Taha Çakmak kimdir? Eski Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak nereli, kaç yaşında, evli mi?

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Taha Çakmak kimdir? sorusu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında yaşanan son gelişmelerin ardından gündeme geldi. Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik eski Genel Müdürü Taha Çakmak'ın yeniden gözaltına alınmasıyla birlikte, Çakmak'ın kariyeri ve daha önce üstlendiği görevler araştırılmaya başlandı. Peki, eski Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak kimdir, nereli, kaç yaşında ve evli mi?

ESKİ TÜRKİYE SİGORTA GENEL MÜDÜRÜ TAHA ÇAKMAK KİMDİR?

Taha Çakmak, 1981 yılında Elazığ'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun olan Çakmak, meslek hayatına denetim alanında başladı.

Çakmak'ın kariyerinde bankacılık, finansal denetim, para politikası ve sigortacılık alanlarında üst düzey görevler yer aldı. 2004 yılında Deloitte Touche Tohmatsu'da denetçi olarak çalışma hayatına başlayan Çakmak, 2005 yılında Sosyal Sigortalar Kurumunda müfettiş yardımcısı olarak görev yaptı. Aynı yıl Ziraat Bankası'nda çalışmaya başladı.

2005-2019 yılları arasında Ziraat Bankası'nda farklı görevler üstlenen Çakmak; Teftiş Kurulu Müfettişliği, Operasyon Merkezi Bölüm Başkanlığı İş Tasarımı Yöneticiliği, Ankara Perakende Şube Yöneticiliği, İnsan Kaynakları Bölüm Başkanlığı ve Ankara Kamu Kurumsal Şube Yöneticiliği görevlerinde bulundu.

2019 yılında Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığında daire başkanı olarak görev yapan Çakmak, aynı yıl Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda başkan yardımcılığı görevine getirildi. Bu görevini 2021 yılına kadar sürdürdü.

Taha Çakmak, 2021 yılında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevine atandı ve 2023 yılına kadar bu görevde bulundu.

3 Ağustos 2023 tarihinde Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü olarak göreve başlayan Çakmak, aynı zamanda yönetim kurulu başkan vekilliği görevini de üstlendi. Türkiye Sigorta'nın resmi kayıtlarında Çakmak'ın bu göreve 3 Ağustos 2023 itibarıyla getirildiği belirtiliyor.

TAHA ÇAKMAK NERELİ?

Taha Çakmak, 1981 yılında Elazığ'da doğdu. Eğitim hayatını Ankara'da Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü'nde tamamladı.

TAHA ÇAKMAK KAÇ YAŞINDA?

Taha Çakmak 1981 doğumludur. Buna göre 2026 yılı itibarıyla 45 yaşındadır.

TAHA ÇAKMAK EVLİ Mİ?

Taha Çakmak'ın evli olup olmadığına ilişkin verilen bilgiler arasında doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle medeni durumuna ilişkin kesin bir bilgi aktarılamamaktadır.

Taha Çakmak'ın Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik'teki genel müdürlük görevi ise 15 Ekim 2026 tarihinde sona erdi. Türkiye Sigorta tarafından yapılan açıklamada, Çakmak'ın bu tarih itibarıyla görevinden istifa ettiği ve yeni genel müdür atamasının henüz yapılmadığı bildirildi.