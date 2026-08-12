TAM GÜNEŞ TUTULMASI: Güneş tutulması saat kaçta? Güneş tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi, nerede olacak?

12 Ağustos 2026 Çarşamba günü gerçekleşecek TAM GÜNEŞ TUTULMASI, Ay’ın Dünya ile Güneş arasına girmesiyle meydana gelecek. Tutulmanın tam olarak izlenebileceği hat kuzey Rusya’dan başlayarak Grönland, İzlanda ve İspanya üzerinden ilerleyecek. Avrupa’nın geniş bir bölümünde ise tutulma parçalı olarak görülebilecek. NASA’nın verilerine göre tutulmanın tam evresi çoğu noktada iki dakikadan kısa sürecek.

TAM GÜNEŞ TUTULMASI

12 Ağustos 2026’da meydana gelecek TAM GÜNEŞ TUTULMASI, Ay’ın Güneş’in önünden geçerek Güneş’i tamamen örtmesiyle oluşacak. Tam tutulmanın görülebilmesi için gözlemcilerin Ay’ın gölgesinin dar olan tam tutulma hattında bulunması gerekiyor.

NASA’ya göre 12 Ağustos’taki tutulmanın tamlık hattı kuzey Rusya’dan başlayacak; ardından Grönland ve İzlanda üzerinden Atlas Okyanusu’na uzanarak İspanya ve Portekiz’in küçük bir bölümüne ulaşacak. Bu bölgelerin dışında kalan geniş bir coğrafyada ise Güneş’in yalnızca bir bölümü Ay tarafından örtülecek ve parçalı güneş tutulması gözlemlenecek.

Tutulmanın dikkat çeken noktalarından biri, tam tutulmanın özellikle Avrupa’da belirli bölgelerde gözlemlenebilecek olması. İspanya’nın bazı kentlerinde Güneş’in tamamen kapanması gün batımına yakın saatlerde gerçekleşecek.

NASA verilerine göre tam tutulma, tutulma hattının büyük bölümünde iki dakikadan daha kısa sürecek. Gölgenin merkez hattına yakın bazı bölgelerde ise tamlık süresi iki dakikayı biraz aşabilecek ancak iki buçuk dakikadan kısa kalacak.

TAM TUTULMA HANGİ BÖLGELERDEN GÖRÜLECEK?

Tam tutulma hattı kuzey Rusya, Grönland, İzlanda, İspanya ve Portekiz’in küçük bir bölümünden geçecek. NASA’nın tutulma haritasında bu bölgeler tam tutulmanın görülebileceği hat olarak belirtiliyor. Avrupa’nın büyük bölümü ile Kuzey Afrika’nın kuzeybatısı ve Kuzey Amerika’nın bazı kesimlerinde ise parçalı tutulma yaşanacak.

İspanya’da León, Valencia ve Zaragoza gibi kentlerde tam tutulma gözlemlenebilecek. NASA’nın yerel saatlere göre verdiği bilgilere göre León’da tam tutulma 20.28’de başlayıp 20.30’da sona erecek. Valencia’da ise tamlık 20.32-20.33 arasında gerçekleşecek.

GÜNEŞ TUTULMASI SAAT KAÇTA?

12 Ağustos 2026’daki tutulmanın saati, gözlemin yapıldığı bölgeye göre değişiklik gösterecek. NASA, tutulma için farklı şehirlerde yerel saatlere göre başlangıç ve tam tutulma zamanlarını yayımladı.

Kuzey Rusya’da tam tutulma gün ortasında gerçekleşirken Grönland ve İzlanda’da olay günün ilerleyen saatlerinde görülecek. İspanya ile Portekiz’in kuzeybatısında ise tam tutulma akşam saatlerinde ve gün batımına yakın gerçekleşecek.

NASA’nın verdiği bazı yerel saatler şöyle:

Reykjavik: Tam tutulma 17.48’de başlayacak, 17.49’da sona erecek.

León: Tam tutulma 20.28’de başlayacak, 20.30’da sona erecek.

Valencia: Tam tutulma 20.32’de başlayacak, 20.33’te sona erecek.

Zaragoza: Tam tutulma 20.29’da başlayacak, 20.30’da sona erecek.

Tutulmanın parçalı olarak görüleceği kentlerde ise saatler farklı olacak. Örneğin NASA’nın verilerine göre Madrid’de parçalı tutulma 19.36’da başlayacak ve Güneş’in yüzde 99’u örtülecek. Barselona’da tutulma 19.35’te başlayacak ve maksimum örtülme oranı yüzde 99 olacak. Paris’te maksimum örtülme yüzde 92, Londra’da yüzde 91 ve Dublin’de yüzde 94 seviyesinde olacak.

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

Verilen bilgilere göre 12 Ağustos’taki tutulma Türkiye’den izlenemeyecek. NASA’nın 12 Ağustos 2026 tutulması için yayımladığı görünürlük haritasında tam tutulma hattı Rusya’nın kuzeyinden başlayarak Grönland, İzlanda ve İspanya’ya uzanıyor. Parçalı tutulmanın görülebileceği bölgeler arasında ise Avrupa’nın büyük bölümü, kuzeybatı Afrika, Kuzey Amerika’nın bazı kesimleri ve Atlantik ile Arktik okyanuslarının belirli bölgeleri bulunuyor. Türkiye bu görünürlük alanları içerisinde yer almıyor.

Türkiye’den tam tutulmanın izlenemeyeceği 12 Ağustos tarihinin ardından, NASA’nın gelecek tutulmalar takviminde 2 Ağustos 2027 tarihinde gerçekleşecek bir sonraki tam güneş tutulmasının Türkiye’nin de bulunduğu daha geniş bir bölge açısından önem taşıdığı görülüyor. NASA, 2 Ağustos 2027’deki tam tutulmanın güney İspanya, Kuzey Afrika, Suudi Arabistan ve Yemen’de görüleceğini belirtiyor.

AVRUPA'DA HANGİ KENTLERDE GÖRÜLECEK?

12 Ağustos’taki tutulma Avrupa’nın geniş bölümünde parçalı olarak gözlemlenecek. NASA verilerine göre bazı Avrupa kentlerinde Güneş’in çok büyük bir bölümü Ay tarafından örtülecek.

Barselona’da örtülme oranı yüzde 99, Madrid’de yüzde 99, Lizbon’da yüzde 95, Dublin’de yüzde 94, Paris’te yüzde 92, Milano’da yüzde 92 ve Londra’da yüzde 91 olacak. Bu kentlerde tam tutulma yaşanmayacak; ancak Güneş diskinin büyük bölümü Ay tarafından örtülecek.

NASA’nın verdiği bilgilere göre 12 Ağustos’ta Avrupa anakarasında ve Afrika’nın batı kesimlerinde tutulmanın bazı bölümleri gün batımına yakın saatlere denk gelecek. Bu nedenle tutulmanın başlangıç ve bitiş zamanları şehirlerin konumuna göre farklılık gösterecek.