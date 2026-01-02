Survivor Nobre kimdir? Mert Nobre kaç yaşında, nereli, mesleği ne Survivor Nobre evli mi, bekar mı? Nobre hangi takımlarda oynadı?

Survivor 2026'ın dikkat çeken isimlerinden biri olan Mert 'Nobre' kimdir? Eski futbolcu olan Nobre, kaç yaşında, nereli ve mesleği ne? Survivor'da yarışan Nobre'nin özel hayatı da merak konusu. Evli mi, bekar mı? Futbol kariyerinde hangi takımlarda oynadı? İşte Survivor Nobre hakkında merak edilenler.

MERT NOBRE KİMDİR?

6 Kasım 1980 tarihinde Brezilya'nın Jateí kentinde dünyaya gelen Mert Nobre, forvet mevkisinde forma giymiş eski profesyonel futbolcu ve teknik direktördür. Güçlü fiziği, bitiriciliği ve mücadeleci oyun tarzıyla tanınan Nobre, özellikle Türkiye'de geçirdiği yıllarla futbolseverlerin hafızasında yer edindi.

FUTBOLA BAŞLANGIÇ VE BREZİLYA KARİYERİ

Futbol hayatına ülkesinin köklü ekiplerinden Paraná Clube altyapısında başlayan Mert Nobre, 1999 yılında Brezilya Serie A'da profesyonel kariyerine adım attı. Genç yaşta gösterdiği performansla dikkat çeken golcü futbolcu, kısa sürede Brezilya futbolunun bilinen isimlerinden biri hâline geldi.

2002 sezonunun ardından Japonya'nın Kashiwa Reysol takımına transfer olan Nobre, burada beklentilerin altında kalsa da Brezilya'daki form grafiği sayesinde yeniden vitrine çıktı. Bu süreç, onun 2003 yılında Cruzeiro forması giymesinin önünü açtı. Cruzeiro'da Alex de Souza ve Edu Dracena gibi önemli isimlerle aynı kadroda yer aldı.

FENERBAHÇE YILLARI VE TÜRKİYE'YE GELİŞİ

2003–2004 sezonunun devre arasında Türkiye'ye transfer olan Mert Nobre, Fenerbahçe kadrosuna kiralık olarak katıldı. Sarı-lacivertli formayla ilk maçına 13 Ocak 2004'te çıkan Nobre, kısa sürede takımın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.

Özellikle Alex de Souza ile yakaladığı uyum, gol yollarında etkisini artırdı. 2004–2005 sezonunda ligde 33 maça çıkan deneyimli forvet, istikrarlı performansıyla Fenerbahçe taraftarının sevgisini kazandı ve Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

BEŞİKTAŞ TRANSFERİ VE UNUTULMAZ ANLAR

Fenerbahçe'nin 100. yıl planlamasında yer almayan Mert Nobre, 18 Mayıs 2006 tarihinde Beşiktaş'a transfer oldu. Siyah-beyazlı forma altındaki ilk resmî maçına Galatasaray ile oynanan Süper Kupa finalinde çıkan Nobre, attığı golle Beşiktaş'a kupayı kazandırdı.

Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giymesi, onun kariyerini daha da dikkat çekici hâle getirdi. Beşiktaş'ta da mücadeleci yapısıyla ön plana çıkan futbolcu, önemli maçlarda sorumluluk aldı.

TÜRKİYE'DEKİ DİĞER TAKIMLAR VE KARİYERİN DEVAMI

Mert Nobre, Türkiye kariyeri boyunca Mersin İdman Yurdu, Kayserispor, Gençlerbirliği ve BB Erzurumspor gibi kulüplerde de forma giydi. Sahadaki liderliği, hava toplarındaki etkinliği ve tecrübesiyle oynadığı her takımda iz bıraktı.

Aktif futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra teknik direktörlük yoluna adım atan Nobre, futbol bilgisini saha kenarına taşıdı.

SURVIVOR 2026'DA MERT NOBRE

Sporculuk geçmişiyle dikkat çeken Mert Nobre, Survivor 2026 Ünlüler kadrosunda yer alarak yeniden gündeme geldi. Profesyonel futbolculuktan gelen kondisyonu, disiplinli yapısı ve rekabetçi karakteri, onu yarışmanın iddialı isimlerinden biri hâline getiriyor.

Survivor izleyicileri, Nobre'nin parkurlardaki performansını, ada şartlarına uyumunu ve takım içindeki stratejik hamlelerini yakından takip ediyor.