Tağşiş, bir ürüne dışarıdan yabancı madde katılması ya da ürünün değerli bileşenlerinin azaltılması demek. Kelime bugün en çok gıda denetimlerinde geçiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara Gıda Kontrol Laboratuvarı Müdürü Yusuf Varlık, 26 Kasım 2026'da DHA'ya yaptığı açıklamada taklit ve tağşişe en çok et ve süt ürünlerinde rastladıklarını söyledi.

TAĞŞİŞ NE DEMEK?

Tağşişin genel anlamı, bir şeyin içine daha değersiz bir madde karıştırarak onu bozmak. Gıdada tağşiş yapılmış ürün dışarıdan orijinaline uygun görünür, ama içine ucuz bir madde katılmıştır ya da olması gereken değerli bileşen azaltılmıştır. Zeytinyağına tohum yağı karıştırılması, sucukta kırmızı et yerine kanatlı eti ya da sakatat kullanılması, peynire nişasta katılması Bakanlığın açıkladığı listelerde yer alan örneklerden.

TAKLİT İLE TAĞŞİŞ ARASINDAKİ FARK NE?

İki kavram çoğu zaman birlikte, "taklit ve tağşiş" diye kullanılıyor ama aynı şey değil. Varlık'ın tanımına göre taklit, orijinal ürüne birebir benzetilmiş farklı bir ürünün piyasaya sürülmesi. Tağşişte ise ürün aslında o üründür; yalnız içine yabancı madde katılmış ya da değerli bileşenleri azaltılmıştır.

Gıda ve yemde taklit ve tağşiş yasak. Yasağın ve idari para cezalarının dayanağı 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile 2021'de yayımlanan Gıda ve Yemlerde Taklit ve Tağşiş Fiili ve İdari Para Cezalarının Hesaplanmasına Dair Yönetmelik.

TAĞŞİŞ EN ÇOK HANGİ GIDALARDA GÖRÜLÜYOR?

Varlık, taklit ve tağşişle en çok et ürünleri, süt ürünleri, bal, baharat, zeytinyağı ve bazı takviye edici gıdalarda karşılaştıklarını söyledi. Ankara Gıda Kontrol Laboratuvarı'nda bu yıl şimdiye kadar yaklaşık 25 bin numune üzerinde 2 milyona yakın analiz yapıldı. Türkiye genelinde 41 gıda kontrol laboratuvarı var.

Varlık'a göre bir ürünün çok ucuz olması tek başına taklit ya da tağşiş anlamına gelmiyor. Tüketiciye önerisi, etiketi okumak ve son tüketim tarihine bakmak.

TAĞŞİŞ LİSTESİ NEDİR, NEREDEN GÖRÜLÜR?

Laboratuvar incelemesinde taklit ya da tağşiş tespit edilen ürünler piyasadan toplatılıyor, üreten ya da satan işletmeye idari yaptırım uygulanıyor. Bakanlık bu ürünleri ve firmaları Gıda Kamuoyu Duyurusu adıyla kamuoyuna açıklıyor; "tağşiş listesi" denen liste bu. Listeye Bakanlığın guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinden ve e-Devlet'teki Güncel Gıda Kamuoyu Duyurusu hizmetinden bakılabiliyor.

OSMANLI'DA TAĞŞİŞ NEDİR?

Tarih ve iktisat kitaplarında tağşiş, madenî paranın içindeki değerli maden oranının düşürülmesi anlamına geliyor. Osmanlı'da bu, aynı miktar gümüşten daha çok akçe basmak demekti. Akademik çalışmalara göre o döneme kadarki en büyük tağşiş 1585-1586'da, III. Murad döneminde yapıldı: 100 dirhem gümüşten 450 akçe kesilirken bu sayı 800'ün üzerine çıkarıldı.

TAĞŞİŞ ŞÜPHESİNDE NEREYE BAŞVURULUR?

Taklit ya da tağşişten şüphelenilen bir ürün ALO 174 Gıda Hattı'na ya da Bakanlığın Tarım Cebimde uygulamasına bildirilebiliyor.