Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? 9 Şubat 2026 cezayı kim aldı? SÜPER CEZA - SÜPER ÖDÜL kime verildi?

Survivor'da eleme düellosunun sona ermesiyle birlikte yarışmada tüm dikkatler bu kez ödül oyununa yöneldi. Ada konseyinde Acun Ilıcalı'nın duyurduğu "süper ödül – süper ceza" uygulaması, adadaki rekabeti daha da alevlendirdi. İki gün boyunca devam edecek zorlu mücadelede takımlar, ağır cezayla karşılaşmamak adına parkurda tüm güçlerini ortaya koydu.

Survivor'da adaya veda eden isim geçtiğimiz bölümde netlik kazanırken, konseyde açıklanan yeni konsept yarışmacılar arasında büyük heyecan yarattı. Süper ödül ve süper cezanın geçerli olduğu ödül oyunları iki gün sürecek ve kaybeden takım ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalacak. Peki ödül oyununu hangi takım kazandı, cezayı kim aldı? Süper ceza detayları ve Ünlüler – Gönüllüler arasında yaşananlar son bölümde öne çıktı.

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KAZANAN TAKIM BELLİ OLDU MU?

Survivor'da merakla beklenen ödül oyununun kazananı henüz açıklanmadı. Acun Ilıcalı, yarışmacılara verilecek ödülün şimdiye kadarki en dikkat çekici ödüllerden biri olduğunu söyledi. Ilıcalı'nın açıklamasına göre kazanan takım; havuz partisi, canlı müzik, iki öğün yemek, konaklama, sabah kahvaltısı ve masajla ödüllendirilecek. Büyük ödül, yarışmacılar arasında heyecanı zirveye taşıdı.

SURVİVOR'DA CEZAYI HANGİ TAKIM ALDI?

Cezayı alacak takım henüz netleşmedi. Acun Ilıcalı, konseyde yaptığı açıklamada bu haftanın "süper ödül – süper ceza haftası" olduğunu vurguladı. Yarışmacılar iki gün boyunca parkurda mücadele edecek. Bu mücadelenin sonunda kaybeden takım için ağır bir ceza uygulanacak.

SURVİVOR'DA TARİHİ CEZA: BARAKA YIKILIYOR

Ilıcalı'nın açıklamasına göre iki günün sonunda kaybeden takımın barakası tamamen yıkılacak. Taş üstünde taş kalmayacak şekilde baraka dümdüz edilecek. Ancak yarışmacılar için küçük bir kolaylık sağlanacak ve barakanın tabanı korunacak. Ilıcalı, bu sezonun "son yılların en zor Survivor'ı" olduğunu özellikle vurguladı.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da adaya veda eden son yarışmacı Doğuş oldu. Elenme sonrası yarışmada dengeler yeniden değişirken, rekabetin önümüzdeki bölümlerde daha da sertleşmesi bekleniyor.

Osman DEMİR
