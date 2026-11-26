YENİ Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'na, bazı basın yayın organlarında yer alan Çekmeköy'deki havuzlu villayı hangi gelirle satın aldığını sordu. Tanal, Akbaşoğlu'na yönelik, "Sayın Akbaşoğlu, benim aldığım maaşla senin maaşın aynı, ben orada villa alamıyorum. Sen hangi gelirle bunu alabiliyorsun? Bunu kamuoyuna açıklayın" dedi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı. Genel Kurul gündemine geçilmeden önce söz alan YENİ Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu hakkında bazı basın yayın organlarında yer alan "havuzlu villa satın aldığı" iddiasını gündeme getirerek, söz konusu taşınmazı hangi gelirle aldığını açıklamasını istedi.

Tanal, milletvekili maaşlarının aynı olduğunu ifade ederek, "Akbaşoğlu, gazetelerde çıkan haberlere göre, Çekmeköy'de havuzlu villayı satın alıyor kendisi veya eşi adına, gazetenin iddiası. Şimdi soruyorum: Sayın Akbaşoğlu, benim aldığım maaşla senin maaşın aynı, ben orada villa alamıyorum. Sen hangi gelirle bunu alabiliyorsun? Bunu kamuoyuna açıklayın. İki, kendiniz dün itiraf etmişsiniz, istisnai kadrodan memur olmuşsunuz. Bu hukuka uygundur ama bu eşitsizliktir, liyakatsizliktir, fırsat eşitliğini engellemektir, adaletsizliktir. Kanuna uygun olan her şey hukuki değildir, haksızlığın daniskasıdır. Senin özelliğin ne de seni memur yaptılar? Seni buraya bağırtmak için mi memur yaptılar? Sen bu memurluğa layık mıydın ki seni yaptılar" ifadelerini kullandı.

MEVLANA ALINTISIYLA YANIT VERDİ

Tanal'ın sözlerinin ardından AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Mevlana'dan alıntı yaparak yanıt verdi.

Akbaşoğlu, "Şunu ifade etmek isterim, buna en güzel cevabı Mevlana hazretleri vermiştir: 'Bir söze bakarım söz mü diye, bir de adama bakarım adam mı diye' Her söze verilecek cevabımız var ama muhatap olunacak bir noktada olunmadığını kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Teşekkür ediyorum" dedi.

İSTİSNAİ KADRO ÇIKIŞI: SINAVA GİREN ÇOCUKLARIN HAKKINI YEDİN

Yeniden söz alan Tanal, Akbaşoğlu'na havuzlu villayı hangi gelirle aldığını bir kez daha sorarak, istisnai kadrodan memur olmasına ilişkin eleştirilerini sürdürdü. Tanal, bu kadroya atanmasında hangi özelliğinin etkili olduğunu sorgulayarak, "Senin o istisnai kadroyla memur olduğun yani fakir fukara çocuklarında senden daha zeki insanlar yok muydu da sen alındın? Senin özelliğin ne? Senin kilon mu onlardan fazlaydı, boyun mu onlardan uzundu, onlardan daha mı şişmandın, özelliğin ne senin kardeşim? Oradaki sınava girecek olan çocukların hakkını, hukukunu yedin. Sınava giren çocukların hakkını yemek haksızlıktır, hukuksuzluktur, eşitsizliktir. Bu, tamamen kanun dışı bir olaydır. Betül işte, Betül de tahliye oldu, bu vicdani midir, senin yaptığın vicdani mi? Utanmadan çıkıp bir de bunu savunuyorsunuz ya. Özür dilemen lazım halktan" diye konuştu.

Kaynak: ANKA