIL ÖDENECEK?

Tasfiye edilen fonlarda yatırımcılara yapılacak ödemelerde yeni ara ödeme yöntemi uygulanabilecek. Mutabakat işlemleri tamamlanan yatırımcılar, nihai tasfiye sonucunda hak kazanacakları tutardan mahsup edilmek üzere ara ödeme alabilecek.

Ara ödeme tutarının belirlenmesinde MKK tarafından belirlenecek net yatırım tutarı esas alınacak. Net yatırım tutarı 1 milyon TL'nin altında olan yatırımcılara tutarın tamamına kadar, 1 milyon TL veya üzerinde olan yatırımcılara ise en fazla 1 milyon TL ara ödeme yapılabilecek.

Uygulama ilk olarak para piyasası fonlarından başlatılacak. Böylece para piyasası fonlarında yatırımı bulunan ve gerekli mutabakat işlemleri tamamlanan yatırımcılar, belirlenen koşullar kapsamında ara ödeme alabilecek.

Ödeme, nihai tasfiye sonucunda yatırımcının hak kazanacağı toplam tutardan düşülecek. Ara ödeme yapılması, yatırımcının fondaki katılma paylarının iade edildiği anlamına gelmeyecek. Katılma paylarının iadesine ilişkin işlemler nihai tasfiye ödemeleri sırasında gerçekleştirilecek.

SPK'nın 28 Eylül tarihli açıklamasında da tasfiye konusu fonların 17 Eylül itibarıyla TEFAS üzerinden alım ve satım işlemlerine kapatıldığı ve TEFAS dışındaki alım-satım işlemlerinin de durdurulduğu belirtildi. Aynı açıklamada, 17 Eylül'de TEFAS üzerinden verilen ve platform tarafından iptal edilen talimatların sahiplerine tasfiye bakiyesinden, fondaki katılma payı sahipliği oranında ödeme yapılacağı bildirildi.

ÖDEMELERİN UYGULANMA SIRASI

Tasfiye işlemlerinde para piyasası fonlarına öncelik verilecek. Bu fonlar kendi içerisinde yatırımcı sayısına göre sıralanacak. İlk olarak yatırımcı sayısı en yüksek para piyasası fonundan başlanacak ve ardından yatırımcı sayısı daha düşük fonlara geçilecek.

Mutabakat işlemleri tamamlanan yatırımcılar ara ödeme uygulamasından yararlanabilecek. Ödeme tutarı nihai tasfiye sonucunda belirlenecek toplam hak edişten mahsup edilecek.

TASFİYE SÜRECİNDE 6 AYLIK SÜRE

SPK, fon portföylerindeki varlıkların piyasa koşulları dikkate alınarak daha uygun şartlarda nakde çevrilebilmesi amacıyla tasfiye sürecindeki ilgili süreyi 3 aydan 6 aya çıkardı.

Ancak belirlenen 6 aylık süre, tasfiye işlemlerinin mutlaka 6 ay boyunca devam edeceği anlamına gelmiyor. SPK'nın açıklamasına göre piyasa koşulları ve fonların portföy yapısına bağlı olarak tasfiye işlemleri daha erken tamamlanabilecek.

TASFİYE DIŞINDA KALAN FONLARDA YENİDEN İŞLEM İMKANI

Yeni düzenlemeyle tasfiye kapsamında bulunmayan ancak 17 Eylül 2026 tarihli SPK kararları nedeniyle işlemleri durdurulan fonlara ilişkin de düzenleme yapıldı.

Buna göre TEFAS'ta ve TEFAS dışındaki dağıtım kanallarında alım satıma kapatılan ancak tasfiye listesinde bulunmayan fonların yeniden işleme açılabilmesine imkan tanındı.

Bu fonların yeniden işleme açılacağı tarih tek bir takvime bağlanmadı. Fonun portföy yapısı, likidite durumu, mevcut piyasa koşulları ve yatırımcıların menfaatleri dikkate alınarak yeniden işleme açılma tarihi ve katılma paylarının alım-satım esasları ilgili portföy yönetim şirketi tarafından belirlenecek.

Tasfiye kapsamında bulunmayan ancak 17 Eylül tarihli karar nedeniyle işlemleri durdurulan fonların, tasfiye işlemlerinin yürütülmesi için ihtiyaç duyulması halinde süreç tamamen sonuçlanmadan da yeniden işleme açılabilmesine imkan sağlandı.