Taşacak Bu Deniz full HD CANLI izle! Taşacak Bu Deniz 35. bölüm tek parça nereden izlenir?

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan "Taşacak Bu Deniz", yeni fragmanıyla yeniden gündeme geldi. Başrollerinde Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe'nin yer aldığı yapım, gerilim ve aşk temalarını bir araya getiren sahneleriyle dikkat çekiyor. Karadeniz'in fırtınalı atmosferinde geçen dizi, duygusal derinliği ve etkileyici görselliğiyle izleyiciyi ekrana kilitlemeyi amaçlıyor. Peki, Taşacak Bu Deniz 35. bölüm tek parça full HD nereden izlenir?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Adil ve Esme’nin boşanma duruşması, ikisinin ilk tanıştıkları gün olan 19 Ekim’e denk gelir. İki sevdalı, daha nikah yüzüklerine doyamadan Koçari ailesini kurtarmakla Koçari toprağını korumak arasında çaresiz kalırlar. Üstelik Timur’un ağır saldırısı altındadırlar. Adil ile Esme, beş dakikalığına dünyaya sırt çevirip birbirlerine sığınırlar; Beş dakika sevdaluk. Boşanma haberi Eleni’yi mahvederken Fadime ile İso arasında sarsıcı anlar yaşanır. Adil, boşanmamak için ellerindeki son kozu yani Cengiz’i kaçıranın peşine düşer. Adil’in adım adım yaklaştığı Oruç, Eleni ile çok acı bir yüzleşme yaşamak zorunda kalır. Tatlı diliyle her kapıyı açan Cengiz’in hedefinde ise bu kez Eleni’nin güveni vardır. Adil’in bütün bu kargaşanın ortasında Esme’ye bir teklifi vardır: Boşanmadan önce balayına gitmek. Eleni’yi de yanlarına alarak çıktıkları bu tatilde, yirmi yıl boyunca birbirlerinden ayrı düşen üç kişi, bu kez birbirlerini tanımak için bir oyun oynar. Bu oyunda kimse kaybetmeyecektir. Çünkü onlar, en büyük kayıplarını zaten yaşamışlardır. Mahkeme kapısında Emriye’yi bekleyen sürpriz ise her şeyin seyrini değiştirir. Adil ve Esme tam da yaralarını sarmaya başlamışken Şerif’in karşı hamlesi, yirmi yıl öncesinden gelir. Esme’nin bir zamanlar hayata yeniden tutunduğu şey şimdi en büyük yıkımının başlangıcı olacaktır.